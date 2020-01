Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a YouTube még mindig nem tudta általánosságban megoldani azt, hogy ne fussanak reklámok a kamuvideók alatt.","shortLead":"A jelek szerint a YouTube még mindig nem tudta általánosságban megoldani azt, hogy ne fussanak reklámok a kamuvideók...","id":"20200117_youtube_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6bf400-9494-4bbf-bbc4-bb350a75916f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_youtube_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hirdetes","timestamp":"2020. január. 17. 15:03","title":"Kínos baki a YouTube-tól: több mint száz világcég hirdetései futnak a klímatagadó videók alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős hóesésre továbbra sem lehet számítani, de a hószállingózás vagy ónos szitálás előfordulhat.\r

","shortLead":"Erős hóesésre továbbra sem lehet számítani, de a hószállingózás vagy ónos szitálás előfordulhat.\r

","id":"20200117_Nem_okoz_meglepetest_a_hetvegi_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a062f8d-815a-4237-8e96-5eea4692f5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Nem_okoz_meglepetest_a_hetvegi_idojaras","timestamp":"2020. január. 17. 19:15","title":"Nem okoz meglepetést a hétvégi időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták a lángokat. ","shortLead":"A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták a lángokat. ","id":"20200118_Holtest_tuzoltok_kazanhaz_Mako","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a99738c-ed69-4949-96d9-621f92edad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Holtest_tuzoltok_kazanhaz_Mako","timestamp":"2020. január. 18. 19:39","title":"Holtestet találtak a tűzoltók egy kiégett kazánházban Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött Vácnál.","shortLead":"Két autó ütközött Vácnál.","id":"20200118_Baleset_az_M2esen_teljes_az_utzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e617b-3523-4645-b105-82b60bd31d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6e698d-1221-4853-8fe4-d78dab5326eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_Baleset_az_M2esen_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. január. 18. 13:59","title":"Baleset az M2-esen, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc60619-461e-4b49-b993-d0252e1ca23b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült szervet is megmentsék, és regenerálva transzplantálják az orvosok.","shortLead":"A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült...","id":"20200117_donormajat_eletben_tarto_gep_svajc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bc60619-461e-4b49-b993-d0252e1ca23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1915fd6-b6ec-42ff-b56e-28e929b5ed3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_donormajat_eletben_tarto_gep_svajc","timestamp":"2020. január. 17. 14:03","title":"Zürichben megcsinálták a \"mesterséges testet\", a gép egy hétig is életben tart egy emberi májat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9473c3e0-7073-4d25-b1dd-cfdaa8cdea2b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A néhai Paul Walker autógyűjteménye 2,33 millió dollárért kelt el az arizonai Scottsdale-ben a héten rendezett árverésen.","shortLead":"A néhai Paul Walker autógyűjteménye 2,33 millió dollárért kelt el az arizonai Scottsdale-ben a héten rendezett...","id":"20200119_Elarvereztek_a_Halalos_iramban_sztarjanak_autocsodait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9473c3e0-7073-4d25-b1dd-cfdaa8cdea2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6fa983-abd4-4b67-bd94-154bd4e7c7ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Elarvereztek_a_Halalos_iramban_sztarjanak_autocsodait","timestamp":"2020. január. 19. 13:06","title":"Elárverezték a Halálos iramban sztárjának autócsodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kiderült, mely számok érnek 3,8 milliárd forintot.","shortLead":"Kiderült, mely számok érnek 3,8 milliárd forintot.","id":"20200118_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b715193-cc7d-421e-b953-d13477202cc6","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. január. 18. 19:58","title":"Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca pár nappal azt követően reagált, hogy a fogászatok eddig nem kapták meg az ígért támogatást.","shortLead":"A tárca pár nappal azt követően reagált, hogy a fogászatok eddig nem kapták meg az ígért támogatást.","id":"20200117_Az_Emmi_igeri_a_fogaszatok_iden_is_megkapjak_az_igert_tamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6502ccf4-c13a-4656-9230-dde96f38c362","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Az_Emmi_igeri_a_fogaszatok_iden_is_megkapjak_az_igert_tamogatast","timestamp":"2020. január. 17. 16:57","title":"Az Emmi ígéri: a fogászatok idén is megkapják az ígért támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]