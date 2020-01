Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fehér Házból kivezetett tanácsadó, a klímaváltozás és a bűnözés összefüggései, menetel az Eb-n a kézilabda-válogatott. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Fehér Házból kivezetett tanácsadó, a klímaváltozás és a bűnözés összefüggései, menetel az Eb-n...","id":"20200120_Radar360reggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4fb70c-85ce-42e1-b714-c72495dd5435","keywords":null,"link":"/360/20200120_Radar360reggel","timestamp":"2020. január. 20. 08:00","title":"Radar360: Az MNB kétszer fizetett, egyszer sem válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták a lángokat. ","shortLead":"A makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral körülhatárolták a lángokat. ","id":"20200118_Holtest_tuzoltok_kazanhaz_Mako","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a99738c-ed69-4949-96d9-621f92edad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Holtest_tuzoltok_kazanhaz_Mako","timestamp":"2020. január. 18. 19:39","title":"Holtestet találtak a tűzoltók egy kiégett kazánházban Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1d2606-1131-442b-b63e-461bc5f9b384","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"Lenin-szobrokat is kellett gyártania ahhoz a szocializmusban hogy mellette szabadon is dolgozhasson. A rendszerváltás után több alkotását is elmozdították, de így is mintegy 200 szobra áll az ország közterein a múlt héten eltemetett Varga Imrének, akit egyesek a XX. század egyik legnagyobb szobrászának tartottak.","shortLead":"Lenin-szobrokat is kellett gyártania ahhoz a szocializmusban hogy mellette szabadon is dolgozhasson. A rendszerváltás...","id":"202003__varga_imre__uj_plasztikai_nyelv__aczelkapcsolat__szerelmetes_modellek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d2606-1131-442b-b63e-461bc5f9b384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c08db2e-95ed-434f-a915-d66d5c4000ab","keywords":null,"link":"/360/202003__varga_imre__uj_plasztikai_nyelv__aczelkapcsolat__szerelmetes_modellek","timestamp":"2020. január. 18. 16:00","title":"Kun Bélát és Szent Istvánt is szoborba öntötte. Erre már Kádár János is kíváncsi lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorszórással foglalkozó amerikai cég, a Netflix egyik vezetője bejelentette, a vállalat szívesen együttműködne a sussexi herceggel és hercegnővel, miután a házaspár bejelentette, jövőjüket magánemberként képzelik el.","shortLead":"A műsorszórással foglalkozó amerikai cég, a Netflix egyik vezetője bejelentette, a vállalat szívesen együttműködne...","id":"20200119_A_Netflix_nagyon_egyutt_akar_mukodni_Harryvel_es_Meghannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbfe0b5-9adf-47fb-b98b-ab1715b1e94c","keywords":null,"link":"/elet/20200119_A_Netflix_nagyon_egyutt_akar_mukodni_Harryvel_es_Meghannal","timestamp":"2020. január. 19. 18:22","title":"A Netflix nagyon együtt akar működni Harryvel és Meghannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405fab3c-6f47-400a-aef3-55162469c095","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A robotika három alaptörvényét és a Galaktikus Birodalmat hagyta örökül a sci-fi kedvelőinek a száz éve született Isaac Asimov, akinek munkássága nagyrészt Magyarországon kevéssé ismert tudományos ismeretterjesztő könyvekből állt.","shortLead":"A robotika három alaptörvényét és a Galaktikus Birodalmat hagyta örökül a sci-fi kedvelőinek a száz éve született Isaac...","id":"202003__isaac_asimov__alapitvany_es_irodalom__tudomany_es_kepzelet__gepember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405fab3c-6f47-400a-aef3-55162469c095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaed9130-62ba-4939-9d5f-2c6a92f291c9","keywords":null,"link":"/360/202003__isaac_asimov__alapitvany_es_irodalom__tudomany_es_kepzelet__gepember","timestamp":"2020. január. 19. 16:20","title":"Az író, aki megalkotta a Galaktikus Birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84eefd2-1c22-4ca9-bcb6-47b0ae45120b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fizikai tüneteket megelőzően, akár évekkel korábban kimutathatók lehetnek a gyerekekben bizonyos mentális eltérések – összegezték tapasztalataikat amerikai kutatók.","shortLead":"A fizikai tüneteket megelőzően, akár évekkel korábban kimutathatók lehetnek a gyerekekben bizonyos mentális eltérések –...","id":"202003_depressziokutato_mri_korai_lelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c84eefd2-1c22-4ca9-bcb6-47b0ae45120b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d55f2c-8887-4d9e-bcc5-263d88bb7a59","keywords":null,"link":"/360/202003_depressziokutato_mri_korai_lelet","timestamp":"2020. január. 18. 16:15","title":"Hasznos lehet 7 éves gyerekeknél az fMRI-vizsgálat, már évekkel korábban jelezheti a depressziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt állítja, elvesztette a fonalat a Dögös mostohanagynéni vigyáz az engedetlen unokaöcsire című film alatt. ","shortLead":"Azt állítja, elvesztette a fonalat a Dögös mostohanagynéni vigyáz az engedetlen unokaöcsire című film alatt. ","id":"20200118_per_Pornhub_hallasserult_felirat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0521c29-1e41-40a2-8086-a1f50b4af1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_per_Pornhub_hallasserult_felirat","timestamp":"2020. január. 18. 19:54","title":"Beperelte a Pornhubot egy hallássérült férfi, mert nincsenek rendesen feliratozva a pornóvideók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b4a310-61a3-4ec2-af02-db96ef2a63f3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar kultúra napja alkalmából díjazták.","shortLead":"A magyar kultúra napja alkalmából díjazták.","id":"20200120_Beremenyi_Geza_iro_kapta_a_Kolcseyemlekplakettet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b4a310-61a3-4ec2-af02-db96ef2a63f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabaca26-60a0-45ff-9613-4af81bd520a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Beremenyi_Geza_iro_kapta_a_Kolcseyemlekplakettet","timestamp":"2020. január. 20. 09:45","title":"Bereményi Géza író kapta a Kölcsey-emlékplakettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]