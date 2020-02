Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87f9653a-1803-43a0-8599-ca06395a65cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerdán, nem sokkal azt követően, hogy a szenátus felmentette a demokraták által megfogalmazott vádak alól, élesen támadta Mitt Romney republikánus szenátort, pártja egyetlen politikusát, aki a demokratákkal együtt ellene szavazott.\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerdán, nem sokkal azt követően, hogy a szenátus felmentette a demokraták által...","id":"20200206_donald_trump_mitt_romney_republikanusok_impeachment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f9653a-1803-43a0-8599-ca06395a65cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb2ca9-9519-4db8-92ef-c8dd14e2e465","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_donald_trump_mitt_romney_republikanusok_impeachment","timestamp":"2020. február. 06. 05:58","title":"Trump haragja arra a republikánusra zúdul, aki egyedül szavazott ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök szerint az ellenzék részéről nincsenek érvek, csak gyalázkodások.","shortLead":"A házelnök szerint az ellenzék részéről nincsenek érvek, csak gyalázkodások.","id":"20200206_kover_laszlo_karacsony_gergely_fidesz_hazelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88756441-52a6-4f57-90bb-1388bc580c88","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_kover_laszlo_karacsony_gergely_fidesz_hazelnok","timestamp":"2020. február. 06. 08:30","title":"Kövér László szerint Karácsony Gergely egy PR-huszár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62110a0-05e2-4953-96b0-f18dff5addcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Khalid úgy döntött, a hivatalos bejelentés előtt közzéteszi koncertjének dátumát.","shortLead":"Khalid úgy döntött, a hivatalos bejelentés előtt közzéteszi koncertjének dátumát.","id":"20200206_A_Sziget_tudtan_kivul_derult_ki_az_idei_fesztival_elso_nagy_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e62110a0-05e2-4953-96b0-f18dff5addcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f07dba-b1c1-4916-bc53-d27167940f7e","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_A_Sziget_tudtan_kivul_derult_ki_az_idei_fesztival_elso_nagy_neve","timestamp":"2020. február. 06. 15:33","title":"A Sziget bejelentése előtt kiderült az idei fesztivál első nagy neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8df7c83-6b5e-4d2f-a391-df02df23ddff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentést kapott a rendőrség egy készülő merényletről, amit egy járműre szerelt bombával akartak elkövetni egy Belfastból Skóciába tartó kompon.\r

","shortLead":"Bejelentést kapott a rendőrség egy készülő merényletről, amit egy járműre szerelt bombával akartak elkövetni...","id":"20200206_Pokolgepet_talaltak_egy_teherauton_EszakIrorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8df7c83-6b5e-4d2f-a391-df02df23ddff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942124af-4052-4dc7-bc96-53341f00315f","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Pokolgepet_talaltak_egy_teherauton_EszakIrorszagban","timestamp":"2020. február. 06. 16:01","title":"Pokolgépet találtak egy teherautón Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A járvány miatt már így is sok versenyt kellett lefújni, elhalasztani.","shortLead":"A járvány miatt már így is sok versenyt kellett lefújni, elhalasztani.","id":"20200205_koronavirus_nagyon_aggodnak_az_olimpia_szervezoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd4c5cf-8684-47b9-9a2d-546c889b8dde","keywords":null,"link":"/sport/20200205_koronavirus_nagyon_aggodnak_az_olimpia_szervezoi","timestamp":"2020. február. 05. 10:35","title":"Koronavírus: nagyon aggódnak az olimpia szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett pártideológia közvetítésének szerepét kapta” – írja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és egyben ellenállásra buzdítja a tanárokat.\r

\r

","shortLead":"„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett...","id":"20200206_NAT_a_PDSZ_ellenallasra_szolitja_fel_a_pedagogusokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbae5dd-be5e-4a9d-8a67-d02eecf0667e","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_NAT_a_PDSZ_ellenallasra_szolitja_fel_a_pedagogusokat","timestamp":"2020. február. 06. 09:40","title":"NAT: a PDSZ ellenállásra szólítja fel a pedagógusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5905e89a-39fa-4eb0-8989-1b5968861db4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Frenk, akit évekkel ezelőtt a Hiperkarma dobosaként vagy a Budapest Bár tagjaként ismerhettünk meg, jó ideje szólóban a legaktívabb. Most jelenik meg új nagylemeze a Tudom kivagyok, amit teljes egészében első alkalommal itt hallgathat meg.\r

\r

","shortLead":"Frenk, akit évekkel ezelőtt a Hiperkarma dobosaként vagy a Budapest Bár tagjaként ismerhettünk meg, jó ideje szólóban...","id":"20200205_Kiegyensulyozott_es_boldog_vagyok__hallgassa_meg_premier_elott_Frenk_uj_lemezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5905e89a-39fa-4eb0-8989-1b5968861db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4939af8-7a0c-4cb9-99c2-f8c4496c80a0","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Kiegyensulyozott_es_boldog_vagyok__hallgassa_meg_premier_elott_Frenk_uj_lemezet","timestamp":"2020. február. 05. 10:01","title":"„Kiegyensúlyozott és boldog vagyok” – hallgassa meg premier előtt Frenk új lemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járóka Lívia fideszes EP-képviselő korábban a roma integráció jó példájának nevezte a Dancs Lajos Általános Iskolát. A Népszava utánajárt, mennyire igaz ez.","shortLead":"Járóka Lívia fideszes EP-képviselő korábban a roma integráció jó példájának nevezte a Dancs Lajos Általános Iskolát...","id":"20200206_nagyecsed_dancs_lajos_altalanos_iskola_szegregacio_roma_diakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31441b5d-ef3a-449c-8c7a-6922e93f019d","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_nagyecsed_dancs_lajos_altalanos_iskola_szegregacio_roma_diakok","timestamp":"2020. február. 06. 13:38","title":"A Járóka Lívia által mintának nevezett iskolában teljesen szegregáltan tanulnak a romák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]