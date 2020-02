Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b895975-2b4e-454f-922d-08592c5d9564","c_author":"Lukács Andrea","category":"elet","description":"Február 9-én újra Los Angeles kerül reflektorfénybe, az Oscar-díjátadó vörös szőnyeges felvonulása pedig külön divatshow, amiből már a férfiak sem szeretnének kimaradni. Schiffer Miklós stílusszakértő visszasírja a formális, elegáns férfiakat, Tóth Petra Oscar-rajongó viszont üdvözli az új férfi megjelenését, akitől már az sem áll távol, hogy szoknyát húzzon a vörös szőnyegen. De csorbul-e a férfiasság, ha valaki eltér a normáktól, miközben a nőknek már jó ideje birtokba vették a férfias ruhadarabokat a legrangosabb filmes gálán?","shortLead":"Február 9-én újra Los Angeles kerül reflektorfénybe, az Oscar-díjátadó vörös szőnyeges felvonulása pedig külön...","id":"20200208_Mit_szamit_a_ferfiassag_a_voros_szonyegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b895975-2b4e-454f-922d-08592c5d9564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc18e98d-7f88-4888-8c5a-8827228ce69d","keywords":null,"link":"/elet/20200208_Mit_szamit_a_ferfiassag_a_voros_szonyegen","timestamp":"2020. február. 08. 20:05","title":"Mit számít a férfiasság a vörös szőnyegen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1909b0-88ba-487c-b712-63e0e88a0144","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 3900 palackból álló gyűjtemény egyes darabjai a várakozások szerint akár egymillió fontért is elkelhetnek.\r

","shortLead":"A 3900 palackból álló gyűjtemény egyes darabjai a várakozások szerint akár egymillió fontért is elkelhetnek.\r

","id":"20200207_arveres_whisky_magangyujtemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1909b0-88ba-487c-b712-63e0e88a0144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3d3604-e922-4f83-af54-c3d29ba2da1a","keywords":null,"link":"/elet/20200207_arveres_whisky_magangyujtemeny","timestamp":"2020. február. 07. 21:32","title":"Elárverezik a világ legnagyobb whisky magángyűjteményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orkán elfújta a Manchester City-West Ham mérkőzést, és vihar miatt elmarad a Mönchengladbach-Köln meccs is.","shortLead":"Az orkán elfújta a Manchester City-West Ham mérkőzést, és vihar miatt elmarad a Mönchengladbach-Köln meccs is.","id":"20200209_Viharok_miatt_futballmeccsek_maradnak_el_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a6dfeb-a61d-417e-8bf1-2d8bb1f8dee2","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Viharok_miatt_futballmeccsek_maradnak_el_Europaban","timestamp":"2020. február. 09. 13:45","title":"Viharok miatt futballmeccsek maradnak el Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de az állapotuk nem ad okot aggodalomra - közölte szombaton Agnes Buzyn francia egészségügyi miniszter.","shortLead":"Öt újabb, az új koronavírussal megfertőződött beteget - négy felnőttet és egy gyereket - találtak Franciaországban, de...","id":"20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54fd245-79d6-4d2e-8909-2e6185c883e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Tizenegyre_nott_a_koronavirusfertozesek_szama_Franciaorszagban","timestamp":"2020. február. 08. 14:42","title":"Tizenegyre nőtt a koronavírus-fertőzések száma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Kortalan, szenvedélyes szerelmes nőt alakít a Nemzeti Színház színpadán Örkény klasszikus tragikomédiájában, a Macskajátékban. Szabó István legújabb filmjében, a Zárójelentésben pedig kényszerűségből kerülnek távol egymástól a férjét játszó Klaus Maria Brandauerrel. A múlttal való szembenézésről, a szerepek és a szülői minta párhuzamáról, mesterekről, a színházi szakmát megrázó kérdésekről, többek között a Gothár-ügyről és a taotörvényről beszélgettünk Udvaros Dorottyával. ","shortLead":"Kortalan, szenvedélyes szerelmes nőt alakít a Nemzeti Színház színpadán Örkény klasszikus tragikomédiájában...","id":"20200207_Udvaros_Dorottya_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837919f9-a60c-4349-86a0-5d32b9c948b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Udvaros_Dorottya_interju","timestamp":"2020. február. 07. 17:00","title":"Udvaros Dorottya: Élvezem, amikor nem pofán ütős szerepeket kapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bd15b4-6a4f-4884-88c1-68736fd1dcfd","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"További radikális átalakítások előtt áll a nyáron magánegyetemmé alakított Budapesti Corvinus Egyetem, amelynek mintájára további állami intézményeket is átformálnának. A Semmelweis Egyetem lehet a következő. ","shortLead":"További radikális átalakítások előtt áll a nyáron magánegyetemmé alakított Budapesti Corvinus Egyetem, amelynek...","id":"202006__corvinus__felsooktatasi_modellvaltas__penzszuke__gazdakereso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1bd15b4-6a4f-4884-88c1-68736fd1dcfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bea053-ac33-44f6-bd05-89f20a34761b","keywords":null,"link":"/360/202006__corvinus__felsooktatasi_modellvaltas__penzszuke__gazdakereso","timestamp":"2020. február. 08. 08:15","title":"Pénzkérdés, hogy ragadós lesz-e a Corvinus-modell a felsőoktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fcd441-7cc5-4a98-954e-86ac216be344","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Sajnáljuk, nem találtuk otthon egy adósságcsapdába került család őrlődéséről szól.","shortLead":"A Sajnáljuk, nem találtuk otthon egy adósságcsapdába került család őrlődéséről szól.","id":"202006_film__barhol_megtortenhet_sajnaljuk_nem_talaltuk_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91fcd441-7cc5-4a98-954e-86ac216be344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030a92b1-2501-4d20-805a-4cfebf89dc41","keywords":null,"link":"/360/202006_film__barhol_megtortenhet_sajnaljuk_nem_talaltuk_otthon","timestamp":"2020. február. 09. 08:30","title":"Dokumentarista társadalomkritika a kétszeres Arany Pálma-nyertes rendező új filmje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FINA megválasztotta 2019 legjobbjait.","shortLead":"A FINA megválasztotta 2019 legjobbjait.","id":"20200207_Magyar_uszo_lett_a_legjobb_nemzetkozi_szovetsegnel_Hosszu_Katinka_csak_masodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a96d97-d738-401a-8e8a-4476474510e4","keywords":null,"link":"/sport/20200207_Magyar_uszo_lett_a_legjobb_nemzetkozi_szovetsegnel_Hosszu_Katinka_csak_masodik","timestamp":"2020. február. 07. 18:49","title":"Hosszú Katinka csak második a FINA-nál, Rasovszky viszont az év legjobbja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]