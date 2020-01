Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","shortLead":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","id":"20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1378c5-fdb1-4fc5-a8b6-40126fa364d3","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","timestamp":"2020. január. 15. 06:44","title":"Vegyi anyagokat kibocsátó utazópoharat hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780ca95f-a7c1-4268-b756-7f978bb6884d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Csíki Sör tulajdonosához köthető cégek, illetve egy Magyarországon élő, a NER-ben is sikeres építőipari vállalkozó taroltak egy romániai fejlesztési pályázaton.","shortLead":"A Csíki Sör tulajdonosához köthető cégek, illetve egy Magyarországon élő, a NER-ben is sikeres építőipari vállalkozó...","id":"20200114_Tobb_milliard_forint_magyar_allami_tamogatast_nyert_a_Csiki_Sor_tulajdonosa_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780ca95f-a7c1-4268-b756-7f978bb6884d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b1d485-4cfb-40ad-bcbb-a6cbe99cf025","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Tobb_milliard_forint_magyar_allami_tamogatast_nyert_a_Csiki_Sor_tulajdonosa_Romaniaban","timestamp":"2020. január. 14. 15:53","title":"Több milliárd forint magyar állami támogatást nyert a Csíki Sör tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar államot több ezer elítélt perelte be a rossz börtönkörülmények miatt. Sokuknak milliókat ítélt meg a bíróság.","id":"20200115_karterites_rossz_bortonkorulmeny_magyar_allam_elitelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace1183-c5ee-483e-9ca8-f1eb75603f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_karterites_rossz_bortonkorulmeny_magyar_allam_elitelt","timestamp":"2020. január. 15. 12:20","title":"Nem fizet az állam az elítélteknek, akiknek kártérítést ítéltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szociális lakhatás kérdésében továbbra sem fog a kormány segíteni az önkormányzatoknak, de legalább megvizsgáltatja a budapesti lakáshelyzetet.","shortLead":"A szociális lakhatás kérdésében továbbra sem fog a kormány segíteni az önkormányzatoknak, de legalább megvizsgáltatja...","id":"20200115_furjes_balazs_budapest_kedvezmenyes_lakasafa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27bc4f39-d325-48d6-9300-762303aeffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13882921-453c-4500-9c4a-d98d32ffd633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_furjes_balazs_budapest_kedvezmenyes_lakasafa","timestamp":"2020. január. 15. 10:42","title":"Fürjes: Vissza kellene állítani az 5 százalékos lakásáfát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő nagyjából hat új megbetegedést jelent.","shortLead":"Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő nagyjából hat új megbetegedést jelent.","id":"20200115_amazonia_erdoirtas_malaria_fertozes_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3719b051-9d31-4405-8abe-700c35bcb977","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amazonia_erdoirtas_malaria_fertozes_kutatas","timestamp":"2020. január. 15. 17:55","title":"Megnőtt a maláriás fertőzések száma az amazóniai erdőirtások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most felismert, Cable Haunt névre keresztelt biztonsági rés veszélyezteti az otthoni modemek, illetve a rácsatlakozott eszközök biztonságát. Az esetleges támadók az adatforgalomba is belepiszkálhatnak.","shortLead":"Egy most felismert, Cable Haunt névre keresztelt biztonsági rés veszélyezteti az otthoni modemek, illetve...","id":"20200114_modem_sebezhetoseg_cable_haunt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a943195-715f-4032-afb1-38eda96267e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_modem_sebezhetoseg_cable_haunt","timestamp":"2020. január. 14. 17:23","title":"Miről megy otthon a wifi? 200 millió otthoni modemet veszélyeztető hibára bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Európai Unió adatvédelmi rendelete szigorúan előírja, hogyan kell a felhasználói adatokat kezelnie egy weboldalnak, 88 százalékuk semmibe veszi a szabályozást.","shortLead":"Bár az Európai Unió adatvédelmi rendelete szigorúan előírja, hogyan kell a felhasználói adatokat kezelnie...","id":"20200116_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_gdpr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9132d2cc-a339-4601-bb13-9d5ab7472791","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_europai_unio_adatvedelmi_rendelet_gdpr","timestamp":"2020. január. 16. 08:03","title":"10-ből 9 weboldal trükközik a látogatókkal, ez derült ki egy új vizsgálatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","shortLead":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","id":"20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92585dc9-b122-4a41-81c2-8bd93c25dfbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","timestamp":"2020. január. 15. 05:07","title":"6627 milliárd forintot tartanak a magyarok a matracban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]