A meteorológiai szolgálat friss előrejelzése szerint Ausztrália keleti részén az elkövetkező órákban is bőséges csapadék várható, ami segít enyhíteni a szárazság és a bozóttüzek okozta igen komoly problémát. Jól ismert: a szigetországot sújtó példátlan hőhullám miatt keletkezett tüzekben otthonok és buja erdőségek váltak hamuvá.

A helyzet valamivel jobb azóta, de ez csak Ausztrália keleti részéről mondható el: a tudósítások szerint számos régióban továbbra is pokoli a hőség és nem egy olyan tűzfészek van, amelyet a tűzoltóknak fel kell számolniuk. Az egyik ilyen területen 30-at számoltak össze a hatóságok.

A Gizmodo cikke szerint az esőzés ráadásul nem várt problémákat okozott a kontinens keleti részén, mivel a szétégett fák utáni törmelék több helyen az utakra csúszott. Bár a kirándulókat ilyesmi nem igazán zavarja most, az oltásban segédkezők nem örülnek, hiszen ez is nehezíti a közlekedést.

© MTI/EPA-AAP/Darren England

Az RTE azt írja, elsősorban Új-Dél-Walesben esik most, épp azon a területen, ahol a legsúlyosabb volt a helyzet. Azt ugyanakkor nem lehet kijelenteni, hogy a veszély elhárult, hiszen vannak régiók, ahova egy csepp csapadék sem jutott. A tüzek terjedésének főleg az kedvez, hogy olyan fák kapnak lángra, melyek magas olajtartalmuk miatt gyakran szétrobbannak – a szikrák így máshova is eljutnak.

Az eső nem csak a tűzoltást könnyíti meg, a levegőnek is jót tesz; a lángok, de főleg a füst miatt Ausztrália több pontján is kifejezetten nehéz volt lélegezni. A csapadékkal viszont ez a probléma is megszűnt, igaz, a NASA úgy tartja, hogy a füst később visszajut az ország fölé.

Ausztráliában eddig is voltak bozóttüzek, ám 2019-ben sokkal korábban keletkeztek, hosszabb ideig tartottak, a tűzoltók pedig nehezebben küzdöttek meg velük. A tragédia előzménye az a több hullámban érkező hőség, amely miatt decemberben majdnem 42 fokot mutattak a hőmérők.

