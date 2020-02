Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország piaci áron szállítja a kőolajat Fehéroroszországnak, és nem engedheti meg magának, hogy kedvezményt adjon belőle - jelentette ki Dmitrij Kozak, az orosz államfői hivatal helyettes vezetője újságíróknak Vlagyimir Putyin orosz és Alekszandr Lukasenko Szocsiban tartott pénteki tárgyalását követően. Korábban Minszk komoly kedvezménnyel kapott energiahordozókat Oroszoszágtól, ám lassan haladnak a két ország teljes uniójáról folyó tárgyalások.","shortLead":"Oroszország piaci áron szállítja a kőolajat Fehéroroszországnak, és nem engedheti meg magának, hogy kedvezményt adjon...","id":"20200208_Ha_nincs_allamszovetseg_akkor_olcsobb_olaj_sincs_Feheroroszorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355344d8-c719-487e-8da5-15c3d93f3df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200208_Ha_nincs_allamszovetseg_akkor_olcsobb_olaj_sincs_Feheroroszorszagnak","timestamp":"2020. február. 08. 09:26","title":"Ha nincs államszövetség, akkor olcsóbb olaj sincs Fehéroroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2ea2e6-5aa2-4cc8-b32b-ffd73e1d9658","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kattintásvadász \"kamuoldalak\" olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon többen összeestek és meghaltak. Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt két ember ellen eljárást indítottak - tette közzé az Országos Rendőr-főkapitányság szombat reggel a police.hu-n. ","shortLead":"Kattintásvadász \"kamuoldalak\" olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon...","id":"20200208_Magyar_koronavirushalallal_riogato_kamuoldalakra_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd2ea2e6-5aa2-4cc8-b32b-ffd73e1d9658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf7c9fb-8571-43d3-a9bc-1f51956423a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Magyar_koronavirushalallal_riogato_kamuoldalakra_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 08. 09:22","title":"Magyar koronavírus-halállal riogató kamuoldalakra csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2c6d2-4832-4886-8a76-17363239d1de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utasok szerint a gép földet érésekor elpattant, majd amikor másodszor fogott betont, akkor csuklott be a futó. A baleset a keflavíki repülőtéren történt.","shortLead":"Az utasok szerint a gép földet érésekor elpattant, majd amikor másodszor fogott betont, akkor csuklott be a futó...","id":"20200208_Osszecsuklott_egy_izlandi_utasszallito_fofutoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61f2c6d2-4832-4886-8a76-17363239d1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5d8015-aa55-4211-b68e-49b45aa17cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Osszecsuklott_egy_izlandi_utasszallito_fofutoja","timestamp":"2020. február. 08. 11:30","title":"Összecsuklott egy izlandi utasszállító főfutója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca603bd-1d01-460d-a4ea-f3de9783dce5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők kérésére vezettek ki egy külföldi fotós-videóst a Városmajorban tartott Becsület Napja rendezvényen.","shortLead":"A szervezők kérésére vezettek ki egy külföldi fotós-videóst a Városmajorban tartott Becsület Napja rendezvényen.","id":"20200208_Video_Kivezettek_egy_embert_a_szelsojobbos_megemlekezesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ca603bd-1d01-460d-a4ea-f3de9783dce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc47ec5-8ff1-449d-bd79-b5d26afc2b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Video_Kivezettek_egy_embert_a_szelsojobbos_megemlekezesrol","timestamp":"2020. február. 08. 14:41","title":"Videó: Kivezettek egy embert a szélsőjobbos megemlékezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad019a06-5d70-4f9d-bc74-d569b7dce50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pro Média Alapítvány a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül kapja meg a 475 millió forintnyi közpénzt.","shortLead":"A Pro Média Alapítvány a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül kapja meg a 475 millió forintnyi közpénzt.","id":"20200209_Kozel_felmilliard_forintot_szor_el_a_kormany_hataron_tuli_propagandara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad019a06-5d70-4f9d-bc74-d569b7dce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98d85d-09e2-41d6-b251-96fb882298e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Kozel_felmilliard_forintot_szor_el_a_kormany_hataron_tuli_propagandara","timestamp":"2020. február. 09. 12:19","title":"Közel félmilliárd forintot szór el a kormány határon túli propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdec0a86-1969-47cf-9231-a900a5186b22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Államellenes izgatással gyanúsítanak egy Olaszországban tanuló egyiptomi aktivistát.","shortLead":"Államellenes izgatással gyanúsítanak egy Olaszországban tanuló egyiptomi aktivistát.","id":"20200209_Elfogtak_megvertek_es_megkinoztak_Kairoban_a_bolognai_egyetem_hazatero_diakjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdec0a86-1969-47cf-9231-a900a5186b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a0ba42-164c-4bee-bb7d-1b5ed3a4c234","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Elfogtak_megvertek_es_megkinoztak_Kairoban_a_bolognai_egyetem_hazatero_diakjat","timestamp":"2020. február. 09. 09:45","title":"Elfogták, megverték és megkínozták Kairóban a bolognai egyetem hazatérő diákját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca71766-521c-4286-ba4d-8ab4109225df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez a régi W124-es Merci lényegében még bejáratósan új. Alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez a régi W124-es Merci lényegében még bejáratósan új. Alaposan meg is kérik az árát.","id":"20200208_nem_eliras_378_kilometer_van_ebben_az_elado_29_eves_mercedesben_w124","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca71766-521c-4286-ba4d-8ab4109225df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d841c719-fbf3-4135-94a7-5554643bee05","keywords":null,"link":"/cegauto/20200208_nem_eliras_378_kilometer_van_ebben_az_elado_29_eves_mercedesben_w124","timestamp":"2020. február. 08. 06:41","title":"Nem elírás: 378 kilométer van ebben az eladó 29 éves Mercedesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","shortLead":"Kína már az uniós határon kívül esik, ezért sok kérdés felmerül az ügylettel kapcsolatban. ","id":"20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47f67c60-6e72-4124-805a-93f096d9cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a1f85a-672d-4989-81da-90fc92f67bde","keywords":null,"link":"/kkv/20200209_Milyen_vamugyi_feladatok_merulnek_fel_ha_Kinabol_rendelunk_arut","timestamp":"2020. február. 09. 17:50","title":"Milyen vámügyi feladatok merülnek fel, ha Kínából rendelünk árut?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]