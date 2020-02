Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b19c0c14-770c-4d85-8ddb-09c6a15064d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar közzétette az európai turnékörútjának állomásait. Szeptemberben nem kell messzire utazni, hogy zúzhassunk egy koncertjükön.","shortLead":"A zenekar közzétette az európai turnékörútjának állomásait. Szeptemberben nem kell messzire utazni, hogy zúzhassunk...","id":"20200211_Rage_Against_The_Machine_koncert_turne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b19c0c14-770c-4d85-8ddb-09c6a15064d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f955c677-a5ec-4dae-ae28-587834075460","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Rage_Against_The_Machine_koncert_turne","timestamp":"2020. február. 11. 11:45","title":"A szomszédban fog koncertezni a Rage Against the Machine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz orvost hívtak össze a világ minden tájáról, hogy keressék a megoldást a koronavírus ellen. Közben egyre ijesztőbb számok kerülnek ki arról, mennyire veszélyes lehet valójában a járvány.","shortLead":"Több száz orvost hívtak össze a világ minden tájáról, hogy keressék a megoldást a koronavírus ellen. Közben egyre...","id":"20200211_koronavirus_kina_jarvany_who_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7686ce-9576-42cb-b63a-700a9a81d75c","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_kina_jarvany_who_orvosok","timestamp":"2020. február. 11. 14:14","title":"A világ 60 százalékát fenyegetheti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d823393f-bb0c-4cf7-b5c0-78f46f0dfa61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vörös fejjel, könnyező szemekkel, köhögve menekültek az utasok. ","shortLead":"Vörös fejjel, könnyező szemekkel, köhögve menekültek az utasok. ","id":"20200210_Gazsprayt_fujhattak_a_MAV_egyik_vagonjaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d823393f-bb0c-4cf7-b5c0-78f46f0dfa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5132ac-7a30-4520-b82b-72078d8bf857","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Gazsprayt_fujhattak_a_MAV_egyik_vagonjaba","timestamp":"2020. február. 10. 21:52","title":"Gázsprayt fújhattak a MÁV egyik vagonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f646cbde-758a-46a7-b6c3-2c2f0ec69f79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Támogatás érkezett a NAT2020 bírálóinak a határon túlról. \r

\r

","shortLead":"Támogatás érkezett a NAT2020 bírálóinak a határon túlról. \r

\r

","id":"20200210_A_kolozsvari_egyetem_magyar_irodalomtudomanyi_intezete_szolidaris_a_NATbiralokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f646cbde-758a-46a7-b6c3-2c2f0ec69f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d372477-576f-4f29-b7b6-4d25d77006e5","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_kolozsvari_egyetem_magyar_irodalomtudomanyi_intezete_szolidaris_a_NATbiralokkal","timestamp":"2020. február. 10. 12:06","title":"A kolozsvári egyetem magyar irodalomtudományi intézete szolidáris a NAT-bírálókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tarlós István idején beígért összeg pedig igen fontos lenne, másképp aligha fog összejönni a pótlás a Nagyvárad tér és Lehel tér közötti metrófelújítás alatt.","shortLead":"A Tarlós István idején beígért összeg pedig igen fontos lenne, másképp aligha fog összejönni a pótlás a Nagyvárad tér...","id":"20200210_harmas_metro_buszpotlas_buszok_bkv_kormanyhatarozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b25e17b-497b-4684-a719-f5fd044503c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_harmas_metro_buszpotlas_buszok_bkv_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. február. 10. 08:45","title":"3,2 milliárdot ígért új buszokra a kormány, de a pénz sehol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a631cec-fd8f-4616-96f1-e210c6034a8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogunk van megtudni, hogy pontosan milyen visszaéléseket követtek el a közpénzből fizetett beruházásoknál – állítja a Társaság a Szabadságjogokért és az Eleven Gyál.","shortLead":"Jogunk van megtudni, hogy pontosan milyen visszaéléseket követtek el a közpénzből fizetett beruházásoknál – állítja...","id":"20200211_elios_per_europai_bizottsag_gyal_vilagitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a631cec-fd8f-4616-96f1-e210c6034a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126b3a03-5016-4e21-b2c6-4aef82e25c59","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_elios_per_europai_bizottsag_gyal_vilagitas","timestamp":"2020. február. 11. 11:57","title":"Beperelte az Elios-jelentés miatt az Európai Bizottságot a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tegnapi vihar után ma is számíthatunk hasonlóra. Nincs magyar koronavírusos beteg. Minden idők legnagyobb adatlopása. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A tegnapi vihar után ma is számíthatunk hasonlóra. Nincs magyar koronavírusos beteg. Minden idők legnagyobb adatlopása...","id":"20200211_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccbd7f3-8a10-4a81-a143-11472edb1d12","keywords":null,"link":"/360/20200211_Radar360","timestamp":"2020. február. 11. 08:00","title":"Radar360: Feltárul a magyar diplomata gyermekpornóügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal alatt közel százzal többen vesztették életüket","shortLead":"Egy nappal alatt közel százzal többen vesztették életüket","id":"20200210_Koronavirus_Mar_a_kilencszazat_is_meghaladja_a_halottak_szama_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dfafee-5c1d-48e6-896a-d1c1aae62a73","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Koronavirus_Mar_a_kilencszazat_is_meghaladja_a_halottak_szama_Kinaban","timestamp":"2020. február. 10. 05:42","title":"Koronavírus: Már a kilencszázat is meghaladja a halottak száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]