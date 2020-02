Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 6, 24, 26, 31, 42, 44.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20200216_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43a87c1-97ed-4b11-be94-86215959f6cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. február. 16. 17:40","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","shortLead":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","id":"20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc99c35-a9d2-452d-9f5f-3c70322c3965","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","timestamp":"2020. február. 15. 10:03","title":"Az ember már akkor beszennyezte a Himaláját, mikor még el sem jutott oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Száznál is többen fertőződtek meg a Diamond Princess fedélzetén, az amerikai kormány most a saját polgárait elhozza onnan.","shortLead":"Száznál is többen fertőződtek meg a Diamond Princess fedélzetén, az amerikai kormány most a saját polgárait elhozza...","id":"20200215_Kimenekitik_az_amerikaiakat_a_koronavirus_miatt_vesztegzar_alatt_allo_hajorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87e8a7b-8e06-4073-8f40-533dcf073c69","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Kimenekitik_az_amerikaiakat_a_koronavirus_miatt_vesztegzar_alatt_allo_hajorol","timestamp":"2020. február. 15. 08:32","title":"Kimenekítik az amerikaiakat a koronavírus miatt vesztegzár alatt álló hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","shortLead":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","id":"20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d85519-0b55-4a6d-b705-5c52b6dc0a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","timestamp":"2020. február. 15. 14:34","title":"Táliboknak hitt az amerikai hadsereg néhány piknikezőt, kilenc civilt öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","shortLead":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","id":"20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1617fd-d316-457b-b7cf-f43e4976dd2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","timestamp":"2020. február. 16. 12:07","title":"Hazaengedték a Vuhanból hazahozott magyarokat a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dcf2a-a656-4eb4-920a-51ff6090ca6b","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"Az 1968-as reformok előkészületei során pénzügyminiszter volt, az 1973-as olajválság és az azt követő eladósodás éveiben a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Életének 97. évében hunyt el. A hírt barátja és munkatársa, Pulai Miklós jelentette be közösségi oldalán.","shortLead":"Az 1968-as reformok előkészületei során pénzügyminiszter volt, az 1973-as olajválság és az azt követő eladósodás...","id":"20200216_timar_matyas_mnb_elnok_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684dcf2a-a656-4eb4-920a-51ff6090ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a0ca4c-fed4-4784-9316-fe33be004a47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_timar_matyas_mnb_elnok_elhunyt","timestamp":"2020. február. 16. 11:12","title":"Meghalt Timár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz évek jönnek, a miniszterelnök nem ígért semmi konkrét intézkedést se a családoknak, se a nyugdíjasoknak, sőt gyakorlatilag senkinek se. Az új mottó: addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Klímavédelem terén se ígért sok újat, az egyik, hogy Magyarország zöld állampapírokat fog kibocsátani.

","shortLead":"Nehéz évek jönnek, a miniszterelnök nem ígért semmi konkrét intézkedést se a családoknak, se a nyugdíjasoknak, sőt...","id":"20200216_Orban_Viktor_beadta_a_derekat_Varga_Mihalynak_de_legalabb_jon_a_zold_allamadossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d89ab7-2b04-46da-b125-18ee51666aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Orban_Viktor_beadta_a_derekat_Varga_Mihalynak_de_legalabb_jon_a_zold_allamadossag","timestamp":"2020. február. 16. 16:42","title":"Orbán Viktor beadta a derekát Varga Mihálynak, de legalább jön a zöld államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember szerint a Huawei beengedése egyenes út a zsarolás és a szabotázs felé. ","shortLead":"Az üzletember szerint a Huawei beengedése egyenes út a zsarolás és a szabotázs felé. ","id":"20200215_A_kinai_befolyastol_felti_az_europai_vezetoket_Soros_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c97d94-dadc-468a-8b00-852ebeaec3c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_A_kinai_befolyastol_felti_az_europai_vezetoket_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. február. 15. 19:25","title":"A kínai befolyástól félti az európai vezetőket Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]