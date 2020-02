Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e95677-a367-4ab1-9623-89e57be1e41e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság hétfőn kiadott országjelentése aggasztónak írja le a magyarországi tanárhiányt. Ennek egyik okaként az alacsony pedagógusbéreket jelöli meg, és ezt ábrával bizonyítja.","shortLead":"Az Európai Bizottság hétfőn kiadott országjelentése aggasztónak írja le a magyarországi tanárhiányt. Ennek egyik...","id":"20200227_Megdobbento_grafikon_mutatja_a_soha_nem_latott_pedagogusbernovekedest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e95677-a367-4ab1-9623-89e57be1e41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0f4c5a-edce-4437-a562-46c89ce36aff","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Megdobbento_grafikon_mutatja_a_soha_nem_latott_pedagogusbernovekedest","timestamp":"2020. február. 27. 14:14","title":"Megdöbbentő grafikon mutatja a „soha nem látott pedagógus-bérnövekedést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab621529-53b0-4b80-87ad-6b0ba143b63f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ábel nehezen éli meg, hogy távol kell lennie a családjától és kollégiumban lakik tanulmányai alatt. A középiskolás fiúnak ugyanakkor mindene a tánc, és a fizikai megpróbáltatások ellenére is kitart. De vajon elég-e ez a továbblépésre? ","shortLead":"Ábel nehezen éli meg, hogy távol kell lennie a családjától és kollégiumban lakik tanulmányai alatt. A középiskolás...","id":"20200225_Doku360_Harom_tanc_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab621529-53b0-4b80-87ad-6b0ba143b63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f03e43f-ac56-47a0-a58f-86d9f5bf8d35","keywords":null,"link":"/360/20200225_Doku360_Harom_tanc_masodik_resz","timestamp":"2020. február. 25. 19:00","title":"Doku360: \"Fizikailag minden nap meg kell ugornunk a saját határainkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92354bd-37a2-42bb-a976-036a82f829ab","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"elet","description":"Budapest szovjet megszállása után több százezer magyar civilt küldtek kényszermunkatáborokba, málenkij robotra. A mai diákok közül sokan semmit sem tudnak az internáltakról, pedig a nagy- és dédszüleik is köztük lehettek. A kommunizmus áldozatainak emléknapján megnéztük, hogyan lehet(ne) a baloldali diktatúra rémségeit tanítani.","shortLead":"Budapest szovjet megszállása után több százezer magyar civilt küldtek kényszermunkatáborokba, málenkij robotra. A mai...","id":"20200225_Orditott_amikor_kivette_az_or_a_karjaibol_a_halott_gyermeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f92354bd-37a2-42bb-a976-036a82f829ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab0ce86-1f73-4cca-8fcc-36287dbd7535","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Orditott_amikor_kivette_az_or_a_karjaibol_a_halott_gyermeket","timestamp":"2020. február. 25. 20:00","title":"„Ordított, amikor kivette az őr a karjaiból a halott gyermeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyházfő nem hagyja el szűkebb környezetét.","shortLead":"Az egyházfő nem hagyja el szűkebb környezetét.","id":"20200227_Ferenc_papa_megbetegedett_lemondott_egy_miset_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c245215-8ead-4cd1-a1ec-5911a2c66a74","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Ferenc_papa_megbetegedett_lemondott_egy_miset_is","timestamp":"2020. február. 27. 15:22","title":"Ferenc pápa megbetegedett, lemondott egy misét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még az egy évvel ezelőttinél is tudott egy kicsivel tovább csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Még az egy évvel ezelőttinél is tudott egy kicsivel tovább csökkenni a munkanélküliség.","id":"20200227_munkanelkuliseg_fiatalok_foglalkoztatottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd2ea7f-0a67-4f9b-b432-04505c7cd025","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_munkanelkuliseg_fiatalok_foglalkoztatottsag","timestamp":"2020. február. 27. 09:55","title":"Szinte eltűnt a munkanélküliség, csak a fiatalok vannak bajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió ragaszkodni fog elképzeléseihez, és nem fog minden áron, és a lehető leghamarabb megállapodásra törekedni Londonnal. Az egyik legfontosabb vitapont a szabad munkavállalás lehet.","shortLead":"Az Európai Unió ragaszkodni fog elképzeléseihez, és nem fog minden áron, és a lehető leghamarabb megállapodásra...","id":"20200225_Brexit_EU_targyalasi_allaspont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b70e6-56ce-4f0b-b480-a562a4e273f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_Brexit_EU_targyalasi_allaspont","timestamp":"2020. február. 25. 18:54","title":"Kezdődhet a Brexit-tárgyalások újabb köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","shortLead":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","id":"20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8526161c-b6bc-4ea6-95c9-078d5dd8b1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","timestamp":"2020. február. 25. 17:56","title":"Furgonokban csempészték a lopott quadokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott edző vízilabdacsapat, az OSC pénteken Észak-Olaszországban játszott a Pro Reccóval. Az önkormányzat szerint fertőtlenítik az uszodát, a sportolók pedig tünetmentesek.","shortLead":"Az ott edző vízilabdacsapat, az OSC pénteken Észak-Olaszországban játszott a Pro Reccóval. Az önkormányzat szerint...","id":"20200226_Nem_zarjak_be_a_Nyeki_Imre_Uszodat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90653eba-b851-4cc6-b2fc-f42885964189","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_zarjak_be_a_Nyeki_Imre_Uszodat","timestamp":"2020. február. 26. 20:37","title":"Nem zárják be a Nyéki Imre Uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]