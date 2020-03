Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","shortLead":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","id":"20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a28107d-2c15-4250-80ac-93716d457456","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","timestamp":"2020. március. 03. 19:05","title":"Bár ma már a lemondását kérte, korábban a Fidesz is megszavazta Magyar György kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dfd5a-a921-492c-8b3d-e0d9e831c4e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártók különféle anyagokat használnak az okostelefonok készítésekor, azonban most fordult elő először, hogy szénszálas eszköz látott napvilágot. Ezúttal a fenntarthatóságon van a hangsúly, szemben a környezetszennyező műanyagokkal. Kellemes ráadás, hogy a készülék igazán könnyű és vékony.","shortLead":"A gyártók különféle anyagokat használnak az okostelefonok készítésekor, azonban most fordult elő először...","id":"20200303_carbon1_markII_szenszalas_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e35dfd5a-a921-492c-8b3d-e0d9e831c4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2e354-a52d-4bc5-9af3-fe8b99bcebb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_carbon1_markII_szenszalas_telefon","timestamp":"2020. március. 03. 09:03","title":"Itt a világ első szénszálas telefonja, Android fut rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6b3c7-7caa-4bff-bfb5-7f3ece1ef998","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Visegrádi Négyek miniszterelnökei Prágában gyűltek össze megvitatni a koronavírus terjedése miatt felvetődött kérdéseket, mert már Csehországban és Lengyelországban is megjelent a fertőzés.","shortLead":"A Visegrádi Négyek miniszterelnökei Prágában gyűltek össze megvitatni a koronavírus terjedése miatt felvetődött...","id":"20200304_koronavirus_jarvany_visegradi_negyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6b3c7-7caa-4bff-bfb5-7f3ece1ef998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7282cee-957b-45bf-b9a7-dbfc7f4caf47","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_koronavirus_jarvany_visegradi_negyek","timestamp":"2020. március. 04. 12:10","title":"Koronavírus: összehangolják a népegészségügyi tevékenységüket a visegrádi négyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a980fc4a-02b7-471d-84e3-472253faa1fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős férfi Lombardiából utazott haza, Magyarországról a nagylaki határátkelőn lépett ki. Vele együtt már hat diagnosztizált eset van Romániában. ","shortLead":"Az idős férfi Lombardiából utazott haza, Magyarországról a nagylaki határátkelőn lépett ki. Vele együtt már hat...","id":"20200304_magyarorszag_utazas_romania_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a980fc4a-02b7-471d-84e3-472253faa1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b28ce4-dd1e-434c-871d-5ec5c23946c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_magyarorszag_utazas_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 16:52","title":"Magyarországon keresztül utazott haza az egyik romániai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény megpróbálja enyhíteni a koronavírus kedvezőtlen hatásait.","shortLead":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény megpróbálja enyhíteni a koronavírus kedvezőtlen hatásait.","id":"20200303_Kamatot_csokkentett_az_amerikai_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22e7354-eea8-4772-8baa-0a411cefdc47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Kamatot_csokkentett_az_amerikai_jegybank","timestamp":"2020. március. 03. 17:17","title":"Megijedt a koronavírustól, kamatot csökkentett a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A vietnami versenyt megtartanák, ám három csapat tagjait 14 napra karanténba zárnák előtte.","shortLead":"A vietnami versenyt megtartanák, ám három csapat tagjait 14 napra karanténba zárnák előtte.","id":"20200303_koronavirus_forma1_ferrari_alpha_tauri_vietnami_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fb0ade-4cca-4fea-a0de-773c1f94a0fe","keywords":null,"link":"/sport/20200303_koronavirus_forma1_ferrari_alpha_tauri_vietnami_nagydij","timestamp":"2020. március. 03. 13:29","title":"Keresztbe tehet a koronavírus az első vietnami F1-es futamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b07ff53-9b22-4a5f-9b4e-97ac569361c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Takaró Mihály szavait magyarázta az író a blogján. Szerinte a magyar iskolarendszer a szenvedést adja tovább. ","shortLead":"Takaró Mihály szavait magyarázta az író a blogján. Szerinte a magyar iskolarendszer a szenvedést adja tovább. ","id":"20200303_Peterfy_Gergely_Takaro_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b07ff53-9b22-4a5f-9b4e-97ac569361c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f0cc4-85af-4271-a71c-aea578f91dca","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Peterfy_Gergely_Takaro_Mihaly","timestamp":"2020. március. 03. 13:23","title":"Péterfy Gergely: Aki rácseszett az életére, azt szeretné, hogy mindenki más is rácsesszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf3d22-4b6b-49e7-a391-520faa7e17b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A beérkező értesítésekhez kapcsolódó érdekes funkciót mutat az a videó, amelyen a Surface Duo, a Microsoft összehajtható androidos telefonja látható. Az egyelőre még nem tisztázott, hogy koncepcióról vagy valódi jellemzőről van-e szó.","shortLead":"A beérkező értesítésekhez kapcsolódó érdekes funkciót mutat az a videó, amelyen a Surface Duo, a Microsoft...","id":"20200303_microsoft_surface_duo_ertesitesek_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf3d22-4b6b-49e7-a391-520faa7e17b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73146cce-8a0a-49c2-8b62-38850f15f99c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_microsoft_surface_duo_ertesitesek_video","timestamp":"2020. március. 03. 12:03","title":"Tényleg jól jönne ez a funkció a Microsoft új telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]