[{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkájának első részben elektromos RS modellje kizárólag automataváltóval készül. Szedán és kombi változatban.","shortLead":"A VW konszern cseh márkájának első részben elektromos RS modellje kizárólag automataváltóval készül. Szedán és kombi...","id":"20200304_zold_rendszamos_sportolo_itt_a_skoda_octavia_rs_iv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a9de3-4bcb-4064-bba6-9db19a8718ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_zold_rendszamos_sportolo_itt_a_skoda_octavia_rs_iv","timestamp":"2020. március. 04. 07:59","title":"Zöld rendszámos sportoló: itt a hibrid Skoda Octavia RS iV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jobban, mint egy gép?","shortLead":"Jobban, mint egy gép?","id":"20200304_A_koronavirus_kapcsan_ujra_felmerult_felismerjuk_az_alhireket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2411fe-ef92-4a54-a657-cd25f2206ee9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200304_A_koronavirus_kapcsan_ujra_felmerult_felismerjuk_az_alhireket","timestamp":"2020. március. 04. 07:15","title":"A koronavírus kapcsán újra felmerült: felismerjük az álhíreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe13d19c-cec6-4205-8cc9-ad722eb83b0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dacia újdonsága az ígéretek szerint a Volkswagen e-up!-nál, a Smart EQ Fortwo-nál és a Skoda Citigoe iV-nél is kedvezőbb árú lesz.","shortLead":"A Dacia újdonsága az ígéretek szerint a Volkswagen e-up!-nál, a Smart EQ Fortwo-nál és a Skoda Citigoe iV-nél is...","id":"20200303_europa_legolcsobb_villanyautojaval_rukkolt_elo_a_dacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe13d19c-cec6-4205-8cc9-ad722eb83b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5829f8c-a929-4e5f-a819-080de25e5f71","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_europa_legolcsobb_villanyautojaval_rukkolt_elo_a_dacia","timestamp":"2020. március. 03. 13:21","title":"Európa legolcsóbb villanyautójával rukkolt elő a Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"23 parlamenti képviselő is elkapta a koronavírust abban az országban, ahol még nem is oly rég csak legyintettek a problémára mondván csakis a hitetleneket fenyegeti veszély. ","shortLead":"23 parlamenti képviselő is elkapta a koronavírust abban az országban, ahol még nem is oly rég csak legyintettek...","id":"20200304_Koronavirus_Iran_300_ezer_katonat_es_onkentest_mozgosit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bf8808-bb8e-453e-91f1-067627d68403","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Koronavirus_Iran_300_ezer_katonat_es_onkentest_mozgosit","timestamp":"2020. március. 04. 14:10","title":"Koronavírus: Irán 300 ezer katonát és önkéntest mozgósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","shortLead":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","id":"20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067c4676-5c35-41df-a07a-034cc6055f94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","timestamp":"2020. március. 03. 07:59","title":"775 lóerős gigantikus amerikai pickup, ami sportkocsiként gyorsul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon ütközött három személyautó.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon ütközött három személyautó.","id":"20200303_Harmas_karambol_miatt_nagy_a_torlodas_az_M1M7_kozos_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034cfe26-990c-449b-8b06-5872f3586a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Harmas_karambol_miatt_nagy_a_torlodas_az_M1M7_kozos_szakaszan","timestamp":"2020. március. 03. 08:14","title":"Hármas karambol miatt nagy a torlódás az M1-M7-es autópálya közös szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két amerikai tudós két évnyi kutatás és elemzés után arra jutott, a fiatal Földön alig voltak szárazföldek, szinte az egész bolygót víz borította be.","shortLead":"Két amerikai tudós két évnyi kutatás és elemzés után arra jutott, a fiatal Földön alig voltak szárazföldek, szinte...","id":"20200303_fold_foldtortenet_geologia_kutatas_ocean_viz_szarazfold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3023025-087e-4557-b899-6b61cea40ac7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_fold_foldtortenet_geologia_kutatas_ocean_viz_szarazfold","timestamp":"2020. március. 03. 19:03","title":"100+ kőzetmintát vizsgáltak meg a tudósok, kiderült, rá sem ismernénk a 3,2 milliárd évvel ezelőtti Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az operációs rendszerek és a böngészők piaci elterjedtségére vonatkozó februári adatok egyértelműen a korábbi piacvezetők további térnyerésére utalnak.","shortLead":"Az operációs rendszerek és a böngészők piaci elterjedtségére vonatkozó februári adatok egyértelműen a korábbi...","id":"20200304_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesede_2020_februar_netmarkatshare","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730a09da-c937-4491-a38c-798e7474a671","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesede_2020_februar_netmarkatshare","timestamp":"2020. március. 04. 12:03","title":"Önnek mi van a gépén? Tarol a Windows 10 és a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]