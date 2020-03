Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52f5c2e7-5989-4ebc-8bf0-5b5079e06f3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igazi ritkaságot fogadott hétfőn a Budapest Airport: egy négyhajtóműves Ilyushin IL-62MGr teljesített egy speciális teherszállító járatot.","shortLead":"Egy igazi ritkaságot fogadott hétfőn a Budapest Airport: egy négyhajtóműves Ilyushin IL-62MGr teljesített egy speciális...","id":"20200309_il_62_mgr_ferihegy_budapest_airport_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f5c2e7-5989-4ebc-8bf0-5b5079e06f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0313e7-b666-4d73-9080-cf96b2d73432","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_il_62_mgr_ferihegy_budapest_airport_fotok","timestamp":"2020. március. 09. 22:08","title":"Különleges repülőgép landolt ma Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72","c_author":"Ungár Péter","category":"itthon","description":"A 2010 előtti világ restaurációja tényleg nem lehet az ellenzék közös programja. Vélemény.","shortLead":"A 2010 előtti világ restaurációja tényleg nem lehet az ellenzék közös programja. Vélemény.","id":"20200311_ungar_peter_gyurcsany_biralat_osszefogas_vita_dk_lmp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15cb9fe-c91f-4ca4-bd9c-f208fc3e6b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_ungar_peter_gyurcsany_biralat_osszefogas_vita_dk_lmp","timestamp":"2020. március. 11. 12:50","title":"Ungár Péter: Gyurcsány igenis bírálható, és van is miért bírálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész ugyan három évet kért az állatkínzó nőre, de az előkészítő ülésen hat hónapot ajánlott a vádlottnak, ha elismeri a bűntettet. Az asszony továbbra is tagadott, így a tárgyalás áprilisban folytatódik. A bíróság előtt gyülekeztek a \"Szurkolók az állatokért\" csoport tagjai, így végül rendőrök menekítették ki az asszonyt.","shortLead":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész...","id":"20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e533d51c-c739-461d-a2b6-4f2266c6ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. március. 10. 13:09","title":"Szirénázó rendőrautóval mentették ki a bíróságról a kutyáját megkínzó balotaszállási nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A terv még mindig az, hogy nem mondják le az olimpiát a járvány ellenére sem, de már vizsgálják, mi lehet a megoldás, ha halasztani kellene.","shortLead":"A terv még mindig az, hogy nem mondják le az olimpiát a járvány ellenére sem, de már vizsgálják, mi lehet a megoldás...","id":"20200311_Mar_12_eves_halasztasrol_beszelnek_az_olimpia_szervezoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37b8196-25b1-45ab-92c2-606adf6169ed","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Mar_12_eves_halasztasrol_beszelnek_az_olimpia_szervezoi","timestamp":"2020. március. 11. 06:05","title":"Már 1-2 éves halasztásról beszélnek az olimpia szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált koronavírus-fertőzött. Az iráni férfi feleségével együtt egy hete került be a Szent László kórházba, a nőről azóta kiderült, hogy negatív a tesztje. A Szent István Egyetem hallgatója a hvg.hu-nak azt mondta, meglepte, hogy a repülőtéren egy egyszerű lázmérést jelentett a szűrés, és bár nem voltak tünetei, ő kérte meg a kórházat, hogy végezzék el rajta a tesztet. Az iráni betegek és a személyzet közötti nyelvi akadályokat elismeri, de szerinte mindenki a lehető legjobban igyekszik végezni a munkáját, karanténba helyezett társai pedig a helyzettől félnek. ","shortLead":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált...","id":"20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6479776-510c-4ea3-8227-dd93c5660a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 06:30","title":"Így kerültünk kórházba: a hvg.hu-nak mesélt az iráni koronavírusos diák és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3bc10b-3800-45fc-a003-b1981580b7d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, remek eszköz lehet a hackerek kezében az ultrahang. Legutóbb arra derült fény, hogy a hangasszisztenssel vezérelt eszközök felett vehetik át az irányítást az ultrahangot bevetve.","shortLead":"Úgy tűnik, remek eszköz lehet a hackerek kezében az ultrahang. Legutóbb arra derült fény, hogy a hangasszisztenssel...","id":"20200310_surfingattack_ultrahangos_tamadas_digitalis_asszisztensen_keresztul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec3bc10b-3800-45fc-a003-b1981580b7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a832c0d-7520-4923-87a3-73fa28491c43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_surfingattack_ultrahangos_tamadas_digitalis_asszisztensen_keresztul","timestamp":"2020. március. 10. 10:33","title":"Vigyázat, a beépített asszisztensen keresztül is támadható egy mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981396d8-f28a-41c6-bdb4-6c82cdb48a02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvanhat sötét delfin, köztük két néhány napos borjú pusztult el. ","shortLead":"Nyolcvanhat sötét delfin, köztük két néhány napos borjú pusztult el. ","id":"20200310_Elpusztult_nyolcvanhat_delfin_Namibia_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=981396d8-f28a-41c6-bdb4-6c82cdb48a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0581e5c8-38d5-4d7a-872d-3daedab55643","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Elpusztult_nyolcvanhat_delfin_Namibia_partjainal","timestamp":"2020. március. 10. 11:47","title":"Halomban állnak a delfintetemek Namíbia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572a6508-073c-4326-8a6e-0e4fa8bb14fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több álhíroldalon is megjelentek a hírek, melyek szerint elkészült a koronavírus ellenszere. Ezek az írások valótlanságot állítanak, ilyen vakcina egyelőre nem létezik.","shortLead":"Több álhíroldalon is megjelentek a hírek, melyek szerint elkészült a koronavírus ellenszere. Ezek az írások...","id":"20200311_koronavirus_vakcina_ellenszer_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=572a6508-073c-4326-8a6e-0e4fa8bb14fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f91f577-7b8e-4ab9-9328-93bc67f539c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_koronavirus_vakcina_ellenszer_alhir","timestamp":"2020. március. 11. 15:03","title":"Az a hír járja, hogy megvan a koronavírus ellenszere, de ez hazugság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]