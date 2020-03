Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egy hagyományos vállalatnál talán sokakat kirúgtak volna egy olyan kudarc után, ami a cég Fire nevű okostelefonját kísérte, a cég munkatársain pedig eluralkodott volna a depresszió. Az Amazonnál viszont a lehetőséget látták benne, és inkább a tapasztalatok összegzésére, valamint az átszervezésre koncentráltak.","shortLead":"Egy hagyományos vállalatnál talán sokakat kirúgtak volna egy olyan kudarc után, ami a cég Fire nevű okostelefonját...","id":"20200318_Ketsegbeeses_helyett_atszervezes_Hogyan_tanultak_a_kudarcbol_az_Amazonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd64a51e-0a39-46a3-b1f9-54817fc2a217","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200318_Ketsegbeeses_helyett_atszervezes_Hogyan_tanultak_a_kudarcbol_az_Amazonnal","timestamp":"2020. március. 18. 19:15","title":"Kétségbeesés helyett átszervezés. Hogyan tanultak a kudarcból az Amazonnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország lezárta a határait, csak a magyar állampolgárokat engedik be, így jókora torlódás alakult ki Hegyeshalomnál.","shortLead":"Magyarország lezárta a határait, csak a magyar állampolgárokat engedik be, így jókora torlódás alakult ki...","id":"20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_torlodas_koronavirus_vendegmunkas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f71f4a-0aee-4407-81e6-97b9023798ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_torlodas_koronavirus_vendegmunkas","timestamp":"2020. március. 17. 17:11","title":"Húsz kilométeres a kocsisor az osztrák-magyar határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200317_Ami_Olaszorszagban_mukodik_az_nagyon_nem_megy_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c45d157f-2d7c-4003-9466-7a861c4c839e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38731c3-bf2e-490d-b5ff-3834fec02d62","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Ami_Olaszorszagban_mukodik_az_nagyon_nem_megy_New_Yorkban","timestamp":"2020. március. 17. 07:55","title":"Ami Olaszországban működik, az nagyon nem megy New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg az edzők és a FIFA elnöke a koronavírus elleni védekezés fontosságát hangsúlyozzák, addig az UEFA összeül és megtárgyalja a foci-Eb elhalasztását.","shortLead":"Amíg az edzők és a FIFA elnöke a koronavírus elleni védekezés fontosságát hangsúlyozzák, addig az UEFA összeül és...","id":"20200317_Het_edzo_es_a_FIFA_elnoke_allt_ki_a_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6c4420-3662-4192-b2a8-2f87c0dbf2e0","keywords":null,"link":"/elet/20200317_Het_edzo_es_a_FIFA_elnoke_allt_ki_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. március. 17. 11:55","title":"Beleállt a FIFA a koronavírus elleni harcba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","shortLead":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","id":"20200318_muszaki_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aa9bba-2234-4bdf-ac07-3ae6b4f21c03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_muszaki_auto","timestamp":"2020. március. 18. 10:31","title":"Amíg tart a vészhelyzet, az se baj, ha a most lejáró műszakiját nem hosszabbítja meg a kocsiján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz vezettek. No meg ahhoz, hogy hazaköltöztem Prágából. ","shortLead":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz...","id":"20200318_Csehorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e979c9-70da-49cc-bc0b-bba2ffa48bda","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Csehorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:44","title":"Csehországban sem tudták utolérni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ráadásul hétfőn egyetlen egy új munkába lépés sem volt.","shortLead":"Ráadásul hétfőn egyetlen egy új munkába lépés sem volt.","id":"20200317_koronavirus_munkanelkuli_segely_kerelem_ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65df08f9-86eb-4c52-9196-4d47805bffa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200317_koronavirus_munkanelkuli_segely_kerelem_ausztria","timestamp":"2020. március. 17. 09:31","title":"Egyetlen nap alatt 16 ezren kértek munkanélküli segélyt Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden már eddig is fölényesen vezetett, de most egyetlen nap alatt megduplázta az előnyét, csak idő kérdése, hogy mikor lesz hivatalosan is a volt alelnökből elnökjelölt.","shortLead":"Joe Biden már eddig is fölényesen vezetett, de most egyetlen nap alatt megduplázta az előnyét, csak idő kérdése...","id":"20200318_usa_elovalasztas_biden_sanders","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67e091b-5fac-4724-887e-0862e8034619","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_usa_elovalasztas_biden_sanders","timestamp":"2020. március. 18. 05:43","title":"Kiütéses győzelmet aratott Joe Biden az újabb előválasztásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]