[{"available":true,"c_guid":"c3fa9b10-5405-4ac1-b51a-53418a6687f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy olasz cég Chiari város kórházának segít.","shortLead":"Egy olasz cég Chiari város kórházának segít.","id":"20200318_A_3Ds_nyomtatokkal_gyartanak_szelepeket_a_lelegeztetogepekhez_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3fa9b10-5405-4ac1-b51a-53418a6687f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aa5ce7-929b-4539-89cc-55b419a0e1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_A_3Ds_nyomtatokkal_gyartanak_szelepeket_a_lelegeztetogepekhez_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 18. 16:09","title":"A 3D-s nyomtatókkal gyártanak szelepeket a lélegeztetőgépekhez Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","shortLead":"Péntek reggeltől az utcákon is ott lesznek a katonák.\r

","id":"20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71109bae-35b6-4379-8009-d01015b36452","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_letfontossagu_magyar_vallalatok_benko_tibor","timestamp":"2020. március. 18. 22:01","title":"140 magyar céghez érkeznek honvédelmi irányítócsoportok csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d011e4b-10c0-4d43-947b-100e3f175adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt bázisponttal 0,1 százalékos történelmi mélypontra csökkentette irányadó kamatát és 200 milliárd fonttal megemelte mennyiségi enyhítésre fordítható keretét csütörtökön a Bank of England az új koronavírus okozta járvány súlyos gazdasági hatásainak enyhítése érdekében.","shortLead":"Tizenöt bázisponttal 0,1 százalékos történelmi mélypontra csökkentette irányadó kamatát és 200 milliárd fonttal...","id":"20200319_Tortenelmi_melypontra_vittek_a_brit_alapkamatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d011e4b-10c0-4d43-947b-100e3f175adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907dc781-eccc-4f20-8b50-5c33a0ae5299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Tortenelmi_melypontra_vittek_a_brit_alapkamatot","timestamp":"2020. március. 19. 16:37","title":"Történelmi mélypontra vitték a brit alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a6d266-b530-4e70-ac7b-f940f69761b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabálytalanságokat állapított meg a jegybank a korábban Est Media néven futó Delta Technologies Nyrt-nél. A cég bírósághoz fordul. Az informatikai Delta-csoport 2019-ben lépett tőzsdére a kiüresedett Est Medián keresztül.","shortLead":"Szabálytalanságokat állapított meg a jegybank a korábban Est Media néven futó Delta Technologies Nyrt-nél. A cég...","id":"20200318_Szazmillios_birsagot_kapott_a_NERudvoske_4iG_konkurenciaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63a6d266-b530-4e70-ac7b-f940f69761b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5057bb9e-beb4-481a-8440-60a5a11ba0fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Szazmillios_birsagot_kapott_a_NERudvoske_4iG_konkurenciaja","timestamp":"2020. március. 18. 18:03","title":"Százmilliós bírságot kapott a NER-üdvöske 4iG konkurenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e490dd3-d756-4622-8b4f-95a38f97174d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel több, mint egy évvel ezelőtt indította el a Samsung M betűvel jelölt pénztárcabarát okostelefon-sorozatát. A jelenlegi értesülések szerint hamarosan újabb taggal, a Galaxy M11 típusjelű készülékkel bővülhet a család.","shortLead":"Valamivel több, mint egy évvel ezelőtt indította el a Samsung M betűvel jelölt pénztárcabarát okostelefon-sorozatát...","id":"20200320_samsung_galaxy_m11_olcso_androidos_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e490dd3-d756-4622-8b4f-95a38f97174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe42e44-9029-428d-a59b-888ef6184912","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_samsung_galaxy_m11_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2020. március. 20. 12:03","title":"5000 mAh-es akkuval érkezik egy pénztárcabarát Samsung Galaxy telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy nap káosz után egy kicsit megnyugodtak a piacok.\r

","shortLead":"Négy nap káosz után egy kicsit megnyugodtak a piacok.\r

","id":"20200320_forint_arfolyam_erosodes_koronavirus_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d572d90-547d-4674-9eea-608d074d61e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_forint_arfolyam_erosodes_koronavirus_euro","timestamp":"2020. március. 20. 10:09","title":"Látványosan erősödik a forint, 348-ig visszament az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b312ebb4-f408-42e2-918d-d91a5a15ce3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Megszólalt a Magyar Vívó Szövetség a koronavírusos dél-koreai vívók ügyében: nekik senki sem jelezte, hogy a sportolóknak egészségügyi problémája lenne. A magyar csapat otthoni karanténba vonult, egyelőre mindenki panasz- és tünetmentes.","shortLead":"Megszólalt a Magyar Vívó Szövetség a koronavírusos dél-koreai vívók ügyében: nekik senki sem jelezte...","id":"20200319_Karanten_magyar_vivocsapat_delkoreai_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b312ebb4-f408-42e2-918d-d91a5a15ce3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6f9603-e7d1-42ce-9fa4-f717b4bad9d0","keywords":null,"link":"/sport/20200319_Karanten_magyar_vivocsapat_delkoreai_fertozottek","timestamp":"2020. március. 19. 15:33","title":"Karanténban van a magyar vívócsapat a dél-koreai fertőzöttek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c9abfa-199e-4123-8dc1-572996984d07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Limitálják a kosárba tehető liszt, cukor, és hús mennyiségét, vagy éppen a lédig és darabáruk mennyiséget határozzák meg egyes élelmiszerboltokban. A polcokat több helyen mostanra feltöltötték, úgy tűnik, megpróbálják megakadályozni, hogy pár nap alatt ismét kiürüljenek az üzletek.","shortLead":"Limitálják a kosárba tehető liszt, cukor, és hús mennyiségét, vagy éppen a lédig és darabáruk mennyiséget határozzák...","id":"20200318_Gatat_szabnanak_a_vasarlasi_oruletnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c9abfa-199e-4123-8dc1-572996984d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab367d0a-7b1f-458e-aeed-0e25efdad325","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Gatat_szabnanak_a_vasarlasi_oruletnek","timestamp":"2020. március. 18. 18:56","title":"Gátat szabnának a vásárlási őrületnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]