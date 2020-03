Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházakra és az online bevásárlásra is vonatkozó mennyiségi korlátozást vezetett be a cég.\r

","shortLead":"Az áruházakra és az online bevásárlásra is vonatkozó mennyiségi korlátozást vezetett be a cég.\r

","id":"20200318_koronavirus_spar_mennyisegi_korlatozas_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50d99ed-81e6-4d31-bfbf-de27ec603e0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_koronavirus_spar_mennyisegi_korlatozas_kereskedelem","timestamp":"2020. március. 18. 21:09","title":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964e1a3-1f3d-4d13-8aeb-11a6c5d1482b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éjszaka közepén több tucat koporsót kellett elszállítani Bergamóból, mert a város krematóriuma elérte teljesítménye felső határát. ","shortLead":"Az éjszaka közepén több tucat koporsót kellett elszállítani Bergamóból, mert a város krematóriuma elérte teljesítménye...","id":"20200319_Tragikus_kep_Bergamobol_koporsokat_szallito_katonai_konvoj_hagyta_el_a_varost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5964e1a3-1f3d-4d13-8aeb-11a6c5d1482b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f95fd5d-b396-4995-ae47-321ab1284490","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Tragikus_kep_Bergamobol_koporsokat_szallito_katonai_konvoj_hagyta_el_a_varost","timestamp":"2020. március. 19. 11:09","title":"Tragikus kép Bergamóból: koporsókat szállító katonai konvoj hagyta el a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött lett Németországban.","shortLead":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött...","id":"20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc053c1a-da5f-414e-b013-bcf08ba93530","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 19:32","title":"Merkel: Le kell lassítani, hónapokra szét kell húzni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62e966a-9627-4def-b849-a40e62fec6ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai napon a világszerte nagyhatású magyar orvos, Semmelweis Ignác előtt tiszteleg a Google. A kereső főoldalán látható különleges logó időzítése kétszeresen is aktuális. Egyrészt Semmelweist 173 éve ezen a napon nevezték ki a bécsi közkórház szülészeti klinikájának vezető professzorává, másrészt ő jött rá elsőként, hogy a kézmosással jelentősen csökkenthető a betegségek terjedése.","shortLead":"A mai napon a világszerte nagyhatású magyar orvos, Semmelweis Ignác előtt tiszteleg a Google. A kereső főoldalán...","id":"20200320_semmelweis_ignac_kezmosas_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62e966a-9627-4def-b849-a40e62fec6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05462293-64d8-4dad-ad83-35608ba9bf50","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_semmelweis_ignac_kezmosas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 20. 00:13","title":"Semmelweis Ignác előtt tiszteleg ma a Google, hiszen ő terjesztette el a kézmosást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két másik nagy autómegosztó szolgáltató után a MOL Limo is árat csökkentett.","shortLead":"A két másik nagy autómegosztó szolgáltató után a MOL Limo is árat csökkentett.","id":"20200318_a_koronavirus_miatt_a_mol_limo_is_jelentosen_olcsobb_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e59b4d-7814-43b3-b1d4-3480da583d09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_koronavirus_miatt_a_mol_limo_is_jelentosen_olcsobb_lett","timestamp":"2020. március. 18. 18:46","title":"A koronavírus miatt a MOL Limo is jelentősen olcsóbb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","shortLead":"A zalaszentgróti rendőrök a még járó motorú autóban fogták el a környékbeli férfit. ","id":"20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51ca57b3-1871-43b7-9388-39be663a876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2f721d-9ab9-440c-a0a8-523c6a59945c","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Lovoldozott_megverte_volt_baratnojet_ittasan_hajtott_arokba","timestamp":"2020. március. 19. 14:09","title":"Lövöldözött és megverte volt barátnőjét, majd ittasan hajtott az árokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0301-0e57-43c7-b2fd-e375235ee12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gazdasági Versenyhivatal elnökét javasolja a posztra a kormánypárti többségű jelölőbizottság.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal elnökét javasolja a posztra a kormánypárti többségű jelölőbizottság.","id":"20200319_Juhasz_Miklos_lesz_az_uj_alkotmanybiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=268e0301-0e57-43c7-b2fd-e375235ee12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd9f706-c9db-438a-8863-1004ec3fc7fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Juhasz_Miklos_lesz_az_uj_alkotmanybiro","timestamp":"2020. március. 19. 16:35","title":"Juhász Miklós lesz az új alkotmánybíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Legyél Te is Rendőr nevű Facebook-oldal osztotta meg azt a keretet, amivel bárki felhívhatja az ismerősei figyelmét a legfontosabb dologra a járvány idején: #vigyázzunkegymásra.","shortLead":"A Legyél Te is Rendőr nevű Facebook-oldal osztotta meg azt a keretet, amivel bárki felhívhatja az ismerősei figyelmét...","id":"20200318_rendorseg_profilkep_keret_vigyazzunkegymasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76254eba-2ac5-4c6a-a34f-ae70f7409cf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_rendorseg_profilkep_keret_vigyazzunkegymasra","timestamp":"2020. március. 18. 20:03","title":"Csinált egy spéci keretet a rendőrség a Facebook-profilképekhez, itt tudja beállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]