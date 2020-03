Ilyen egy igazi win-win helyzet. Luigi Di Maio, Olaszország EU-szkeptikus külügyminisztere fogadja a Kínából érkező 30 tonna segélyt, amely az után jött, hogy a politikus telefonon beszélt kínai kollégájával, Vang Jivel: Di Maio ugyanis rúghat még egyet a szerinte segítségre képtelen EU-n, Vang Ji viszont megmutathatja, hogy hazája – ahonnan tavaly kiindult a járvány – a koronavírus elleni nemzetközi harc élharcosává vált.

Bármilyen meggyőző is a kép, az igazság más. A 30 tonnás szállítmányt nem Di Maio intézte, az azért érkezett, mert a kínai Vöröskereszt viszonozta az olasz testvérszervezet gesztusát. Az olaszok ugyanis egy hónappal korábban maguk küldtek 18 tonnás segélyszállítmányt Vuhanba. Így Di Maio és Vang Ji sem erről a szállítmányról tárgyalt, hanem arról, hogy Olaszország, amely a többi EU-tagállammal versenyezve rendelt lélegeztetőgépeket Kínából, szeretett volna a várólista élére ugrani. Egyelőre nem nagy sikerrel, ugyanis ez a szállítmány egyelőre nem érkezett meg az országba.

Kínai himnusz az erkélyen

A valóságtól független Kínában jól kihasználták az orvosi eszközök Olaszországba küldésében rejlő propaganda-lehetőséget: a tévékben például bemutatták azt a – hamisított – képsort, amelyen állítólag egy hálás olasz férfi a kínai himnuszt énekli. A The Diplomat című folyóirat szerint az akció elsősorban belföldre szólt: a járvány által leginkább érintett kínai nagyváros, Vuhan lakói állítólag nem voltak elég lelkesek, amikor meg kellett köszönni az odalátogató Hszi Csin-ping pártvezérnek és államfőnek a Pekingből érkezett segítséget, most viszont a kormányzó kommunista párt büszke lehet arra, hogy legalább a külföld hálás Kínának.

A The Diplomat arról is beszámolt, hogy több kínai cég is segédkezett: a ZTE kétezer szájmaszkot adományozott az egyik olasz tartománynak, a Huawei pedig ígéretet tett arra, hogy kialakítja az olaszországi kórházakat összekötő számítógépes felhőt. A ZTE-ben és a Huawei-ben egy a közös: mindkét cég érintett az európai 5G hálózat kiépítéséért folyó versenyben, s a kínaiak megítélése eddig viszonylag rossz volt, mivel a vádak szerint az ázsiai vállalatok túl közel állnak a kínai államhoz. „Kínának tervei vannak Olaszországgal, Peking érdekelt abban, hogy bevonja az olasz kikötőket és utakat az „egy Övezet, egy út” projektbe, s nagyon részt akar venni az 5G-hálózat kiépítésében is. És Olaszország arra is alkalmas lehet, hogy ott egy kicsit aláássák a nyugati államok együttműködését, illetve az amerikai befolyást” – írta a The Diplomat.

Orosz számítások

Di Maio nem sokkal később egy Rómához közeli reptérre is kiment, hogy ott az Oroszországból érkezett segítséget fogadja: tíz gép szállított orosz szakértőket, fertőtlenítő járműveket, illetve vírusteszteléshez szükséges eszközöket. Oroszország – különösen abban az időben, amikor a Moszkva-barát Matteo Salvini töltötte be a miniszterelnök-helyettesi tisztet – igyekezett kiemelkedően jó kapcsolatokat kiépíteni Rómával, és rávenni az országot arra, hogy ne járuljon hozzá a Krím 2014-es elfoglalása miatt Oroszország ellen bevezetett EU-szankciók meghosszabbításához.

Miközben az orosz kormányközeli médiumok szinte élőben kísérték végig a szállítmányt, egy olasz ügyvéd, Alexandro Maria Tirelli nyilatkozott a RIA orosz hírügynökségnek és közölte: hazáját csak az mentheti meg, ha azonnal felfüggeszti az Oroszország elleni szankciókat. Szerinte Olaszország szenvedte el a legnagyobb veszteséget a szankciók miatt, s ha a büntetőintézkedések érvényben maradnak, csak tovább romlik a gazdasági helyzet. Tirelli azt sürgette, hogy Róma azonnal kérjen autonómiát az EU-n belül, s Brüsszel tegye lehetővé, hogy valamennyi tagállam azzal kereskedjen, akivel akar.

Egyébként az is kérdéses, hogy Oroszország, amely maga is egyre inkább merül el a járványban, mennyire tudja nélkülözni a száz, Olaszországba küldött szakembert: orosz források szerint valamennyien kiváló tudósok, akik segítettek az afrikai ebolajárványok megfékezésében is.

Orvosdiplomácia Kubából

Kuba a koronavírus-járvány által leginkább érintett tartomány, Lombardia kérésére küldött 36 orvost és ápolót Olaszországba. Az olaszok jelentősen megkönnyítették a túlterhelt hazai egészségügyi személyzetnek segítő külföldiek érkezését: elég, ha az orvos jelentkezik saját hazájában, az olasz hatóságok vizsgálat nélkül elismerik az önkéntesek diplomáját.

Kuba – ahol ugyan komoly gondok vannak az egészségügyi rendszer működésével, viszont kimagaslóan magas az ezer főre jutó orvosok száma – közismert „orvosdiplomáciájáról”: a szigetországból küldött doktorok korábban részt vettek a Haitin pusztító kolera-járvány, illetve az afrikai ebola megállításában, most pedig Olaszország mellett még öt országba, egyebek mellett Jamaicába, illetve Venezuelába küldtek orvosokat.