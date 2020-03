Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint húsz szakszervezet és közoktatásban aktív civil szervezet írta alá azt a nyílt levelet, amely az új NAT halasztása mellett azt is kéri, hogy legyen szava az érintetteknek az érettségik megszervezésében.","shortLead":"Több mint húsz szakszervezet és közoktatásban aktív civil szervezet írta alá azt a nyílt levelet, amely az új NAT...","id":"20200330_nat_elhalasztasa_kozoktatas_szakszervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318e41cd-2414-45e4-98b4-cac58f83db81","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_nat_elhalasztasa_kozoktatas_szakszervezetek","timestamp":"2020. március. 30. 13:43","title":"Húsz oktatási és civil szervezet kéri az új alaptanterv bevezetésének halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","shortLead":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","id":"20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8286aa-da91-4620-a2ff-2a3e4841ae36","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","timestamp":"2020. március. 30. 19:52","title":"Telefonon egyeztetett Putyin és Trump ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2aa605-04d1-4e99-922c-4add6155e91a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán azt ígérte, az akcióterv eredményeképpen mindenkinek lesz munkája. 