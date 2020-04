Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicolás Maduro elnök szerint a turistahajó támadni akart.","shortLead":"Nicolás Maduro elnök szerint a turistahajó támadni akart.","id":"20200403_venezuela_nemet_oceanjaro_lovoldozott_elsullyedt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36213465-ccb5-4fd4-a871-a540433212cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_venezuela_nemet_oceanjaro_lovoldozott_elsullyedt","timestamp":"2020. április. 03. 17:16","title":"Lövéseket adott le, nekiment egy német óceánjárónak, majd elsüllyedt egy venezuelai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Napról napra kevésbé nő a francia súlyos esetek száma, de még így is hatalmas erőfeszítésekkel tudják mindenkinek biztosítani a kezelést.","shortLead":"Napról napra kevésbé nő a francia súlyos esetek száma, de még így is hatalmas erőfeszítésekkel tudják mindenkinek...","id":"20200402_koronavirus_francia_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba5dc96-17ef-4be7-b2f7-de7da7234525","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_francia_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 21:31","title":"Ötezernél is több áldozata van a járványnak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ba7103-1591-4f79-965d-926b7a5d6016","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is bejár dolgozni a Nemzeti Színház igazgatója, csak most a tervezéssel van elfoglalva. Vidnyánszky Attila szerint a kőszínházban dolgozók biztonságban vannak, de a szabadúszókon segíteni kell. Szerinte a döntéshozók is értik, hogy szükség van a támogatásra ahhoz, hogy visszaszerezzék a nézők bizalmát. A nehézséget az jelenti, hogyan döntenek majd a pénzek elosztásáról - teszi hozzá a direktor. ","shortLead":"Továbbra is bejár dolgozni a Nemzeti Színház igazgatója, csak most a tervezéssel van elfoglalva. Vidnyánszky Attila...","id":"20200403_Vidnyanszky_Attila_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ba7103-1591-4f79-965d-926b7a5d6016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60247f26-d6c1-4edd-b019-1212fd1bd368","keywords":null,"link":"/360/20200403_Vidnyanszky_Attila_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 03. 18:30","title":"Vidnyánszky Attila a Home office-ban: Több milliárdos alap lesz a művészek megsegítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szlovénia nagyvonalúan, kétszeresére emelte az egészségügyi dolgozók bérét a járvány idejére, nálunk idén félmilliós kiegészítést kaphatnak. Nem mindegy, ki honnan indul, az egészségügy finanszírozására Magyarország nem lehet büszke. ","shortLead":"Szlovénia nagyvonalúan, kétszeresére emelte az egészségügyi dolgozók bérét a járvány idejére, nálunk idén félmilliós...","id":"202014_egeszsegugyi_berek_szlovenia_nagyvonalu_magyarorszag_asereghajtok_kozt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045a3ec7-3323-4e88-90e9-f08c5a62ffa7","keywords":null,"link":"/360/202014_egeszsegugyi_berek_szlovenia_nagyvonalu_magyarorszag_asereghajtok_kozt","timestamp":"2020. április. 03. 17:30","title":"Terjed, hogy az orvosok és ápolók hősiességét nem csak az ablakból tapsolva honorálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan egy hónapja kijárási tilalom van Olaszországban. A turisták tömegei is elmaradnak, csak kocogók és kutyaséltáltatók vannak most Róma híres terén, a piazza Navonán, az AFP fotója szerint még a fű is kisarjadt a kockakövek között.","shortLead":"Lassan egy hónapja kijárási tilalom van Olaszországban. A turisták tömegei is elmaradnak, csak kocogók és...","id":"20200404_Foto_Olyan_kihalt_a_Piazza_Navona_hogy_kisarjadt_a_fu_a_kockakovek_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b0d66-efc3-44c3-a225-2ba58339c1e1","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Foto_Olyan_kihalt_a_Piazza_Navona_hogy_kisarjadt_a_fu_a_kockakovek_kozott","timestamp":"2020. április. 04. 17:58","title":"Fotó: Olyan kihalt a Piazza Navona, hogy kisarjadt a fű a kockakövek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A határ átjárhatósága már majdnem minden ország esetében biztosított, de ezen túl is érdemes figyelembe venni bizonyos szabályokat.","shortLead":"A határ átjárhatósága már majdnem minden ország esetében biztosított, de ezen túl is érdemes figyelembe venni bizonyos...","id":"20200403_Egy_masik_unios_orszagba_ingazik_Igy_kerhet_ellatast_a_valsag_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5caa4c1-423c-4da7-9b3c-72e4fdd6659d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_Egy_masik_unios_orszagba_ingazik_Igy_kerhet_ellatast_a_valsag_idejen","timestamp":"2020. április. 03. 14:37","title":"Egy másik uniós országba ingázik? Így kérhet ellátást a válság idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ead1d2a-087d-44f7-bb88-63dc75af8d90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200403_Nem_szegyellem_szar_egyedul_lenni__aktualissa_valt_az_uj_Kiscsillagdal_keszult_is_hozza_karantenvideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ead1d2a-087d-44f7-bb88-63dc75af8d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf2ffc9-e81e-434c-89c1-6f47dd82d325","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Nem_szegyellem_szar_egyedul_lenni__aktualissa_valt_az_uj_Kiscsillagdal_keszult_is_hozza_karantenvideo","timestamp":"2020. április. 03. 15:23","title":"„Nem szégyellem, szar egyedül lenni” – aktuálissá vált az új Kiscsillag-dal, készült is hozzá karanténvideó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan válnak munkanélkülivé a koronavírus-járvány miatt, az agráriumban viszont éppen munkaerőhiány van. Az Agrárminisztérium meglátta a lehetőséget, és indított egy munkakereső portált.","shortLead":"Sokan válnak munkanélkülivé a koronavírus-járvány miatt, az agráriumban viszont éppen munkaerőhiány van...","id":"20200403_mezogazdasag_idenymunka_munkaszuret_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3695b0ad-a9cf-40ed-9918-44cc4db87208","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_mezogazdasag_idenymunka_munkaszuret_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 16:50","title":"Idénymunkást faragna a munkanélküli egyetemistákból és vendéglátósokból az agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]