[{"available":true,"c_guid":"9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 26 százalékkal több dohányterméket rendeltek a trafikok a központi dohányellátótól a pánikvásárlások idején. Van olyan közért, ahol az alkoholos italok iránti kereslet is megugrott.","shortLead":"Átlagosan 26 százalékkal több dohányterméket rendeltek a trafikok a központi dohányellátótól a pánikvásárlások idején...","id":"20200405_A_dohanyboltokban_is_megvolt_a_vasarlasi_panik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae81fd1-3cf0-4194-81a6-40c37358e70f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_A_dohanyboltokban_is_megvolt_a_vasarlasi_panik","timestamp":"2020. április. 05. 18:00","title":"A dohányboltokban is megvolt a vásárlási pánik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff0d4c-474c-4358-a731-57d6e17659d7","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Még a nehezen teljesíthető videojátékoknál is több kihívást tartogat a PlayStation 4-re megjelent Nioh 2. A Japán sötét korszakába kalauzoló szoftver a 2017-es sikerjáték tartalmas, és adrenalindús folytatása. ","shortLead":"Még a nehezen teljesíthető videojátékoknál is több kihívást tartogat a PlayStation 4-re megjelent Nioh 2. A Japán sötét...","id":"20200404_nioh_2_kritika_teszt_playstation_4_souls_like_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cff0d4c-474c-4358-a731-57d6e17659d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa0d69e-8b86-4a7c-afa9-19da8736f20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200404_nioh_2_kritika_teszt_playstation_4_souls_like_videojatek","timestamp":"2020. április. 04. 12:03","title":"Nincs kegyelem: ebben a játékban ezer és egy alkalommal fog elbukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1340520-4bd7-40d5-8818-46562f9d8e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érkezett egy olyan gyógyszer is Magyarországra, amiből Kína csak négy országnak adott a világon.","shortLead":"Érkezett egy olyan gyógyszer is Magyarországra, amiből Kína csak négy országnak adott a világon.","id":"20200404_4_millio_maszk_es_tobb_mint_400_ezer_vedoruhazat_erkezett_Kinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1340520-4bd7-40d5-8818-46562f9d8e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4632d242-06d1-4151-a331-74f433b2b701","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_4_millio_maszk_es_tobb_mint_400_ezer_vedoruhazat_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. április. 04. 13:14","title":"4 millió maszk és több mint 400 ezer védőruházat érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a75b77-e803-4d53-ae88-807db2e24ce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autókkal az egészségügyi személyzet és a gyógyító eszközök szállításában nyújtanak segítséget. ","shortLead":"Az autókkal az egészségügyi személyzet és a gyógyító eszközök szállításában nyújtanak segítséget. ","id":"20200404_ket_nagy_volkswagent_ajanlottak_fel_a_szent_laszlo_korhaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a75b77-e803-4d53-ae88-807db2e24ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16eac010-d8b0-47ca-95a2-adf16f34b96f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200404_ket_nagy_volkswagent_ajanlottak_fel_a_szent_laszlo_korhaznak","timestamp":"2020. április. 04. 10:43","title":"Két nagy Volkswagent ajánlottak fel a Szent László Kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton. Kontroll alatt tudjuk tartani a járványt – mondta.","shortLead":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton...","id":"20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5729d829-d882-495f-8e7c-39d608ed6433","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","timestamp":"2020. április. 04. 10:31","title":"Operatív Törzs: Sikerült a robbanást megelőznünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d47927-f18b-44b2-a691-ccf6c8505190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csorbai Ferenc korábban azt mondta, Mohács a koronavírus gócpontja lehet. Azonban nincs gócpont az országban.","shortLead":"Csorbai Ferenc korábban azt mondta, Mohács a koronavírus gócpontja lehet. Azonban nincs gócpont az országban.","id":"20200404_Mar_a_Nemzeti_Nyomozo_Irodanal_az_alhirt_terjeszto_mohacsi_polgarmester_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8d47927-f18b-44b2-a691-ccf6c8505190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7d553f-47d6-40cc-9a4f-952ba00a73da","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Mar_a_Nemzeti_Nyomozo_Irodanal_az_alhirt_terjeszto_mohacsi_polgarmester_ugye","timestamp":"2020. április. 04. 09:37","title":"Már a Nemzeti Nyomozó Irodánál az álhírt terjesztő mohácsi polgármester ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette az április 5-i járványstatisztikákat.","shortLead":"Az olasz polgári védelmi hatóság közzétette az április 5-i járványstatisztikákat.","id":"20200405_Olaszorszagban_lassul_a_jarvany_lendulete_kevesebb_az_aldozat_es_az_uj_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6027b30-f959-47a9-8c4d-e12c0e1e28b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Olaszorszagban_lassul_a_jarvany_lendulete_kevesebb_az_aldozat_es_az_uj_fertozott","timestamp":"2020. április. 05. 18:28","title":"Olaszországban lassul a járvány lendülete, kevesebb az áldozat és az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b15e0-cc1d-4172-8a89-6c22e9315188","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200404_Marabu_Feknyuz_Home_office_nelkuliseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b15e0-cc1d-4172-8a89-6c22e9315188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d03e60-a470-443e-9e71-a142dcd2c9ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Marabu_Feknyuz_Home_office_nelkuliseg","timestamp":"2020. április. 04. 06:30","title":"Marabu Féknyúz: Home office nélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]