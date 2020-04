Rövid lapinterjút adott a Corrierének az az olasz virológus, aki tanácsadóként részt vett Veneto tartomány sikeresnek ítélt járványügyi intézkedéseiben. A padovai Andrea Crisanti a Corrierének arról beszélt, hogy

akár a lakásban is érdemes arcmaszkot, kesztyűt viselni, és minél kevesebbet használni a közös helyiségeket.

Az ő tapasztalatuk az, hogy a kórházba kötelékben érkeznek egész családok, vagyis a lakásban összezárt családok is egy kisebb vírusgócponttá válhatnak. (Pontosan ugyanerről számoltak be Lombardia orvosai is, erről itt olvashatnak.) Ha valakinek a családjában van egy vírusfertőzött, akkor 84-szer nagyobb az esélye arra, hogy elkapja a kórt, mondta Crisanti, viszont ha a fertőzötteket beazonosítják, és izolálják, akkor a vírus reprodukciós rátája 2-ről 0,2-re zuhan vissza. A család, mint a fertőzések forrása, megelőzi a másik két fertőzésforrást: a munkába járni kénytelen embereket és a fegyelmezetleneket, akik elmennek otthonról. Aki szingli, az van most a legnagyobb biztonságban.

A venetói járványkezelés arról vált ismertté, hogy az egyik első olaszországi gócpontot, Vo' falut egy az egyben végigtesztelték, a fertőzötteket elkülönítették, és ezen a településen meg is állították a kór terjedését. A virológus most erről a járványkezelési gyakorlatról készített kollégáival egy tanulmányt, amelyet nemsokára publikálnak. (A kutatásban a lap szerint arra is rámutatnak, hogy az első koronavírus-fertőzöttek más január második hetében megjelenhettek a venetói zónában.)

Crisanti továbbra is azt mondja, hogy ez a helyes út, el kell menni azoknak a lakására tesztelni, akik akár enyhe tüneteket mutattak, aztán az egész családjukat letesztelni. A víruspozitívokat pedig el kell vinni ideiglenes szálláshelyekre, nyilván csak azokat, akik kórházi kezelésre nem szorulnak - javasolja a virológus, hozzátéve: ebben az esetben azért emelünk falakat, hogy embereket mentsünk.

Az orvos az olaszországi halálesetek magas száma ellenére úgy látja, hogy jó irányba mozdultak el a dolgok, ezért bizakodó. De az újrakezdést körültekintően intézné: vírustesztet és szerológiai vizsgálatot végezne a munkába visszatérőkön, hogy ne fertőzötten menjenek vissza dolgozni. És nem egyszerre nyitná meg az országot, hanem a kevésbé fertőzött régióktól, például Szardíniától indulva, a végére hagyva a legfertőzöttebb területeket, például Lombardiát.

Andrea Crisanti volt az, aki nemrég arról nyilatkozott, hogy Olaszországban félmilliónál is több fertőzött személy lehet, jóval több, mint amennyit a statisztikák kimutatnak.