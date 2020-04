Csak Lombardiában nagyjából húszezer olyan koronavírusos beteg lehet, akik nem kerültek kórházba, hanem otthon próbálnak gyógyulni, adott esetben oxigénpalackos lélegeztetéssel. Sok közöttük az olyan idős ember, aki nem akar kórházba menni, mert fél attól, hogy ott egyedül fog meghalni – írja a Corriere.it.

Ám ez is közrejátszik abban, hogy bár március 12. óta kijárási korlátozások vannak érvényben Olaszországban, és a legtöbb boltot, valamint sok üzemet is bezártak, az új koronavírus-fertőzöttek száma csak lassan csökken. Lombardiában például még most is napi ezer új fertőzöttet regisztrálnak.

A cikk szerint az vált a fertőzések egyik legfőbb forrásává, hogy sok koronavírus-fertőzött gyógyul összezárva a családjával. Vagyis már nem a bárokban, a munkahelyeken és a tömegközlekedési eszközökön, hanem odahaza fertőznek azok a tünetmentes vírusosok, akik még az elrendelt korlátozások előtt kapták el a kórt. Ezt a Corrierének számtalan háziorvos megerősítette az elmúlt napokban. Azt mondták, mindannyiuknak több tucat 38 fokos lázzal, köhögéssel otthon fekvő betegük van, akiket az ellátórendszer minden eszközzel próbál távol tartani a kórházaktól, de sokak állapota súlyosbodik, és egész családok fertőződnek meg így.