[{"available":true,"c_guid":"caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az úszó igazoltan koronavírusos, hatósági házi karanténban van. A rendőr azonban hiába kereste az otthonán az erre figyelmeztető matricát.","shortLead":"Az úszó igazoltan koronavírusos, hatósági házi karanténban van. A rendőr azonban hiába kereste az otthonán az erre...","id":"20200407_koronavirus_hatosagi_hazi_karanten_kozma_dominik_szabalysertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf91a3c-9d2a-4703-bdbd-ac0f55e32b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a63d5c8-4323-4412-b832-13f9ca52130f","keywords":null,"link":"/elet/20200407_koronavirus_hatosagi_hazi_karanten_kozma_dominik_szabalysertes","timestamp":"2020. április. 07. 13:34","title":"Szabálysértési eljárást indítottak Kozma Dominik ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd8e1ed-e1ae-4367-9beb-471f7fab17f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200407_Gyorfi_Pal_cuki_videoban_uzen_a_gyerekeknek_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfd8e1ed-e1ae-4367-9beb-471f7fab17f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48f2205-e4d5-47f1-8e42-90f38def93b2","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Gyorfi_Pal_cuki_videoban_uzen_a_gyerekeknek_is","timestamp":"2020. április. 07. 09:10","title":"Győrfi Pál cukiskodó videóban üzen a gyerekeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e18b-8bf7-42cd-9439-beefed644f7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább hatvan százalékkal esett vissza a forgalom a kijárási korlátozások bevezetése óta.","shortLead":"Legalább hatvan százalékkal esett vissza a forgalom a kijárási korlátozások bevezetése óta.","id":"20200407_kozut_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e18b-8bf7-42cd-9439-beefed644f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f8f1f-9cf3-449b-8f62-0512dda11130","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_kozut_felujitas","timestamp":"2020. április. 07. 08:20","title":"A kisebb forgalom miatt gyorsabban halad a közút az útfelújításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a008ad33-e992-4721-b44b-2960f0b65487","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök bejelentéséből egyelőre az irányok látszanak, a konkrétumokra még várni kell. Vagyis még mindig megmaradt a bizonytalanság.","shortLead":"A miniszterelnök bejelentéséből egyelőre az irányok látszanak, a konkrétumokra még várni kell. Vagyis még mindig...","id":"20200406_A_forint_arfolyama_nem_koszonte_meg_Orban_Viktor_nagy_bejelenteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a008ad33-e992-4721-b44b-2960f0b65487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8db28-1cf2-4e7e-9d8a-592c96480ac8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_A_forint_arfolyama_nem_koszonte_meg_Orban_Viktor_nagy_bejelenteset","timestamp":"2020. április. 06. 14:40","title":"A forint árfolyama nem köszönte meg Orbán Viktor nagy bejelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy folyamatosan frissülő térképet helyeznek a hírfolyamba, amellyel követhető lesz a járvány terjedése. Így pedig az is, javult-e a helyzet.","shortLead":"Egy folyamatosan frissülő térképet helyeznek a hírfolyamba, amellyel követhető lesz a járvány terjedése. Így pedig...","id":"20200407_koronavirus_terkep_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a63cc2e-525f-4a61-a5fa-8fdfee6243a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_terkep_facebook","timestamp":"2020. április. 07. 20:36","title":"Új funkció kerül a Facebookba, megmutatja, hogy áll a koronavírus elleni harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"News Bar néven jelent meg a Microsoft új, a Windows 10-hez telepíthető alkalmazása, melyben a nap 24 órájában futnak majd a legfontosabb hírek.","shortLead":"News Bar néven jelent meg a Microsoft új, a Windows 10-hez telepíthető alkalmazása, melyben a nap 24 órájában futnak...","id":"20200406_microsoft_windows_10_news_bar_alkalmazas_hirek_hirfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b7fd19-5dc3-490f-a719-fb605d62388f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_microsoft_windows_10_news_bar_alkalmazas_hirek_hirfolyam","timestamp":"2020. április. 06. 09:03","title":"Híresen jó: ingyenes új kiegészítőt adott ki a Microsoft a Windowshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Márciusban nem készült autó Európában vagy Észak-Amerikában, április végéig újra kell indítani a termelést, különben sok gyártó bajba kerül.","shortLead":"Márciusban nem készült autó Európában vagy Észak-Amerikában, április végéig újra kell indítani a termelést, különben...","id":"20200406_Tobb_mint_100_milliard_dollart_buknak_az_autogyartok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b1d169-8dc9-46f9-aa6e-d837aa346612","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_Tobb_mint_100_milliard_dollart_buknak_az_autogyartok","timestamp":"2020. április. 06. 13:33","title":"Több mint 100 milliárd dollárt bukhatnak az autógyártók a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","shortLead":"Észak-Macedóniába, Szlovéniába, Horvátországba és Szerbiába is jut a Magyarországra érkezett védőfelszerelésekből.","id":"20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09fc15d2-d973-4800-af93-dded5406285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Szijjarto_szerint_a_migracio_miatt_adomanyoz_a_kormany_tobb_ezer_maszkot_es_vedoruhat_a_kornyezo_orszagoknak","timestamp":"2020. április. 07. 20:15","title":"Szijjártó: A migráció miatt adományoz a kormány több ezer maszkot és védőruhát a környező országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]