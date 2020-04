Lassul a járvány üteme Németországban, de újabb szigorítások jönnek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b30135-7444-495a-8999-dff83f4464bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Víz alatti használat és a felhasználó fejének helyzetéhez igazodó tájolás érkezhet a jövőbeli iPhone-okba, iPadekbe.","shortLead":"Víz alatti használat és a felhasználó fejének helyzetéhez igazodó tájolás érkezhet a jövőbeli iPhone-okba, iPadekbe.","id":"20200407_apple_szabadalmak_viz_alatti_felhasznaloi_felulet_faceid_hasznalata_orientacio_meghatarozasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b30135-7444-495a-8999-dff83f4464bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b317bc3-2bdb-4ab5-8822-e9771bedd27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_apple_szabadalmak_viz_alatti_felhasznaloi_felulet_faceid_hasznalata_orientacio_meghatarozasahoz","timestamp":"2020. április. 07. 14:03","title":"Az Apple megoldaná: nemcsak vízálló, hanem víz alatt is használható iPhone jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e1b0e9-d3f3-404b-8d2b-9b4bc9710dc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy még sokoldalúbbá tegye okostelefonjait, kiegészítőket is készít a Samsung, például játékvezérlőket. Legutóbbi szabadalma egy, az eddigieknél fejlettebb eszközt mutat.","shortLead":"Hogy még sokoldalúbbá tegye okostelefonjait, kiegészítőket is készít a Samsung, például játékvezérlőket. Legutóbbi...","id":"20200406_samsung_galaxy_gamepad_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e1b0e9-d3f3-404b-8d2b-9b4bc9710dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c282dd-3e4a-4961-90d4-dc8526de5b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_samsung_galaxy_gamepad_szabadalom","timestamp":"2020. április. 06. 14:03","title":"Izgalmas kiegészítőt talált ki telefonjaihoz a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2b2845-50d5-4548-9536-31509b75b720","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett","category":"360","description":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell. Az állam még beavatkozhat, de az eddigi rendeletek finoman szólva sem hozták el az áhított tisztánlátást a szereplőknek.","shortLead":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell. Az állam még...","id":"202014__ingatlanpiac__kiszolgaltatva__vis_maior__elusznak_az_arral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2b2845-50d5-4548-9536-31509b75b720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e02d20-c3fb-4727-9cb7-ebd8542c5672","keywords":null,"link":"/360/202014__ingatlanpiac__kiszolgaltatva__vis_maior__elusznak_az_arral","timestamp":"2020. április. 07. 15:00","title":"Ha ingatlanügylete van, a vírus nem számít, mindenképp fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b2f24d-c61e-45c2-a9d5-37f930da267e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pikor-Taro visszatért.\r

\r

","shortLead":"Pikor-Taro visszatért.\r

\r

","id":"20200406_Emlekeznek_meg_a_PenPineappleApplePen_dalra_Itt_a_kezmosasra_buzdito_valtozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28b2f24d-c61e-45c2-a9d5-37f930da267e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54dcc78-bb33-4069-94f2-5e68385c994c","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Emlekeznek_meg_a_PenPineappleApplePen_dalra_Itt_a_kezmosasra_buzdito_valtozata","timestamp":"2020. április. 06. 14:42","title":"Emlékeznek még a Pen-Pineapple-Apple-Pen dalra? Itt a kézmosásra buzdító változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f7d9bd-d646-4481-ada8-914f607ab0ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Southwest Florida International Airport közelében több ezer parkoló autó kapott lángra. ","shortLead":"A Southwest Florida International Airport közelében több ezer parkoló autó kapott lángra. ","id":"20200406_3500_berauto_gyulladt_ki_egy_repuloter_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6f7d9bd-d646-4481-ada8-914f607ab0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1ff28f-734f-41db-9df0-89d7c7ad3d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_3500_berauto_gyulladt_ki_egy_repuloter_mellett","timestamp":"2020. április. 06. 15:13","title":"3500 bérautó gyulladt ki egy repülőtér mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hatszoros NFL-bajnok irányító a Tampa Bay Buccaneershez igazolt.","shortLead":"A hatszoros NFL-bajnok irányító a Tampa Bay Buccaneershez igazolt.","id":"20200407_tom_brady_nfl_amerikaifutball_patriots_buccaneers","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678f286b-1222-4aac-9d15-136888212e23","keywords":null,"link":"/sport/20200407_tom_brady_nfl_amerikaifutball_patriots_buccaneers","timestamp":"2020. április. 07. 11:02","title":"Elmondta Tom Brady, miért hagyta ott a Patriots-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"Földes Petra-Peer Krisztina","category":"elet","description":"HIÁNYOZTOK – jelenik meg az üzenet üresen kongó iskolák ablakában, miközben a valóságban egyenesen a családok nappalijába költöztünk. Hogyan lesz a virtuális jelenlét, a virtuális kapcsolattartás élhető és megerősítő minden érintett számára? Röviden úgy, ha megtanulunk egy kicsit gondolkodni egymás fejével, érezni egymás szívével. Pont, mint a valós kontaktuson alapuló kapcsolatban. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"HIÁNYOZTOK – jelenik meg az üzenet üresen kongó iskolák ablakában, miközben a valóságban egyenesen a családok...","id":"20200408_Digitalis_oktatas_A_csaladi_otthonok_gyarmatositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1b1cc1-0890-4030-891b-6307706ac079","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Digitalis_oktatas_A_csaladi_otthonok_gyarmatositasa","timestamp":"2020. április. 08. 09:35","title":"Digitális oktatás: a családi otthonok gyarmatosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazoltan koronavírus-fertőzött brit miniszterelnököt vasárnap este vitték kórházba.","shortLead":"Az igazoltan koronavírus-fertőzött brit miniszterelnököt vasárnap este vitték kórházba.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_boris_johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274a2eb7-7c15-4005-bba7-7ef751bd57d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_boris_johnson","timestamp":"2020. április. 06. 21:24","title":"Intenzív osztályra került Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]