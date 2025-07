A fellépésük ellen tiltakozott, de nem ért egyet a Kneecap kitiltásával Dés László

Dés László egyike volt azoknak a magyar művészeknek, akik tiltakoztak a Kneecap szigetes fellépése ellen. A zenész azután szólalt meg a Klubrádióban, hogy a kormány kitiltotta az országból az északír együttest.

Én személyesen azért írtam alá (a petíciót), mert azt gondoltam, hogyha egy ilyen zenekar felléphet a Sziget Fesztiválon, ezzel a Sziget Fesztivál legitimálja ezt a fajta viselkedést és gondolkodást, amit ez a zenekar képvisel. Az, hogy szabad emberként egy országba betegyék a lábukat, vagy kitegyék, azt szerintem minden embernek meg kell engedni, addig meg kell előlegezni azt a bizalmat, hogy nem fog olyan dolgot csinálni, amiért egy országba ne tehesse be a lábát

– idézi Dést a Telex.

Az együttes körüli botrány azért lángolt fel, mert a Kneecap több koncertjén Izrael-ellenes jelszavakat skandált, brit képviselők megölésére buzdított és a Hezbollah terrorszervezet zászlaját is lengette. Hivatalos közleményeikben ugyanakkor határozottan tagadják, hogy bármilyen terrorszervezetet támogatnának, a zászlóról azt mondták, hogy az emberek rengeteg mindent dobálnak fel a színpadra, nem is feltétlenül tudják, mi az, amit éppen a kezükbe vesznek onnan. Tény ugyanakkor, hogy az Izrael elleni brutális és embertelen Hamász-támadás másnapján, 2023. október 8-án közölték az Instagramon: „Szolidaritás a palesztinok küzdelmével”.

Az együttes meghívása miatt tüntetést is szerveztek, és 150 értelmiségi aláírt egy tiltakozó levelet (köztük volt Dés is), de politikusok is kifejezték, hogy a koncertet be kellene tiltani. A Sziget főszervezője, Kádár Tamás a HVG-nek küldött állásfoglalásában azt írta: az ügyben „nincs jó válasz”, de a Sziget nem mondja le a koncertet.