[{"available":true,"c_guid":"d1fa3424-566a-4536-ae18-12813e781040","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kötcsei nyaralójukban karanténozta el magát családjával a DK európai parlamenti képviselője. Míg férje \"az ellátásért felelős\", ő maga életében nem focizott és legózott még ennyit. A miniszterelnök a fideszes holdudvar etetésére szolgáló beruházásokra tartogatja a pénzt, pedig azt \"az embereknek kéne adni, hogy túléljék\" - véli Dobrev.","shortLead":"Kötcsei nyaralójukban karanténozta el magát családjával a DK európai parlamenti képviselője. Míg férje \"az ellátásért...","id":"20200410_Dobrev_Klara_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1fa3424-566a-4536-ae18-12813e781040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6946f6-b35b-46a7-bf78-7d70939d0314","keywords":null,"link":"/360/20200410_Dobrev_Klara_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 11. 17:30","title":"Dobrev Klára a Home office-ban: \"Őrületes pénzszórás jelenleg lényegtelen beruházásokra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6db71c5-4828-4dfe-b295-55b1cea5417b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem együttműködő, fizethet.","shortLead":"Aki nem együttműködő, fizethet.","id":"20200410_god_husvet_kijarasi_korlatozas_rendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6db71c5-4828-4dfe-b295-55b1cea5417b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b78a7e4-0e2b-44cd-93a3-ef7f3fbed167","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_god_husvet_kijarasi_korlatozas_rendelet","timestamp":"2020. április. 10. 18:21","title":"Gödön külön rendeletet alkottak húsvétra, hogy otthon tartsák az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem elég fát ültetni, meg is kell őrizni és fenn kell tartani a meglévőket. ","shortLead":"Nem elég fát ültetni, meg is kell őrizni és fenn kell tartani a meglévőket. ","id":"20200410_Uj_kormanyrendelet_lep_eletbe_az_orokerdok_vedelmeert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67866dd0-68d1-4d86-ad71-5ea96f98fb5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200410_Uj_kormanyrendelet_lep_eletbe_az_orokerdok_vedelmeert","timestamp":"2020. április. 10. 11:36","title":"Új kormányrendelet lép életbe az örökerdők védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Most van a fülkeforradalom tizedik évfordulója. Diadalkörre készült tehát ezekben a napokban a magyar kormányfő, a koronavírus azonban visszaküldte a rajtvonalra. Némi önsajnálat után Orbán Viktor megtalálta a módját, hogy ezt a versenyt is ő nyerje: kiéhezteti, kiiktatja és még le is terheli megmaradt politikai ellenfeleit. Politikájának első vesztese a jogállam.","shortLead":"Most van a fülkeforradalom tizedik évfordulója. Diadalkörre készült tehát ezekben a napokban a magyar kormányfő...","id":"202015__orban_akcioterve__harom_csapas_az_ellenzekre__uj_kommunikacios_panelek__pallos_korona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a47a0f7-cd96-4bd3-bf25-87d4f2a0e823","keywords":null,"link":"/360/202015__orban_akcioterve__harom_csapas_az_ellenzekre__uj_kommunikacios_panelek__pallos_korona","timestamp":"2020. április. 10. 08:15","title":"Orbán átgondolta, mit tett 2008-ban, és mindazt megtiltotta az ellenzékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Aki meggyógyult, két hétig maradjon otthon – egyelőre ez az orvosok tippje. Többet majd akkor lehet tudni, ha több és fejlettebb teszt áll rendelkezésre. ","shortLead":"Aki meggyógyult, két hétig maradjon otthon – egyelőre ez az orvosok tippje. Többet majd akkor lehet tudni, ha több és...","id":"202015__koronavirus_gyogyulas_utan__bezartsagert_tappenz__bena_korokozo__nem_kohog_nem_pruszkol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e100c8dd-3284-4a1f-b03e-fb95137e87c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8dadad-8385-468e-8964-9e10f45843ad","keywords":null,"link":"/360/202015__koronavirus_gyogyulas_utan__bezartsagert_tappenz__bena_korokozo__nem_kohog_nem_pruszkol","timestamp":"2020. április. 11. 11:30","title":"Mi történik velem, miután felgyógyultam a koronavírusból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864033ab-830c-4b7a-8a86-465e2d100993","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 500 milliárd euró már rendelkezésre állhat, ám a legfontosabb kérdésben még mindig vita van az unió déli és északi országai között.","shortLead":"Több mint 500 milliárd euró már rendelkezésre állhat, ám a legfontosabb kérdésben még mindig vita van az unió déli és...","id":"20200410_Elfogadtak_a_koronavirusvalsag_enyhitesere_szolgalo_unios_mentocsomagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864033ab-830c-4b7a-8a86-465e2d100993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dad5d4-2e90-4572-9230-f9d277391942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200410_Elfogadtak_a_koronavirusvalsag_enyhitesere_szolgalo_unios_mentocsomagot","timestamp":"2020. április. 10. 06:30","title":"Elfogadták a koronavírus-válság enyhítésére szolgáló uniós mentőcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az élelmiszer- és dohányboltokon, patikákon kívül mindenütt le kell húzni a rolót hétfőig.","shortLead":"Az élelmiszer- és dohányboltokon, patikákon kívül mindenütt le kell húzni a rolót hétfőig.","id":"20200409_Szeged_most_tenyleg_bezar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b336002c-3438-4bba-a19a-47205a39189b","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Szeged_most_tenyleg_bezar","timestamp":"2020. április. 09. 18:52","title":"Szeged most tényleg bezár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 4-étől megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. ","shortLead":"Május 4-étől megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. ","id":"20200411_Olaszorszagban_kinyithatnak_a_konyvesboltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524186f8-c1d6-4d88-9352-ff9eac987c46","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Olaszorszagban_kinyithatnak_a_konyvesboltok","timestamp":"2020. április. 11. 13:23","title":"Olaszországban kinyithatnak a könyvesboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]