[{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvánnyal összefüggő óvintézkedések enyhítése kapcsán a kórházakkal összefüggő óvintézkedéseket is fokozatosan enyhíteni kell - közölte Rudolf Anschober egészségügyi miniszter pénteken egy bécsi sajtótájékoztatón.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal összefüggő óvintézkedések enyhítése kapcsán a kórházakkal összefüggő óvintézkedéseket is...","id":"20200417_Ausztriaban_mar_enyhitenek_a_korhazakkal_kapcsolatos_ovintezkedeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaf7a80-8491-4ba8-88a4-93fce2188a30","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_Ausztriaban_mar_enyhitenek_a_korhazakkal_kapcsolatos_ovintezkedeseket","timestamp":"2020. április. 17. 21:51","title":"Ausztriában már enyhítenék a kórházakkal kapcsolatos óvintézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lényegében értelmetlenné vált iPhone 8-at venni, miután az Apple bejelentette az iPhone SE új kiadását: a régi formába csomagolt új mobil olcsóbb és erősebb is.","shortLead":"Lényegében értelmetlenné vált iPhone 8-at venni, miután az Apple bejelentette az iPhone SE új kiadását: a régi formába...","id":"20200416_apple_iphone_se_2020_iphone_8_iphone_8_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7328c9d8-096d-4efe-9069-72c2e70c2787","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_apple_iphone_se_2020_iphone_8_iphone_8_plus","timestamp":"2020. április. 16. 15:03","title":"Annyira nincs értelme iPhone 8-at venni, hogy azonnal el is kaszálta az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A kórházi vizsgálatok és ellátások leállítása több áldozatot fog szedni Magyarországon, mint a koronavírus, és nem csupán a 65 év fölöttiek körében. Ezt állítja a HVG-nek írt cikkében Balavány György, aki szerint a kormány aránytalan, észszerűtlen és szükségtelen védekezési stratégiái többet ártanak, mint használnak ","shortLead":"A kórházi vizsgálatok és ellátások leállítása több áldozatot fog szedni Magyarországon, mint a koronavírus, és nem...","id":"202016_halaszthato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f2bf2a-5dbf-4366-a71a-4d3f2f67fda0","keywords":null,"link":"/360/202016_halaszthato","timestamp":"2020. április. 16. 16:45","title":"Balavány: \"Az egészségügy leállítása tipikus pánikintézkedés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan csak megyei bontású adatokat ismerünk a fertőzöttek számáról, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltsége azonban megerősítette az Átlátszó értesülését, miszerint a mezőszilasi idősek otthonában két áldozata is van a járványnak.","shortLead":"Hivatalosan csak megyei bontású adatokat ismerünk a fertőzöttek számáról, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság...","id":"20200416_Atlatszo_mezoszilas_idosek_otthona_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cc2890-a906-47a6-b97d-218f134673be","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Atlatszo_mezoszilas_idosek_otthona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 12:07","title":"A mezőszilasi idősek otthonának két ápoltja belehalt a koronavírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbánék sarokba szorítják a szegényeket, még most is ragaszkodnak az alulról felfelé újraosztó államhoz – véli Scheiring Gábor Olaszországban élő szociológus-közgazdász, egykori LMP-s és párbeszédes politikus, aki szerint a kormányfő mégis megerősödve kerülhet ki a válságból. ","shortLead":"Orbánék sarokba szorítják a szegényeket, még most is ragaszkodnak az alulról felfelé újraosztó államhoz – véli...","id":"202016__scheiring_gabor__afalig_elmeno_orbanrol_ellenallasrol__belakott_kuzdoter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9159c175-730e-4af3-9288-f714d9a23d4f","keywords":null,"link":"/360/202016__scheiring_gabor__afalig_elmeno_orbanrol_ellenallasrol__belakott_kuzdoter","timestamp":"2020. április. 17. 07:00","title":"Scheiring Gábor: Orbán belakja az új küzdőteret, ha százezrek éheznek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Alig egy órával az után, hogy hatályba lépett a kormányrendelet a Kartonpack Dobozipari Nyrt. állami felügyelet alá vonásáról, két rendőr társaságában Juhász Edit kormánybiztos megbízottja átvette a cég bankszámlája feletti rendelkezési jogot – tudta meg a HVG.","shortLead":"Alig egy órával az után, hogy hatályba lépett a kormányrendelet a Kartonpack Dobozipari Nyrt. állami felügyelet alá...","id":"20200417_Jol_jott_a_felhatalmazasi_torveny_a_Kartonpacknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d35c6c-960d-45d1-ad38-5fbb3f37cb7a","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_Jol_jott_a_felhatalmazasi_torveny_a_Kartonpacknal","timestamp":"2020. április. 17. 13:53","title":"Jól jött a felhatalmazási törvény a Kartonpacknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló új filmjének ugyanaz a címe, mint Vitézy László 1979-es alkotásának. ","shortLead":"Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló új filmjének ugyanaz a címe, mint Vitézy László 1979-es alkotásának. ","id":"20200418_Cimplagiummal_vadoljak_Hajdu_Szabolcsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dcd532-9eb0-4ccf-8b4b-8a193e8bf5d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Cimplagiummal_vadoljak_Hajdu_Szabolcsot","timestamp":"2020. április. 18. 09:27","title":"Címplágiummal vádolják Hajdu Szabolcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fizetésük ötödéről mondanak le a Mol Fehérvár játékosai és a szakmai stáb.","shortLead":"A fizetésük ötödéről mondanak le a Mol Fehérvár játékosai és a szakmai stáb.","id":"20200416_Mol_Fehervar_FC_fizetes_foci_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d9dd55-2bba-459a-8c7b-6c4be4f11f9f","keywords":null,"link":"/sport/20200416_Mol_Fehervar_FC_fizetes_foci_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 10:54","title":"Három hónapra 20 százalékkal csökkentik a fizetéseket a Mol Fehérvár FC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]