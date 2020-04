Május 11-éig meghosszabbította Vlagyimir Putyin orosz elnök a már március vége óta tartó országos munkaszünetet. Az ok: gyorsul a koronavírus-járvány terjedése, s Putyin is elismerte kedd délutáni beszédében, hosszú és nehéz út vár még az országára. Közben az államfő iránti bizalom tovább csökken.

„A járvány még nem tetőzött, s minél fegyelmezettebben tartjuk be a korlátozásokat, annál hamarabb múlik el a válság” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az oroszországi régiók vezetőivel tartott videokonferencián mondott beszédében, s bejelentette, május 11-éig meghosszabbítja a március 30-a óta érvényben lévő országos munkaszünetet.

Az elnök arról is beszélt, hogy a korlátozások feloldását sem lehet majd egyszerre, az ország teljes területére érvényesen feloldani, a karantént csak fokozatosan, a helyi viszonyokat figyelembe véve lehet megszüntetni. Az államfő szerint a korlátozások fokozatos feloldása május 12-én kezdődhet meg, s Putyin utasította a regionális vezetőket, hogy határozzák meg a lazítás módszereit és határidejét.

Az államfő azt is elmondta, utasította az illetékeseket, hogy találjanak ki újabb könnyítéseket a polgárok és a komoly bevételcsökkenést elszenvedő vállalatok számára. Putyin szerint arra van szükség, hogy az ország egységes programot alkosson meg a munkanélküliség csökkentése, illetve a gazdasági élet minél gyorsabb beindítása érdekében.

Putyin akkor tartott újabb beszédet a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos fejleményekről – korábban március 25-én, majd április 2-án 8-án majd 25-én szólalt meg –, amikor ismét minden korábbinál több fertőzést regisztráltak a 147 milliós országban. Keddre – legalábbis a hivatalos adatok szerint – 6411-gyel nőtt a vírushordozók száma, s a mintegy 94 ezer fertőzött közül eddig 867-en haltak meg. A betegek számát illetően ezzel Oroszország már a világ nyolcadik legfertőzöttebb országává vált, igaz, a halottak száma jóval alacsonyabb, mint Olaszországban, Spanyolországban, az USA-ban, vagy Kínában. A legtragikusabb véget egy ortodox pap ért: a Moszkvához közeli Szergijev Poszadban lévő kolostor egyik, Covid-19 betegségben szenvedő lakója megszökött a kórházból, s öngyilkosságot kísérelt meg. A pap felgyújtotta magát, bőrfelületének kilencven százaléka megégett, ám még két napig szenvedett, mielőtt vasárnap elhunyt.

Hangnemváltás a Kremlben

Putyin a járvány első időszakában még azt sugallta, hogy Oroszország minden komolyabb megpróbáltatás nélkül átvészeli a világon már több mint hárommillió embert megfertőző járványt, ám március második felére egyértelművé vált, hogy a közép-kínai Vuhanból tavaly év végén indult pandémia komoly fennakadásokat okoz a világ legnagyobb országában is. Putyin március végén rendelt el először kijárási korlátozásokat, s a már többször meghosszabbított és megszigorított intézkedések miatt gyakorlatilag leállt a gazdaság. Március vége óta munkaszünet van érvényben – az alkalmazottak kapják hivatalos fizetésüket – s Moszkvában már csak digitális engedély birtokában lehet autóba ülni, illetve tömegközlekedési eszközre szállni. Gyalogosan pedig nem lehet messzire menni: élelmiszerért, vagy orvoshoz lehet menni, s a kutyasétáltatást is el kell intézni a lakóhely százméteres körzetében. A digitális engedélyek rendszere fokozatosan terjed az országban, 21 körzetben vezetik be a korlátozás-ellenőrzés új módját. Elmarad a május 9-ei szokásos vörös téri győzelem napi díszszemle is, helyette a légierő tart bemutatót Moszkva fölött.

© MTI / EPA

Bár a járvány terjedését lassítani hivatott korlátozásokat az utóbbi hetekben csak szigorították, az orosz polgároknak a jelek szerint egyre inkább elegük van a karanténból. Ez a legnépszerűbb orosz internetes keresőmotor, a Yandex „önelszigetelési indexén” is lemérhető. A felhasználók mobiltelefonjaiból, valamint a taxik és az internetes rendeléseket kiszállító járművek forgalma alapján megalkotott ötös skálán a moszkvaiak már csak hármas osztályzatot kapnak, ami ugyan jobb, mint néhány vidéki város eredménye, azonban arról tanúskodik, hogy a fővárosiak egyre gyakrabban mászkálnak el otthonról.

Moszkva a fő gócpont

Továbbra is Moszkva a legfőbb gócpont - a betegek fele fővárosi lakos -, és a 13 milliós metropolisz egészségügyi intézményei egyre nehezebben állják a rohamot. Korábban többen is figyelmeztettek arra, hogy ha a moszkvaiak nem tartják be a kijárási korlátozásokat, akkor az orosz főváros várhat a második New Yorkká, ott ugyanis az államban eddig mintegy 300 ezren fertőződtek meg, s közülük közel húszezren vesztették életüket. Éppen a városi járványhelyzet súlyossága miatt a polgármester már Putyin bejelentése előtt meghosszabbította a karantént május 13-ig.

A vidéki városok közül Szentpéterváron van még több ezer fertőzött, s mostanra Oroszország mind a 84 területi egységében megjelent a kór. A védőeszközök továbbra is hiánynak számítanak, elsősorban a fővárostól távoli, kisebb városokban nincs elég maszk, kesztyű, illetve fertőtlenítőszer. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy helyi források szerint a vidéki településekről szóló adatok nem megbízhatóak, valószínűleg a hivatalosan megadottnál jóval magasabb a fertőzöttek, illetve a halálos áldozatok száma.

Putyin nem bunkerben vészeli át a járványt

Az államfő népszerűsége közben tovább csökkent, az állami tulajdonban lévő Vciom közvélemény-kutató is mélyponton mérte a politikus iránti bizalom szintjét. A felmérése szerint a válaszolók 29 százaléka említette meg Putyin nevét, amikor fejből kellett mondani egy politikust, akiben megbíznak. Ha egy, a Putyin nevét is tartalmazó névsort kaptak a válaszolók, akkor 69 százalékuk nevezte meg Putyint is.

© ALEKSANDR KONDRATUK / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP

„Putyin elnök a novo-ogarjevói államfői rezidencián tartózkodik, s ugyan igyekszik a minimálisra csökkenteni a személyes találkozók számát, rendszeresen tárgyal a miniszterekkel és egyéb vezetőkkel. Az államfőt is rendszeresen tesztelik, s azokat az embereket is megvizsgálják az orvosok, akik találkoznak az elnökkel” – mondta Dmitrij Peszkov Kreml szóvivő azokra a pletykákra reagálva, amelyek szerint a 67 éves Putyin valahol Szibériában, vagy egy bunker mélyén rejtőzve próbálja meg egészségben átvészelni a járványt. Peszkov elmondta, hogy az elnöki adminisztráció tagjait hetente többször is tesztelik, Putyin pedig továbbra is sportol: úszik és rendszeresen használja az edzőtermet is.