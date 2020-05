Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel együtt közel 10 milliárd forintnyi közpénz mehetett már el sportberuházásokra a koronavírus-járvány kezdete óta.","shortLead":"Ezzel együtt közel 10 milliárd forintnyi közpénz mehetett már el sportberuházásokra a koronavírus-járvány kezdete óta.","id":"20200501_koronavirus_kormagyzati_tamogatas_finanszirozas_sportparkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3538f5-7de4-4fb5-8a1a-81fdf0001bf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_koronavirus_kormagyzati_tamogatas_finanszirozas_sportparkok","timestamp":"2020. május. 01. 18:26","title":"Sportparkokra ad 841 milliót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"","category":"vilag","description":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","shortLead":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","id":"20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736626d3-e99b-489a-a986-f8450bfd976a","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2020. május. 02. 18:34","title":"Franciaországban július 24-ig meghosszabbítják a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen műanyag hulladékot, így polietilént, polipropilént és polisztirolt is lebontanak.","shortLead":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen...","id":"20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609f98ef-7021-4685-9d11-60541aa43362","keywords":null,"link":"/zhvg/20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","timestamp":"2020. május. 01. 09:35","title":"Műanyagokat lebontó mikrobákat fejleszt egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a83c728-95ef-4ab4-82d8-c51529c25e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ajánlatkérők között ott van az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség is.","shortLead":"Az ajánlatkérők között ott van az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség is.","id":"20200501_Otmilliard_forintot_ad_az_allam_turisztikai_tanacsokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a83c728-95ef-4ab4-82d8-c51529c25e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599a4742-10c3-4458-8f01-27445553b078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Otmilliard_forintot_ad_az_allam_turisztikai_tanacsokert","timestamp":"2020. május. 01. 13:18","title":"Ötmilliárd forintot ad az állam turisztikai tanácsokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc781ed8-76b7-499b-bdb1-a1cc507c514c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Elménk lecsendesítése által ráébredünk, mi az igazán fontos, és meghalljuk saját kreatív hangunkat, amelyet napi feladataink és online kommunikációnk kakofóniája máskor elnyom.","shortLead":"Elménk lecsendesítése által ráébredünk, mi az igazán fontos, és meghalljuk saját kreatív hangunkat, amelyet napi...","id":"20200501_Mire_tanithat_minket_az_egyedullet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc781ed8-76b7-499b-bdb1-a1cc507c514c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81b8093-7d5e-40ca-b543-04ffcb95ba32","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200501_Mire_tanithat_minket_az_egyedullet","timestamp":"2020. május. 01. 14:14","title":"Mire taníthat minket az egyedüllét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátásokkal és fizetéscsökkenéssel próbálja átvészelni a következő egy évet a légitársaság.","shortLead":"Elbocsátásokkal és fizetéscsökkenéssel próbálja átvészelni a következő egy évet a légitársaság.","id":"20200501_Bajban_van_a_Ryanair_megszoritasok_jonnek_a_cegnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d535f544-0193-4262-8776-3e72bfd33406","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Bajban_van_a_Ryanair_megszoritasok_jonnek_a_cegnel","timestamp":"2020. május. 01. 10:18","title":"Bajban van a Ryanair, 3 ezer embert küldhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 4-től az utasoknak és a kalauzoknak is kötelező a maszk a vonatokon. ","shortLead":"Május 4-től az utasoknak és a kalauzoknak is kötelező a maszk a vonatokon. ","id":"20200501_mav_maszk_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ea3529-2013-4fdf-ae45-06d093f62ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_mav_maszk_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. május. 01. 20:21","title":"MÁV: A vonatokon is kötelező az arc eltakarása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]