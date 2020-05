Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd18acd7-ff6b-4ede-aed0-2567c77b2902","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ingyenes alkalmazásban az utcabútorokat, játszótereket, ivókutakat is feltüntetik.\r

","shortLead":"Az ingyenes alkalmazásban az utcabútorokat, játszótereket, ivókutakat is feltüntetik.\r

","id":"20200506_budapest_fovarosi_parkok_fak_utcabutorok_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd18acd7-ff6b-4ede-aed0-2567c77b2902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda13fb5-f289-453a-b43d-3df3100f41cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_budapest_fovarosi_parkok_fak_utcabutorok_applikacio","timestamp":"2020. május. 06. 14:05","title":"Saját mobilos applikációt kaptak a budapesti fák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cd64f9-e0bd-4b9b-9f7f-7da4284c7bf3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Der Spiegel cikke a fenti következtetést vonja le abból a karlsruhei határozatból, amely az Európai Központi Bank egyik kötvényprogramját kifogásolva közvetve kritizálta a unió legfőbb, és eddig megkérdőjelezhetetlennek gondolt bíróságát is.","shortLead":"A Der Spiegel cikke a fenti következtetést vonja le abból a karlsruhei határozatból, amely az Európai Központi Bank...","id":"20200507_der_spiegel_nemetorszag_alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21cd64f9-e0bd-4b9b-9f7f-7da4284c7bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4780923d-bd55-4d7c-98fb-b7fd24a9d6a1","keywords":null,"link":"/360/20200507_der_spiegel_nemetorszag_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. május. 07. 07:30","title":"A német alkotmánybíróság döntése után Orbán és Kaczynski a markát dörzsöli ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy beteg férfitől 2019 decemberében levett mintát teszteltek az új koronavírusra, és pozitív lett az eredmény. A fertőzött férfi nem járt előtte külföldön.","shortLead":"Egy beteg férfitől 2019 decemberében levett mintát teszteltek az új koronavírusra, és pozitív lett az eredmény...","id":"20200505_koronavirus_franciaorszag_december","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65b6696-5fde-47e0-8e9e-15aa7765b8f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_koronavirus_franciaorszag_december","timestamp":"2020. május. 05. 17:45","title":"Már tavaly decemberben megjelenhetett a koronavírus Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dec1798-05f0-4f1e-ae4e-cea225e99825","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Emlékeznek még, amikor Orbán Viktor bejelentette az új gazdasági rendszer kiépítését? Sorban álltak, amikor nyilatkozni kellett a magánnyugdíjpénztárban maradásról? Megvették az utolsó Népszabadságot? Próbálták kitalálni, miért nincs hang a miniszterelnök videóján? Egy hatalmi rendszer kiépítésének tíz évéről teljes könyveket lehet teleírni, mi most néhány emlékezetes pillanatra emlékszünk vissza 2010 és 2020 közöttről.","shortLead":"Emlékeznek még, amikor Orbán Viktor bejelentette az új gazdasági rendszer kiépítését? Sorban álltak, amikor nyilatkozni...","id":"20200507_13_ikonikus_pillanat_ner_fidesz_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dec1798-05f0-4f1e-ae4e-cea225e99825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57842d09-fd76-443b-b144-b94209981918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_13_ikonikus_pillanat_ner_fidesz_orban","timestamp":"2020. május. 07. 06:30","title":"13 ikonikus pillanat az elmúlt 10 évből, amely megmutatja, hogyan működik a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efee547b-fdc3-43f2-a291-679bffb34cba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 190 méter magas épület teljesen kiégett.\r

","shortLead":"A 190 méter magas épület teljesen kiégett.\r

","id":"20200506_felhokarcolo_egyesult_arab_emirsegek_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efee547b-fdc3-43f2-a291-679bffb34cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66384591-0aad-4894-8b42-dc46c0a039b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_felhokarcolo_egyesult_arab_emirsegek_tuz","timestamp":"2020. május. 06. 07:28","title":"Fáklyaként égett egy felhőkarcoló az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök szerint bár a korlátozásoknak rövidesen vége, a nyári üdülés biztosan nem olyan lesz, mint a járvány előtt.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök szerint bár a korlátozásoknak rövidesen vége, a nyári üdülés biztosan nem olyan lesz...","id":"20200505_emmanuel_macron_franciaorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a1f468-69ac-4a2b-b944-adb037fb5ebd","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_emmanuel_macron_franciaorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 05. 16:48","title":"Erősen korlátozzák majd, hova utazhatnak nyáron a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62020715-4771-4e45-b898-9c4640adfca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berendezéseket a hongkongi reptéren helyezték működésbe, hogy még a beszállás előtt fertőtleníteni tudják magukat az emberek. A projekt egyelőre kísérleti jelleggel fut, de könnyen lehet, hogy a későbbiekben általánossá válik.","shortLead":"A berendezéseket a hongkongi reptéren helyezték működésbe, hogy még a beszállás előtt fertőtleníteni tudják magukat...","id":"20200506_kabin_fertotlenites_hongkong_repuloter_cleantech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62020715-4771-4e45-b898-9c4640adfca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63690e11-4e7f-4c1a-be5a-c662ac620efa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_kabin_fertotlenites_hongkong_repuloter_cleantech","timestamp":"2020. május. 06. 17:03","title":"Az egész testet fertőtlenítő kabinokat tesztelnek Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a54eeb5-4490-43a4-b393-effad834c5ed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy dél-koreai cégnek korábban úgy kellett az emberek után hajítania aprócska hőmérőjét, a koronavírus-járvány berobbanása óta azonban viszik azt, mint a cukrot.","shortLead":"Egy dél-koreai cégnek korábban úgy kellett az emberek után hajítania aprócska hőmérőjét, a koronavírus-járvány...","id":"202018_lehajolnak_azaproert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a54eeb5-4490-43a4-b393-effad834c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25268def-8856-4916-aee2-9817c660cfa5","keywords":null,"link":"/360/202018_lehajolnak_azaproert","timestamp":"2020. május. 05. 14:00","title":"Senkinek nem kellett, repiajándék volt, most a járvány ellen vethetik be az okoslázmérőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]