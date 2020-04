Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"205e2915-0873-4b0a-804d-f7d1d6c88aad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel ötezren haltak meg COVID-19 betegségben egy nap alatt, így már 47 256 életet követelt a járvány. ","shortLead":"Közel ötezren haltak meg COVID-19 betegségben egy nap alatt, így már 47 256 életet követelt a járvány. ","id":"20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_adatok_johns_hopkins","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205e2915-0873-4b0a-804d-f7d1d6c88aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fc0574-eb81-4d51-9ac6-66e8e898b41f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_adatok_johns_hopkins","timestamp":"2020. április. 02. 10:27","title":"Péntekre elérheti az egymilliót a regisztrált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss tanulmány szerint az amúgy is lemaradó diákok a távoktatás miatt még jobban leszakadnak.\r

","shortLead":"Virológusokat kérdeztünk arról, hogy a tüdőre veszélyes ózon mennyire hatékony fegyver a koronavírus elleni harcban...","id":"20200401_koronavirus_ozongenerator_fertotlenites_hogyan_mukodik_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64619ce-db32-4a02-8395-7521c2940d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef03882-48ff-4da9-865f-43cd8d63a019","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_koronavirus_ozongenerator_fertotlenites_hogyan_mukodik_velemeny","timestamp":"2020. április. 01. 20:00","title":"A koronavírus halálos ellensége az ózongenerátor, de vigyázni kell vele – kipróbáltuk a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa80604-bd78-4bbd-bded-a57fc9be3a6b","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A Guinness Rekordok Könyve a madridi Sobrino de Botínt a legrégebb óta folyamatosan nyitva tartó étteremként tartja számon. Megtörve a csaknem három évszázados rekordot, a koronavírus miatt a patinás vendéglátóhely is bezárni kényszerült. ","shortLead":"A Guinness Rekordok Könyve a madridi Sobrino de Botínt a legrégebb óta folyamatosan nyitva tartó étteremként tartja...","id":"20200402_Bezart_a_vilag_legregebben_nyitva_tarto_etterme_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa80604-bd78-4bbd-bded-a57fc9be3a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4f618a-0b39-47c7-8964-826f204050a3","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Bezart_a_vilag_legregebben_nyitva_tarto_etterme_is","timestamp":"2020. április. 02. 15:05","title":"Bezárt a világ legrégebben nyitva tartó étterme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Geekbench annak a tesztnek az eredményét, amit a még csak beharangozott Galaxy Note20+-szal végeztek el.","shortLead":"Közzétette a Geekbench annak a tesztnek az eredményét, amit a még csak beharangozott Galaxy Note20+-szal végeztek el.","id":"20200403_samsung_galaxy_note20_plus_geekbench_benchmark_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89efaf13-735a-4ee1-baca-919fc653f5ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9814acf-14f8-4778-9e27-0a1f32ff6499","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_samsung_galaxy_note20_plus_geekbench_benchmark_teszt","timestamp":"2020. április. 03. 18:33","title":"Csináltak egy erőpróbát a Samsung Galaxy Note20+-on, elég jól sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által anonimizált formában nyilvánosságra hozott adatokból vizsgálható, mennyire működnek a járvány miatt hozott kijárási korlátozások.","shortLead":"A Google által anonimizált formában nyilvánosságra hozott adatokból vizsgálható, mennyire működnek a járvány miatt...","id":"20200403_google_helymeghatarozas_magyaror_adatok_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911a35b9-a0ef-4a7e-8c25-d66dc92b3c1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_google_helymeghatarozas_magyaror_adatok_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_hatasa","timestamp":"2020. április. 03. 12:03","title":"Magyarok adatait is kiadta a Google, hogy segítse a járvány elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17a5c46-d58b-4f25-9b5d-c0e06f06ad83","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A világot felkészületlenül érte a járvány, így az orvosok mellett máris szót kaptak a válságkezelésben a katonák. Idehaza is kivezényelték őket az utcákra és a stratégiai vállalatokhoz. Közben vannak, akik félelemből már maguk is fegyverkeznek.","shortLead":"A világot felkészületlenül érte a járvány, így az orvosok mellett máris szót kaptak a válságkezelésben a katonák...","id":"202014__katonak_azutcan__fegyver_akezben__halatlan_valasztok__parancsoljanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17a5c46-d58b-4f25-9b5d-c0e06f06ad83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa61647-a3f4-42f4-9307-8451c6dba987","keywords":null,"link":"/360/202014__katonak_azutcan__fegyver_akezben__halatlan_valasztok__parancsoljanak","timestamp":"2020. április. 03. 11:00","title":"Járványbevetésen a katonák: segíteni jöttek, de beszállnak őrizni és védeni is, ha kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]