Éhes disznó makkal álmodik”

[{"available":true,"c_guid":"62020715-4771-4e45-b898-9c4640adfca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berendezéseket a hongkongi reptéren helyezték működésbe, hogy még a beszállás előtt fertőtleníteni tudják magukat az emberek. A projekt egyelőre kísérleti jelleggel fut, de könnyen lehet, hogy a későbbiekben általánossá válik.","shortLead":"A berendezéseket a hongkongi reptéren helyezték működésbe, hogy még a beszállás előtt fertőtleníteni tudják magukat...","id":"20200506_kabin_fertotlenites_hongkong_repuloter_cleantech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62020715-4771-4e45-b898-9c4640adfca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63690e11-4e7f-4c1a-be5a-c662ac620efa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_kabin_fertotlenites_hongkong_repuloter_cleantech","timestamp":"2020. május. 06. 17:03","title":"Az egész testet fertőtlenítő kabinokat tesztelnek Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy Kína- és egy USA-központú világ jöhet létre a következő években, az EU-nak és az Egyesült Államoknak pedig óriási szüksége lenne egymásra. A fő kérdés az lehet, ki tudja a legjobban elhitetni, hogy ő biztonságot ad - erről tartott előadást Orbán Krisztián közgazdász.","shortLead":"Egy Kína- és egy USA-központú világ jöhet létre a következő években, az EU-nak és az Egyesült Államoknak pedig óriási...","id":"20200506_Uj_vilagrend_gazdasagi_valsag_usa_kina_koronavirus_orban_krisztian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42357889-1434-4fb1-9615-b191f95fc629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_Uj_vilagrend_gazdasagi_valsag_usa_kina_koronavirus_orban_krisztian","timestamp":"2020. május. 06. 06:00","title":"Új világrendet hozhat a járvány utáni gazdasági válság, az győzhet, aki biztonságot kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. május. 06. 11:30","title":"Házhoz jön a bevásárlás, a kultúra és a sport is - később is könnyebb, ha online intézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanakkor a napi halálozások számának heti átlaga április második fele óta folyamatosan csökken.","shortLead":"Ugyanakkor a napi halálozások számának heti átlaga április második fele óta folyamatosan csökken.","id":"20200506_egyesult_kiralysag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024577e-bfe7-4678-83b6-3f477b068a65","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_egyesult_kiralysag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 19:38","title":"Átlépte a 30 ezret a koronavírus brit áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba128be-948c-436f-a774-82b5d5488268","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az álmok nem válnak valóra maguktól, tenni kell értük. Van, aki ezt már nagyon fiatalon tudja.","shortLead":"Az álmok nem válnak valóra maguktól, tenni kell értük. Van, aki ezt már nagyon fiatalon tudja.","id":"20200506_Otevesen_beult_az_autoba_es_elhajtott_megvenni_elete_elso_Lamborghinijet__harom_dollarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ba128be-948c-436f-a774-82b5d5488268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a1b65a-8224-4551-a59d-c2bc9140e82c","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Otevesen_beult_az_autoba_es_elhajtott_megvenni_elete_elso_Lamborghinijet__harom_dollarbol","timestamp":"2020. május. 06. 10:58","title":"Ötévesen beült az autóba, és elhajtott megvenni élete első Lamborghinijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"De Németországban második és harmadik fertőzéshullámtól tartanak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"De Németországban második és harmadik fertőzéshullámtól tartanak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200506_Radar360_A_vilaggazdasag_mar_tul_lehet_a_nehezen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6ca08a-469e-4aed-b182-7aab07012015","keywords":null,"link":"/360/20200506_Radar360_A_vilaggazdasag_mar_tul_lehet_a_nehezen","timestamp":"2020. május. 06. 08:00","title":"Radar360: A világgazdaság már túl lehet a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lépcsőzetesen csökkentenék az összeget 2023-ig.","shortLead":"Lépcsőzetesen csökkentenék az összeget 2023-ig.","id":"20200506_40_millio_dollarral_alacsonyabb_lehet_a_koltseghatar_Forma1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b28d97-2766-4c7e-8b05-4a12ea076ad2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_40_millio_dollarral_alacsonyabb_lehet_a_koltseghatar_Forma1ben","timestamp":"2020. május. 06. 12:22","title":"40 millió dollárral alacsonyabb lehet a költséghatár a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította. A kisbabája is jól van.","shortLead":"A lengyel nő súlyos beteg lett a fertőzés miatt, ám a gyógyultaktól kapott vérplazma pár nap alatt kigyógyította...","id":"20200506_verplazma_koronavirus_covid_19_kismama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074c6ef1-90a8-4ff7-b0b8-a9eeeb187fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_verplazma_koronavirus_covid_19_kismama","timestamp":"2020. május. 06. 19:03","title":"Nagyot javult egy koronavírusos kismama állapota, miután vérplazmás kezelést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]