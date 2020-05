Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épületben nagyjából tizenötezer madár volt, nagy részüket sikerült kimenteni.","shortLead":"Az épületben nagyjából tizenötezer madár volt, nagy részüket sikerült kimenteni.","id":"20200508_facancsibe_hodaly_lajosmizse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1ea439-cad2-4521-8bf5-253e35f28b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_facancsibe_hodaly_lajosmizse","timestamp":"2020. május. 08. 05:29","title":"Elpusztult 1500 fácáncsibe egy kigyulladt hodályban Lajosmizsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749a87c5-2e18-4097-a5c2-786f2743864c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelentős eredményromlást a járvány gazdasági hatásával és a kockázati költségek emelkedésével magyarázzák.","shortLead":"A jelentős eredményromlást a járvány gazdasági hatásával és a kockázati költségek emelkedésével magyarázzák.","id":"20200508_otp_csoport_veszteseg_eredmenyromlas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=749a87c5-2e18-4097-a5c2-786f2743864c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e9314c-d028-4507-b76a-490eefd51b1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_otp_csoport_veszteseg_eredmenyromlas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 06:04","title":"Négymilliárdos vesztesége lett az OTP-csoportnak az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15e671f-6a4e-461f-ac8b-d62f4b2729d7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban többek között erről beszélgetünk.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban többek között erről beszélgetünk.","id":"20200506_Meg_tudjuke_becsulni_ami_a_mienk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15e671f-6a4e-461f-ac8b-d62f4b2729d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26f736e-4d5c-4e71-903e-b7a25a54ae70","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200506_Meg_tudjuke_becsulni_ami_a_mienk","timestamp":"2020. május. 06. 10:20","title":"Meg tudjuk-e becsülni, ami a miénk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64eee4b5-8a32-433e-8152-06740645e105","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Welt német lap tekintette át a járvány okozta helyzetet a térségben, és igyekszik elmagyarázni, hogy mit hozott az eddigi szigor, illetve mi következhet a korlátozások most elindult enyhítése után.","shortLead":"A Die Welt német lap tekintette át a járvány okozta helyzetet a térségben, és igyekszik elmagyarázni, hogy mit hozott...","id":"20200508_koronavirusjarvany_gazdasag_korlatozas_nyitas_magyarorszag_keletkozepeuropa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64eee4b5-8a32-433e-8152-06740645e105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ae1615-2f67-45e4-bf5a-c9216a17bfcf","keywords":null,"link":"/360/20200508_koronavirusjarvany_gazdasag_korlatozas_nyitas_magyarorszag_keletkozepeuropa","timestamp":"2020. május. 08. 07:30","title":"Kelet-Európában most jön a neheze, de a járvány után hosszú távon fellendülés is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","shortLead":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","id":"20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffcdda3-9377-4b66-a84a-eb61305be218","keywords":null,"link":"/elet/20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","timestamp":"2020. május. 06. 17:42","title":"Arcmaszk, lázmérés, plexilap – így járnak újra iskolába a vuhani gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyógyultak száma most először meghaladta az aktív fertőzöttökét az országban: előbbiek 93 ezren vannnak, míg utóbbiak 91 ezren.\r

","shortLead":"A gyógyultak száma most először meghaladta az aktív fertőzöttökét az országban: előbbiek 93 ezren vannnak, míg utóbbiak...","id":"20200506_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf0a9f7-429a-488d-b64d-bfba89918db2","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 19:25","title":"Tüntető boltosok sürgetik az újranyitást Olaszországban, miközben újabb 300 emberrel végzett a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99313888-df9f-4c56-9dda-c8dc12da7212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1500 lóerős hiperautó megrendelt példányait érthető módon igyekeznek maximálisan testre szabni a vevők.","shortLead":"Az 1500 lóerős hiperautó megrendelt példányait érthető módon igyekeznek maximálisan testre szabni a vevők.","id":"20200507_lelepleztek_hogy_konkretan_milyen_bugattikat_rendelnek_a_tehetos_vasarlok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99313888-df9f-4c56-9dda-c8dc12da7212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b8622e-6cd8-481c-b9a0-d423e6adf538","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_lelepleztek_hogy_konkretan_milyen_bugattikat_rendelnek_a_tehetos_vasarlok","timestamp":"2020. május. 07. 09:21","title":"Elárulták, milyen Bugattikat rendelnek a tehetős vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24c04ab-2b7b-4c11-8b46-ad02291eb055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"434 millió forintot kapott Fabricius Gábor az Eltörölni Frankra, de jön Tolvaly Ferenc új zarándokfilmje is.\r

\r

","shortLead":"434 millió forintot kapott Fabricius Gábor az Eltörölni Frankra, de jön Tolvaly Ferenc új zarándokfilmje is.\r

\r

","id":"20200507_Film_keszul_a_kadari_politikai_pszichiatriarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b24c04ab-2b7b-4c11-8b46-ad02291eb055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0227c-3c83-4267-a399-1611399aa248","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Film_keszul_a_kadari_politikai_pszichiatriarol","timestamp":"2020. május. 07. 10:53","title":"Film készül a kádári politikai pszichiátriáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]