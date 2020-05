Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány szerint eleinte csak nagyon óvatosan lehet enyhíteni az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó korlátozásokat.\r

","shortLead":"A brit kormány szerint eleinte csak nagyon óvatosan lehet enyhíteni az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó...","id":"20200508_31_ezernel_is_tobb_halott_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906c531-2e37-4b30-8ce8-2f7fa7e52c59","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_31_ezernel_is_tobb_halott_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 08. 20:16","title":"31 ezernél is több halott Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Teljes erővel dübörög az Obama-nosztalgia a Netflix új dokumentumfilmjében. De egyértelmű az is, hogy minden inspiráló üzenetnek a rasszizmus mocsarából kell kiverekednie magát.","shortLead":"Teljes erővel dübörög az Obama-nosztalgia a Netflix új dokumentumfilmjében. De egyértelmű az is, hogy minden inspiráló...","id":"20200509_Michelle_Obama_meghozza_a_kedvunket_az_elethez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e74962-7659-4508-8737-db8f7f7c8240","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Michelle_Obama_meghozza_a_kedvunket_az_elethez","timestamp":"2020. május. 08. 20:00","title":"Michelle Obama meghozza a kedvünket az élethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakrendelőkben kellene elvégezni a koronavírus-teszteket a betegeken, hogy el tudják őket látni. Viszont PCR-csomagokat nem kaptak.","shortLead":"A szakrendelőkben kellene elvégezni a koronavírus-teszteket a betegeken, hogy el tudják őket látni. Viszont...","id":"20200508_Tobb_szakrendelo_nem_kapott_koronavirustesztet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac4a643-6c51-46a3-842e-9e765b006680","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Tobb_szakrendelo_nem_kapott_koronavirustesztet","timestamp":"2020. május. 08. 20:44","title":"Több szakrendelő nem kapott koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","shortLead":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája végzett felmérést a távtanulás tapasztalatairól.","id":"20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcff76b8-fcd0-4345-b1f3-c97527425d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e1e991-4313-45e1-8160-414e06594bf0","keywords":null,"link":"/elet/20200509_A_tanorak_jo_reszet_a_jarvany_utan_is_ki_lehetne_valtani_tavoktatassal","timestamp":"2020. május. 09. 15:16","title":"A tanórák jó részét a járvány után is ki lehetne váltani távoktatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk is inkább csak desszertként tekint az elképesztő képességű sportkocsira. ","shortLead":"Elon Musk is inkább csak desszertként tekint az elképesztő képességű sportkocsira. ","id":"20200508_A_Tesla_Roadster_2_is_kesik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2eb2ed-c3a4-4e1b-8148-d10aeb4384b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_A_Tesla_Roadster_2_is_kesik","timestamp":"2020. május. 08. 12:32","title":"Még egy ideig csak ígéret marad a horribilis árú Tesla Roadster 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99262f00-ba68-4bd3-b5be-1eb268b5e235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kertes házak viszont felértékelődtek a karantén idején.","shortLead":"A kertes házak viszont felértékelődtek a karantén idején.","id":"20200508_12_szazalekot_estek_a_budapesti_uj_lakasok_arai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99262f00-ba68-4bd3-b5be-1eb268b5e235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6091715b-064f-4912-8aad-d054e64a13d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200508_12_szazalekot_estek_a_budapesti_uj_lakasok_arai","timestamp":"2020. május. 08. 14:45","title":"12 százalékot estek a budapesti új lakások árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány szerint már el lehet kezdeni a gondolkodást a járvány elleni védekezés következő szakaszáról. A részleteket vasárnap jelenti be Johnson.","shortLead":"A brit kormány szerint már el lehet kezdeni a gondolkodást a járvány elleni védekezés következő szakaszáról...","id":"20200507_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b4b78-8d09-4b69-a5b0-1cb4cda916a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. május. 07. 22:02","title":"Egyre kevesebb az új fertőzött, a járvány elleni védekezés új szakaszára készülnek a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldiek, migránsok, idősek, újságírók ellen fenekednek a népek a vírus nyomában.","shortLead":"Külföldiek, migránsok, idősek, újságírók ellen fenekednek a népek a vírus nyomában.","id":"20200508_ENSZfotitkar_gyuloletet_es_remhireket_hozott_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167dc895-7e92-438d-80ec-e35433e7840e","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_ENSZfotitkar_gyuloletet_es_remhireket_hozott_a_jarvany","timestamp":"2020. május. 08. 09:27","title":"ENSZ-főtitkár: gyűlöletet és rémhíreket hozott a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]