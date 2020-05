Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint kellenek a fővárosi fertőzöttségi adatok, hogy megtervezhessék Budapest újranyitását.","shortLead":"A főpolgármester szerint kellenek a fővárosi fertőzöttségi adatok, hogy megtervezhessék Budapest újranyitását.","id":"20200509_Karacsony_Gergely_A_budapestieknek_jar_a_magyarazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d975456a-5dfb-4278-acad-00dd5e4a3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209b4816-3cb7-4ade-bcea-cf5a9c15b767","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Karacsony_Gergely_A_budapestieknek_jar_a_magyarazat","timestamp":"2020. május. 09. 14:32","title":"Karácsony Gergely: A budapestieknek jár a magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a063195-6b14-4970-956d-40856373fad2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Felszámolásra ítélt cég 3 milliárdot érő szerződéseit apportálták a Nikolics Investbe.","shortLead":"Felszámolásra ítélt cég 3 milliárdot érő szerződéseit apportálták a Nikolics Investbe.","id":"202019_nikolics_invest_milliardok_vasercbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a063195-6b14-4970-956d-40856373fad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b9c4d5-3dda-409b-895e-e3102f9c4002","keywords":null,"link":"/360/202019_nikolics_invest_milliardok_vasercbol","timestamp":"2020. május. 09. 11:15","title":"Egy pécsi vállalkozó milliárdos tőkét csinált a bolondok aranyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e21b98-1f05-40a5-be63-5304675907f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemenesi Gábor virológus röviden levezette, hogyan érdemes most a mutáns vírusról szóló hírekhez viszonyulni.","shortLead":"Kemenesi Gábor virológus röviden levezette, hogyan érdemes most a mutáns vírusról szóló hírekhez viszonyulni.","id":"20200510_Virologus_Nem_kell_felni_a_virus_mutaciojatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e21b98-1f05-40a5-be63-5304675907f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fcb254-f42d-43c7-b4e5-a033ab925efe","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Virologus_Nem_kell_felni_a_virus_mutaciojatol","timestamp":"2020. május. 10. 20:56","title":"Virológus: \"Ne rettegjünk a mutációtól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lendületesen lefelé ível a járványgörbe Olaszországban, ahol 200 alá csökkent az egy nap alatt meghalt betegek száma a polgári védelem szombat esti adatai szerint. Ezzel egy időben megteltek az utcák sétáló emberekkel, és több tartományban előbbre hozták az üzletek megnyitását is.","shortLead":"Lendületesen lefelé ível a járványgörbe Olaszországban, ahol 200 alá csökkent az egy nap alatt meghalt betegek száma...","id":"20200509_Ketszaz_alatt_az_olasz_aldozatok_szama_megteltek_setalokkal_az_olasz_utcak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3b6410-08ee-4c24-b5ff-0ef6c93954ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Ketszaz_alatt_az_olasz_aldozatok_szama_megteltek_setalokkal_az_olasz_utcak","timestamp":"2020. május. 09. 20:10","title":"Kétszáz alatt az olasz áldozatok száma, megteltek sétálókkal az olasz utcák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5203861-f5af-4848-8ab6-685bb802c67b","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","timestamp":"2020. május. 10. 18:25","title":"Felfüggesztette az agrárminiszter profilját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína megreformálja járványmegelőzési és -ellenőrzési rendszerét azoknak a hiányosságoknak a kiküszöbölésére, amelyeket az új koronavírus járványa hozott a felszínre - jelentette be szombaton az állami egészségügyi bizottságot vezető miniszterhelyettes.","shortLead":"Kína megreformálja járványmegelőzési és -ellenőrzési rendszerét azoknak a hiányosságoknak a kiküszöbölésére, amelyeket...","id":"20200509_Kina_megujitja_a_jarvanymegelozesi_es_ellenorzesi_rendszeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9cf9dc-9bb1-43d8-8412-6331bbec65a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Kina_megujitja_a_jarvanymegelozesi_es_ellenorzesi_rendszeret","timestamp":"2020. május. 09. 11:14","title":"Kína megújítja a járványmegelőzési és -ellenőrzési rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Miért akkora dráma, hogy Magyarország elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikálását? Vannak gyakorlati következményei annak, hogy csak a kapcsolati erőszak van nevesítve, a nők elleni erőszak nincs? Egyáltalán mi az a „romboló gender-szemlélet”, amire hivatkozva a KDNP nyilatkozatot terjesztett az Országgyűlés elé az egyezmény elutasításáról? Mindent elmagyarázunk a Patent Egyesület jogászával, Spronz Júliával.

","shortLead":"Miért akkora dráma, hogy Magyarország elutasítja az Isztambuli Egyezmény ratifikálását? Vannak gyakorlati...","id":"20200509_Isztambuli_Egyezmeny_nok_elleni_eroszak_spronz_julia_patent_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55fdb2be-ae70-44d7-abc5-6b9e14d07cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35dce9d-808f-46ad-9b97-ff839875ff3f","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Isztambuli_Egyezmeny_nok_elleni_eroszak_spronz_julia_patent_egyesulet","timestamp":"2020. május. 09. 07:00","title":"„A családon belüli erőszaknak igenis neme van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d74861-ccab-45e0-bffa-a69f1fd6e9d9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Számos kultúrában pusztító éhínség idején szinte természetesnek hatott, hogy a közösség életben maradásáért az időseket magukra hagyják, és ezzel is kevesebb lett az éhes száj. Az ókortól a jelenkorig számos hagyományról maradtak fenn emlékek, ahogy még Erdélyből is származik legenda az öregek halálba kényszerítéséről. ","shortLead":"Számos kultúrában pusztító éhínség idején szinte természetesnek hatott, hogy a közösség életben maradásáért az időseket...","id":"202019__oregek_felaldozasa__szenicidium__folos_peldanyok__megtalalt_meglettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09d74861-ccab-45e0-bffa-a69f1fd6e9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63189cce-72bf-4543-a301-6318d2ed60f7","keywords":null,"link":"/360/202019__oregek_felaldozasa__szenicidium__folos_peldanyok__megtalalt_meglettek","timestamp":"2020. május. 09. 11:00","title":"Régóta foglalkoztatja az emberiséget, hogy feláldozhatók-e az öregek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]