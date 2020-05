Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"5 áldozata volt hétfőn a koronavírusnak itthon, újra nekiment a WHO-nak az USA, váltás a Jobbikban, az egyik legfontosabb parlamenti posztjukon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"5 áldozata volt hétfőn a koronavírusnak itthon, újra nekiment a WHO-nak az USA, váltás a Jobbikban, az egyik...","id":"20200519_Radar360_Merkel_beadta_a_derekat_Trump_magan_kiserletezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660867f2-ce0a-4d61-8c1f-dcf92bba201d","keywords":null,"link":"/360/20200519_Radar360_Merkel_beadta_a_derekat_Trump_magan_kiserletezik","timestamp":"2020. május. 19. 08:00","title":"Radar360: Merkel beadta a derekát, Trump magán kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint nem történt bűncselekmény.","id":"20200519_nyomozas_megszuntetese_matrai_eromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa5c7d4-b7ed-4b9c-b84e-0acc60171fdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_nyomozas_megszuntetese_matrai_eromu","timestamp":"2020. május. 19. 16:06","title":"Megszüntették a nyomozást a Mátrai Erőmű eladása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6886f067-ea66-49e7-a872-05327e936c0c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az egyik legismertebb Apple-elemző, Ming-Chi Kuo jelentése szerint elképzelhető, hogy az ősszel érkező iPhone 12 mellé már nem csomagolja be az eddig alapértelmezett kiegészítőként járó fülhallgatót a gyártó.","shortLead":"Az egyik legismertebb Apple-elemző, Ming-Chi Kuo jelentése szerint elképzelhető, hogy az ősszel érkező iPhone 12 mellé...","id":"20200520_apple_iphone_12_earpods_vezetekes_fulhallgato_nelkul_airpods","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6886f067-ea66-49e7-a872-05327e936c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07eabd9-c010-47f5-b56f-c5a238004116","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_apple_iphone_12_earpods_vezetekes_fulhallgato_nelkul_airpods","timestamp":"2020. május. 20. 21:03","title":"Kellemetlen meglepetés az iPhone mellé: az Apple kiveheti a fülhallgatót a csomagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3628db9c-aba4-4adf-89ab-559740506247","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismert, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik. Amerikai robotikakutatók legújabb találmányával azonban még ennél is többre lehetnek képesek. ","shortLead":"Ismert, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik...","id":"202020_kerekparossebessegu_futok_rajatszanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3628db9c-aba4-4adf-89ab-559740506247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a98440c-0cde-463e-88da-9ce0afff10dc","keywords":null,"link":"/360/202020_kerekparossebessegu_futok_rajatszanak","timestamp":"2020. május. 20. 10:00","title":"Hogyan futhatnánk 50%-kal gyorsabban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada73d2d-f388-4d9e-b982-dc3dbafd5512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthonban egy férfi korábban elkapta a fertőzést.","shortLead":"Az otthonban egy férfi korábban elkapta a fertőzést.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_fertozes_dunaujvaros_idosotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ada73d2d-f388-4d9e-b982-dc3dbafd5512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81beb00-6502-4103-90cb-149d8228847b","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_koronavirus_jarvany_fertozes_dunaujvaros_idosotthon","timestamp":"2020. május. 19. 17:45","title":"Dunaújvárosban is teszt nélkül küldtek vissza embereket az egyik idősotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis államfő Székelyföld autonómiastatútumának szenátusi elfogadása után tette a magyar nemzetiségű román állampolgárokat emberi méltóságában sértő kijelentését. Az elnök fellebbezni fog.","shortLead":"Klaus Iohannis államfő Székelyföld autonómiastatútumának szenátusi elfogadása után tette a magyar nemzetiségű román...","id":"20200520_ihoannis_birsag_diszkriminacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2156b-564e-4c4d-8148-3d25c91a4d2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_ihoannis_birsag_diszkriminacio","timestamp":"2020. május. 20. 15:58","title":"Magyarellenes gyűlöletbeszédért bírságolta meg a román elnököt a diszkriminációellenes tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","shortLead":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","id":"20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64869704-011b-49b8-9a14-235f7c5cfa3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","timestamp":"2020. május. 20. 17:15","title":"Nem csak a németek, az EP is támadja az Európai Bíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d19d97-07ec-4b30-857b-fc8a5a038a6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hiány miatt 183 millió ember nem juthat elegendő élelemhez.","shortLead":"A hiány miatt 183 millió ember nem juthat elegendő élelemhez.","id":"20200519_jarvany_elelmiszerhiany_ehezes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d19d97-07ec-4b30-857b-fc8a5a038a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f41945c-df40-4fb4-91fa-fb3fdb384fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_jarvany_elelmiszerhiany_ehezes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 19. 07:01","title":"47 országban fenyeget súlyos élelmiszerhiány a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]