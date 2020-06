Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól, és úgy tűnik, Hamburg lehet a következő renitens.","shortLead":"München volt az első olyan német város, amelyik a nyílt forráskódú szoftverek felé fordult a Microsoft programjaitól...","id":"20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba3052d8-e08f-45a4-80ff-1bb66d8da585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b54d00-9096-4be5-9260-15ee18d36516","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_munchen_hamburg_nyilt_forraskodu_szoftverek","timestamp":"2020. június. 06. 16:03","title":"München után Hamburg is kidobhatja a Windowst és az Office-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04854f7b-9e12-4df9-8a1d-315a679a56b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 23 éves francia szélső 56 millió eurót érhet.","shortLead":"A 23 éves francia szélső 56 millió eurót érhet.","id":"20200607_Eladja_Dembelet_a_Barcelona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04854f7b-9e12-4df9-8a1d-315a679a56b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e308c3-e564-4ce9-9203-17b2f1bdd4e8","keywords":null,"link":"/sport/20200607_Eladja_Dembelet_a_Barcelona","timestamp":"2020. június. 07. 13:05","title":"Eladja Dembelét a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ff4ea-ad19-41e5-a4c3-ca0f5ff8f18e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Dizájntermékek és házilagos megoldások is pótolhatják az egyszer használatos műanyag holmikat, amelyeknek jövőre el kell tűnniük.","shortLead":"Dizájntermékek és házilagos megoldások is pótolhatják az egyszer használatos műanyag holmikat, amelyeknek jövőre el...","id":"202023__vattarud_szivoszal_es_tarsaik__zacskotlanitas__betetesbe_beteve__necces_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99ff4ea-ad19-41e5-a4c3-ca0f5ff8f18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe12409c-8fed-4c4a-91ed-9b1970a10ccf","keywords":null,"link":"/360/202023__vattarud_szivoszal_es_tarsaik__zacskotlanitas__betetesbe_beteve__necces_lesz","timestamp":"2020. június. 06. 08:15","title":"Necces lesz: mégis mit fogunk 2021-től használni a műanyagok helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528fd90b-faf9-4ae6-a70e-a337227cfe98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy sor drónokkal kapcsolatos uniós és azon alapuló tagállami szabályozás bevezetése csúszik fél évet.","shortLead":"Egy sor drónokkal kapcsolatos uniós és azon alapuló tagállami szabályozás bevezetése csúszik fél évet.","id":"20200606_A_drontartok_haladekot_kaptak_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528fd90b-faf9-4ae6-a70e-a337227cfe98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36c4ff3-d24f-4103-a9a9-82c02f72886b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_A_drontartok_haladekot_kaptak_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. június. 06. 09:01","title":"A dróntartók haladékot kaptak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d884de-8914-486b-b9d0-bdee917ecfb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy philadelphiai lap főszerkesztője egy főcím miatt mondott le, és a New York Times is bocsánatot kért.\r

","shortLead":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi...","id":"20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e3a0c8-19ca-4615-8c0f-0e8947970c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","timestamp":"2020. június. 06. 14:30","title":"WHO: Viseljünk maszkot a nyilvános helyeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nincs a világnak egy nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet, de mi nemcsak kibírtuk, hanem ismét győzelemre állunk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Sátoraljaújhelyen.","shortLead":"Nincs a világnak egy nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet, de mi nemcsak kibírtuk, hanem ismét győzelemre...","id":"20200606_Orban_Sokan_osszekapaszkodtak_hogy_eltuntessenek_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0032700a-61e4-4826-8d54-03aeb5adc6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_Orban_Sokan_osszekapaszkodtak_hogy_eltuntessenek_minket","timestamp":"2020. június. 06. 16:19","title":"Orbán: Sokan összekapaszkodtak, hogy eltüntessenek minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a számok arról, hogy nemcsak a turizmus, hanem az ipar és a kereskedelem több ágazata is földbe állt a koronavírus-járvány idején; sorra teszik közzé a cégek a 2019-es beszámolóikat; forrnak az indulatok az Egyesült Államokban. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója,.","shortLead":"Kijöttek a számok arról, hogy nemcsak a turizmus, hanem az ipar és a kereskedelem több ágazata is földbe állt...","id":"20200607_Es_akkor_Meszaros_jarvany_koltsegvetes_ipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20208082-1d7e-455d-81ce-9798cc0e0df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Es_akkor_Meszaros_jarvany_koltsegvetes_ipar","timestamp":"2020. június. 07. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrinc könyvelői elégedetten dőltek hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]