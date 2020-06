Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök a születésnapi jókívánságok mellé egy bort is küldött a filmsztárnak. ","shortLead":"A miniszterelnök a születésnapi jókívánságok mellé egy bort is küldött a filmsztárnak. ","id":"20200610_Orban_Viktor_kuldott_egy_uveg_Tokajit_Chuck_Norrisnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ccb39d-ba7d-49c8-851e-30e17f7f77d9","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Orban_Viktor_kuldott_egy_uveg_Tokajit_Chuck_Norrisnak","timestamp":"2020. június. 10. 11:48","title":"Ajándékot kapott Orbántól Chuck Norris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Állami felvásárlást sürgetnek a koronavírus-járvány miatt mosható maszkok gyártásába kezdő francia textilgyártók, miután mintegy 40 millió darabra nem találnak vevőt – adta hírül kedden a Le Monde című újság.","shortLead":"Állami felvásárlást sürgetnek a koronavírus-járvány miatt mosható maszkok gyártásába kezdő francia textilgyártók...","id":"20200609_Annyira_nincs_rajuk_kereslet_hogy_mar_a_kormany_segitseget_kerik_a_francia_maszkgyartok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019dd719-e432-4563-b742-7483ca950054","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Annyira_nincs_rajuk_kereslet_hogy_mar_a_kormany_segitseget_kerik_a_francia_maszkgyartok","timestamp":"2020. június. 09. 15:59","title":"Annyira nincs rájuk kereslet, hogy már a kormány segítségét kérik a francia maszkgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli...","id":"20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32588933-2490-4801-b934-7f44df615057","keywords":null,"link":"/360/20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 10. 08:00","title":"Radar360: Rémhírterjesztésért feljelentett MSZP, megfélemlítő iskolarendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0c159-4b0e-4837-8699-505c72fd873c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a jelentősen 600 lóerő feletti luxuslimuzinból alig több mint tucatnyi példány készül. ","shortLead":"Ebből a jelentősen 600 lóerő feletti luxuslimuzinból alig több mint tucatnyi példány készül. ","id":"20200610_csucs_maybach_vegleg_bucsuzik_a_v12es_mercedes_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c0c159-4b0e-4837-8699-505c72fd873c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447cbb36-7f79-401e-8ad4-6fe69b09fae3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_csucs_maybach_vegleg_bucsuzik_a_v12es_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. június. 10. 07:59","title":"Csúcs Maybach: végleg búcsúzik a V12-es Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","shortLead":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","id":"20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfc84cb-3908-4332-a351-fdb203e404c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","timestamp":"2020. június. 09. 07:05","title":"Papíron még nem Jakab Péter a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 22 százalékkal zuhanó üzemanyagárak miatt nem látszik az inflációs mutatón, hogy az élelmiszerek ára kilőtt. A mostaninál alacsonyabb inflációt utoljára 2018 márciusában mértek.","shortLead":"A 22 százalékkal zuhanó üzemanyagárak miatt nem látszik az inflációs mutatón, hogy az élelmiszerek ára kilőtt...","id":"20200609_inflacio_arak_vasarlas_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932fe501-6714-42cc-840a-7248936cac82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_inflacio_arak_vasarlas_ksh","timestamp":"2020. június. 09. 09:19","title":"Az egekben az élelmiszerárak: nagyot drágult a párizsi, a kolbász és a krumpli is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egész Közép-Európára ki akarja terjeszteni a kormány a műemlékvédelmet, miközben annak itthon már felelős hatósága sincs, de az nem derül ki a törvényjavaslatból, hogy ebben hogyan működnének együtt a többi érintett állammal. Mindenesetre vagyonelemeket is adnak az alapítványnak, és ezé lesz egyebek mellett a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpont profitja.","shortLead":"Egész Közép-Európára ki akarja terjeszteni a kormány a műemlékvédelmet, miközben annak itthon már felelős hatósága...","id":"20200610_Rejtelyes_kozepeuropai_muemlekvedelmi_alapitvanyt_hoz_letre_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39be6f24-38bf-4e8e-8fb2-3fd0bc95deab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc48929-6ffd-4dca-85b8-88afd17ff7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Rejtelyes_kozepeuropai_muemlekvedelmi_alapitvanyt_hoz_letre_a_kormany","timestamp":"2020. június. 10. 15:11","title":"Szlovéniai wellnessközpontból táplálkozna a kormány rejtélyes műemlékvédelmi alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1588a67-27ee-48ba-8943-cde0eb41e970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány hatása egész messzire gyűrűzik. Olyannyira, hogy egy friss elemzés szerint kevesebb okoskiegészítő fog fogyni a vártnál.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatása egész messzire gyűrűzik. Olyannyira, hogy egy friss elemzés szerint kevesebb...","id":"20200609_viselheto_eszkozok_eladasok_2020_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1588a67-27ee-48ba-8943-cde0eb41e970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee52011c-a206-4759-b65b-5f620fb850fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_viselheto_eszkozok_eladasok_2020_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 09. 12:03","title":"Az órákkal kitolt a koronavírus, a fülhallgatók talán megússzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]