[{"available":true,"c_guid":"cd433b15-f853-4a44-8632-13cb696f8b2f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egy évtizede tartó harc újabb fejezetéhez érkezünk a magyarországi italpiacon, ha elfogadja az Országgyűlés a kereskedelmi törvény módosítását, amely a multik hegemóniáját hivatott letörni. ","shortLead":"Egy évtizede tartó harc újabb fejezetéhez érkezünk a magyarországi italpiacon, ha elfogadja az Országgyűlés...","id":"20200627_sor_udito_kizarolagossag_torvenyjavaslat_kisuzemi_sor_italpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd433b15-f853-4a44-8632-13cb696f8b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc55da4-9895-431f-9320-df76aadd7455","keywords":null,"link":"/kkv/20200627_sor_udito_kizarolagossag_torvenyjavaslat_kisuzemi_sor_italpiac","timestamp":"2020. június. 27. 07:00","title":"Régi harcot indított újra a sörgyártók ellen Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","shortLead":"Meglódult az online bankolás a koronavírus-járvány miatt; a szélhámosok is igyekeztek kihasználni a helyzetet.","id":"20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17993d83-c745-4cc5-b83d-cc7a6919b17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec88a65-ba37-4104-bb9b-e770040d60c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_A_virussal_egyutt_a_csalok_is_elszaporodtak","timestamp":"2020. június. 27. 15:43","title":"A vírussal együtt a csalók is elszaporodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","id":"20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10a03f4-304f-40cd-af40-5f4a27b42b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","timestamp":"2020. június. 28. 16:28","title":"Megöltek egy idős férfit Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben 45 ház vált lakhatatlanná, miután a város egyik patakja az esőzés miatt megáradt. A villámárvíz miatt a lakóknak az ablakon át kellett menekülniük. ","shortLead":"Egerben 45 ház vált lakhatatlanná, miután a város egyik patakja az esőzés miatt megáradt. A villámárvíz miatt...","id":"20200628_Az_ablakon_menekultek_Egerben_a_villamarviz_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eef18d-0697-4960-b6e7-4fbf5647c3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Az_ablakon_menekultek_Egerben_a_villamarviz_elol","timestamp":"2020. június. 28. 19:22","title":"Az ablakon át menekültek Egerben a villámárvíz elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Gappel fog össze.","shortLead":"A rapper a Gappel fog össze.","id":"20200627_Uj_ruhakollekciot_indit_Kanye_West","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63500120-f666-4066-a61e-f082041cb313","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Uj_ruhakollekciot_indit_Kanye_West","timestamp":"2020. június. 27. 18:55","title":"Új ruhakollekciót indít Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"19 repülő útját szakították meg a hiba miatt.","shortLead":"19 repülő útját szakították meg a hiba miatt.","id":"20200628_Boeing_777_repulo_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bdfdb02-6f73-439f-bfb7-6bddd1e1bf5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_Boeing_777_repulo_uzemanyag","timestamp":"2020. június. 28. 11:34","title":"Hibás a Boeing 777-es gépek üzemanyagszint-jelző rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c2993a-4ff7-4262-abce-44f5180b6ef9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás alatt is le lehet égni. ","shortLead":"A normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás alatt is le lehet égni. ","id":"20200627_Zivatar_eros_UVB_sugarzas_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c2993a-4ff7-4262-abce-44f5180b6ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f047609c-61ba-4e1f-8a47-b4a1fcb98f37","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Zivatar_eros_UVB_sugarzas_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2020. június. 27. 13:45","title":"Zivatarok és nagyon erős UV-B sugárzás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","shortLead":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","id":"20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf268301-8877-4899-9a33-8f3155228624","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","timestamp":"2020. június. 28. 15:55","title":"Ingyen koronavírus-tesztet kínál a bajor kormány a tartomány mind a 13 millió lakosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]