[{"available":true,"c_guid":"b56d3178-e153-4824-a040-9fb1c2e76d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vakítóan fényes és hangos tűzlabda száguldott át Japán fölött. A jövevény érkezését többen is látták, illetve hallották.","shortLead":"Egy vakítóan fényes és hangos tűzlabda száguldott át Japán fölött. A jövevény érkezését többen is látták, illetve...","id":"20200708_japan_meteor_tuzlabda_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b56d3178-e153-4824-a040-9fb1c2e76d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34541907-b75b-45f6-949a-80fc7d6f6be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_japan_meteor_tuzlabda_robbanas","timestamp":"2020. július. 08. 12:03","title":"Nagyot robbant egy fényes meteor Japán fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszörösébe kerülnek a települési fásítási program nagy tételben vett fái, mintha a kiskereskedelemben vennék meg.","shortLead":"Többszörösébe kerülnek a települési fásítási program nagy tételben vett fái, mintha a kiskereskedelemben vennék meg.","id":"20200707_fasitas_telepules_program_erdeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16f2457-c12b-4578-b130-eda52e14edd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_fasitas_telepules_program_erdeszet","timestamp":"2020. július. 07. 11:15","title":"A piaci ár többszörösébe kerül a települések fásítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c78d4c-543f-4179-89d0-6877a4db663b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábban kiszivárgott információk után kezd hivatalos formát ölteni a Xiaomi minden másnál gyorsabb mobiltöltő technológiája.","shortLead":"A korábban kiszivárgott információk után kezd hivatalos formát ölteni a Xiaomi minden másnál gyorsabb mobiltöltő...","id":"20200707_xiaomi_120w_gyorstolto_tanusitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00c78d4c-543f-4179-89d0-6877a4db663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e2b5b0-f3fc-496c-aa46-1886c4810f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_xiaomi_120w_gyorstolto_tanusitvany","timestamp":"2020. július. 07. 08:03","title":"120W-tal mehet? A Xiaomi szupergyors mobiltöltőjén már az utolsó simításokat végzik a mérnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as tűzvészben megsemmisült papírok miatt már megbüntette az ÁSZ a Demokratikus Koalíciót, most a tűz utáni év papírjait kérték be.","shortLead":"A 2018-as tűzvészben megsemmisült papírok miatt már megbüntette az ÁSZ a Demokratikus Koalíciót, most a tűz utáni év...","id":"20200707_Soron_kivuli_vizsgalat_Allami_Szamvevoszek_DK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb236830-5742-4f2d-bc4b-f93d33ae4c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Soron_kivuli_vizsgalat_Allami_Szamvevoszek_DK","timestamp":"2020. július. 07. 07:36","title":"Soron kívüli vizsgálatot rendelt el az Állami Számvevőszék a DK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","shortLead":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","id":"20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e964ad0-12df-49b7-a04e-fcc588cc07a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","timestamp":"2020. július. 07. 06:27","title":"Kalifornia a járvány új nagy központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47229c78-ca94-46af-8a56-97c4c1385f27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az őt ért kritikák után úgy döntött, hogy nem lenne helyénvaló, ha ő alakítana egy filmben transznemű karaktert. ","shortLead":"A színész az őt ért kritikák után úgy döntött, hogy nem lenne helyénvaló, ha ő alakítana egy filmben transznemű...","id":"20200707_Halle_Berry_bocsanatot_kert_amiert_egy_transznemu_szerepet_akart_elvallalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47229c78-ca94-46af-8a56-97c4c1385f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8efcef-4197-4622-beda-cd0bb44f7544","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Halle_Berry_bocsanatot_kert_amiert_egy_transznemu_szerepet_akart_elvallalni","timestamp":"2020. július. 07. 14:26","title":"Halle Berry bocsánatot kért, amiért egy transznemű szerepet akart elvállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beazonosított fertőzöttek száma öttel nőtt.","shortLead":"A beazonosított fertőzöttek száma öttel nőtt.","id":"20200708_koronavirus_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cf6c56-035f-462e-8a6a-8eabcfb5e9c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_koronavirus_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 08. 08:00","title":"A negyedik napja nem hunyt el koronavírus-fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek hitelfelvételt.","shortLead":" Egyre több ellenzéki város jelzi, hogy a kormány vagy eláll egy-egy programtól, vagy egyszerűen nem engedélyeznek...","id":"20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c2649ba-b49c-49dc-9726-7c2ad58f444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc67c38-a37b-46b6-afa1-7c0a715501ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200708_MarkiZay_Peter_Otmilliard_forintot_vett_el_vasarhelytol_a_kormany","timestamp":"2020. július. 08. 19:05","title":"Márki-Zay Péter: Ötmilliárdot vett el Hódmezővásárhelytől a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]