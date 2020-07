Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tüntetésre a fideszes polgármester is elment, de a közmédia tudósítása szerint mindössze együttérzését tudta ajánlani a tüntetőknek.","shortLead":"A tüntetésre a fideszes polgármester is elment, de a közmédia tudósítása szerint mindössze együttérzését tudta ajánlani...","id":"20200713_vasarosnameny_arj_ruhagyar_tuntetes_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54da2e50-a647-4c7a-93bd-250ec54bf33f","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_vasarosnameny_arj_ruhagyar_tuntetes_fizetes","timestamp":"2020. július. 13. 15:06","title":"Pénzükért tüntettek a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem sok igazán rossz vasútvonala van Magyarországnak, de amelyik ilyen, ott gyakoriak a gondok. Kiszámoltuk, hogy az Isaszeg és Gödöllő közötti sorompó, a Nyugati pályaudvar váltói, vagy épp a Pusztaszabolcs-Pécs vonal biztosítóberendezései okozták a legtöbb kellemetlen pillanatot. A hvg.hu ranglistája a hazai vasútvonalakról.","shortLead":"Nem sok igazán rossz vasútvonala van Magyarországnak, de amelyik ilyen, ott gyakoriak a gondok. Kiszámoltuk...","id":"20200714_vasut_vonat_mav_gysev_keses_sorompo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7b881f-66dd-4ab4-a418-55ab7f1dbcca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_vasut_vonat_mav_gysev_keses_sorompo","timestamp":"2020. július. 14. 11:45","title":"Kiszámoltuk, melyik Magyarország legproblémásabb vasútvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A felek más piacokon is együttműködnének.","shortLead":"A felek más piacokon is együttműködnének.","id":"20200713_mvm_roszatom_cegalapitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d04918-d072-4b35-a303-64f299576621","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_mvm_roszatom_cegalapitas","timestamp":"2020. július. 13. 16:48","title":"Közös céget alapított az MVM és az orosz Roszatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3ba355-de1d-41a7-9613-5fe28df9c9af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönök 113 százalékos túlzsúfoltságát 95 százalékra vinné le a kormány szeptember végére.","shortLead":"A börtönök 113 százalékos túlzsúfoltságát 95 százalékra vinné le a kormány szeptember végére.","id":"20200713_kontenerborton_veszprem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3ba355-de1d-41a7-9613-5fe28df9c9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa3f4f6-f722-44c8-a2a6-dc9fecc24448","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kontenerborton_veszprem","timestamp":"2020. július. 13. 12:58","title":"Könnyűszerkezetes technológiával épült börtönt adtak át Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05dc155-5eca-40e9-a2a4-e1b39fec48eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon kevés készült ebből a szupersportos kivitelből, és ez a konkrét példány lényegében szalonállapotú.","shortLead":"Nagyon kevés készült ebből a szupersportos kivitelből, és ez a konkrét példány lényegében szalonállapotú.","id":"20200714_nem_veletlenul_kerul_150_millio_forintba_ez_a_30_eves_mercedes_190_e","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05dc155-5eca-40e9-a2a4-e1b39fec48eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d01303-b1a7-4337-a663-dbf4ca8010fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_nem_veletlenul_kerul_150_millio_forintba_ez_a_30_eves_mercedes_190_e","timestamp":"2020. július. 14. 06:41","title":"Nem véletlenül kerül 150 millió forintba ez a 30 éves Mercedes 190 E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c11670-dd36-40f1-9472-d80f65c1abe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technológiai áttörésről beszél a Fujifilm: 400 TB-nyi adatot őrző szalagos tároló készülhet az évtized végére.","shortLead":"Technológiai áttörésről beszél a Fujifilm: 400 TB-nyi adatot őrző szalagos tároló készülhet az évtized végére.","id":"20200713_fujifilm_400_tb_szalagos_tarolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86c11670-dd36-40f1-9472-d80f65c1abe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0be20eb-b500-4949-a056-53e4e67828cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_fujifilm_400_tb_szalagos_tarolo","timestamp":"2020. július. 13. 11:38","title":"12 TB helyett 400 TB tárhely: 33-szorosára növelné a szalagos tárolók kapacitását a Fujifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbb8344-132d-425c-9312-d83d93b59ec4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Júliusban eddig hat országból vitték haza a fertőzést cseh utasok.\r

","shortLead":"Júliusban eddig hat országból vitték haza a fertőzést cseh utasok.\r

","id":"20200713_koronavirus_jarvany_fertozes_cseh_turista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdbb8344-132d-425c-9312-d83d93b59ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d61252-50ac-4d71-8a2b-779f9bb265e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koronavirus_jarvany_fertozes_cseh_turista","timestamp":"2020. július. 13. 17:39","title":"Magyarországon fertőződött meg koronavírussal egy cseh turista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London mégis kipenderíti a kínaiakat az 5G hálózatából.","shortLead":"London mégis kipenderíti a kínaiakat az 5G hálózatából.","id":"20200714_Magyarorszaggal_ellentetben_a_britek_megsem_kernek_a_kinai_5Gbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a596b18d-20b4-4fbc-a644-1c5d2011e5e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Magyarorszaggal_ellentetben_a_britek_megsem_kernek_a_kinai_5Gbol","timestamp":"2020. július. 14. 11:42","title":"Magyarországgal ellentétben a britek mégsem kérnek a kínai 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]