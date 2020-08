Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas büntetést és pert kockáztatnak, októberig be kell tiltaniuk ezt a módszert, ami védett madarakra is rendkívül veszélyes.","shortLead":"Hatalmas büntetést és pert kockáztatnak, októberig be kell tiltaniuk ezt a módszert, ami védett madarakra is rendkívül...","id":"20200731_Az_Europai_Bizottsag_utoljara_figyelmeztette_Franciaorszagot_hogy_vessenek_veget_a_ragasztos_madarfogasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f0c538-0c63-45cd-badf-bfdb4b7fea03","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Az_Europai_Bizottsag_utoljara_figyelmeztette_Franciaorszagot_hogy_vessenek_veget_a_ragasztos_madarfogasnak","timestamp":"2020. július. 31. 10:47","title":"Ragasztóval fogják a madarakat Franciaországban, óriási büntetéssel fenyeget az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"39-en haltak meg tegnap, fogynak az intenzív ágyak.","shortLead":"39-en haltak meg tegnap, fogynak az intenzív ágyak.","id":"20200731_Sulyos_a_jarvanyhelyzet_Romaniaban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5211be-f268-4e19-baba-30feec16a39c","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Sulyos_a_jarvanyhelyzet_Romaniaban_is","timestamp":"2020. július. 31. 15:04","title":"Súlyos a járványhelyzet Romániában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia Today napilap.","shortLead":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia...","id":"20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02076fc7-fedc-4569-ab39-eaa4acf99e4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:38","title":"Letartóztatták a dél-koreai koronavírus-járvány kitörésének fő felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58037b2-7b5f-4782-a2f3-ee57c892e004","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tökéletes recept nyár közepére, amikor bőségesen terem a cukkini, és a sárga színű változat is kapható! A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf, Gennaro Contaldo Pasta perfetto! című könyvéből most a Farfalle kétféle cukkinivel és speck sonkával, valamint a Cukkinipesto receptjét tesszük közkinccsé.","shortLead":"Tökéletes recept nyár közepére, amikor bőségesen terem a cukkini, és a sárga színű változat is kapható! A Két éhes...","id":"20200731_Gennaro_cukkinissonkas_tesztaja_pasta_perfetto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d58037b2-7b5f-4782-a2f3-ee57c892e004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9aeaf7-3163-4807-8624-a99f2170a573","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200731_Gennaro_cukkinissonkas_tesztaja_pasta_perfetto","timestamp":"2020. július. 31. 11:11","title":"Tökéletes recept nyárra: íme Gennaro cukkinis-sonkás tésztája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja a fiatalítás.","shortLead":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja...","id":"202031_a_tiktok_nyitja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41877406-f587-4600-be19-c7714e670d58","keywords":null,"link":"/360/202031_a_tiktok_nyitja","timestamp":"2020. július. 31. 10:00","title":"Már a TikTok is harci terep a NER ifjú ideológusai számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsodi László 10 évig irányította a települést. Nem indokolta meg, miért mondott le.","shortLead":"Borsodi László 10 évig irányította a települést. Nem indokolta meg, miért mondott le.","id":"20200731_levelek_borsodi_laszlo_polgarmester_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe9531b-1ea6-4e09-b6e5-9d929e859db4","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_levelek_borsodi_laszlo_polgarmester_lemondas","timestamp":"2020. július. 31. 10:08","title":"Blikk: fideszes belharc miatt mondhatott le Levelek polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","shortLead":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","id":"20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65e4379-406c-4d79-8178-8bcb893a184e","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:34","title":"Gulyás: A fertőzöttek száma 500-600 fő körül stagnál Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának napi növekedése a világban. A járvány a világon mindenhol lendületet vesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának...","id":"20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf847eef-c95c-40c2-ae0f-dd365dc46772","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:56","title":"Rekordokat dönt a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]