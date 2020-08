Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak szerdán mutatja be a Samsung új telefoncsaládját, a YouTube-ra már felkerült az AT&T promóciós videója a Galaxy Note20 Ultra 5G-ről.","shortLead":"Bár csak szerdán mutatja be a Samsung új telefoncsaládját, a YouTube-ra már felkerült az AT&T promóciós videója...","id":"20200803_samsung_galaxy_note20_ultra_5g_hivatalos_video_teaser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188f008-43d5-4597-8798-379ac60f9b7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_samsung_galaxy_note20_ultra_5g_hivatalos_video_teaser","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:03","title":"Itt a Samsung idei legerősebb telefonjának hivatalos videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2de1e2-4f1c-406e-afb3-360ced1600ee","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökséget is be kell vonni a program kidolgozásába.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökséget is be kell vonni a program kidolgozásába.","id":"20200803_Szechenyi_Turisztikai_Kartya_Programmal_segitik_az_agazatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d2de1e2-4f1c-406e-afb3-360ced1600ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561259c6-211e-48ca-8bf1-11a5eb7c8915","keywords":null,"link":"/kkv/20200803_Szechenyi_Turisztikai_Kartya_Programmal_segitik_az_agazatot","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:41","title":"Széchenyi Turisztikai Kártya Programmal segítik az ágazatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08018537-416f-40e7-9b8e-9eda5823d4d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kontaktkutatás után 127-en kerültek karanténba.","shortLead":"A kontaktkutatás után 127-en kerültek karanténba.","id":"20200803_36_ember_fertozodott_meg_egy_hazibuliban_Gyor_Moson_Sopron_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08018537-416f-40e7-9b8e-9eda5823d4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88024d8a-91d2-4a7d-882b-cb0a8e6ebea1","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_36_ember_fertozodott_meg_egy_hazibuliban_Gyor_Moson_Sopron_megyeben","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:43","title":"36 ember fertőződött meg egy házibuliban Győr-Moson-Sopron megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat. Kipróbáltuk, hogy milyen gyorsan és milyen messzire lehet suhanni a Xiaomi kétkerekűjeivel. ","shortLead":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat...","id":"20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f78a134-66b9-493f-934a-97926d744192","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:46","title":"Milyen gyorsan és milyen messzire lehet eljutni a Xiaomi elektromos rollerjeivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az adatokat hetente felülvizsgálják. ","shortLead":"Az adatokat hetente felülvizsgálják. ","id":"20200802_Ukrajna_a_voros_zonaba_sorolta_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856bff18-29b6-4129-a891-448d52d48e51","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_Ukrajna_a_voros_zonaba_sorolta_Magyarorszagot","timestamp":"2020. augusztus. 02. 21:51","title":"Ukrajna a vörös zónába sorolta Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce25c5c0-9d19-47d3-ad51-bb163ff76fab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook saját bevallása szerint az Apple sűrűn vásárol fel cégeket, ha a technológiájukat hasznosnak találják. Sajtóhírek szerint épp egy ilyen üzlet végére tett pontot mostanában az amerikai gyártó.","shortLead":"Tim Cook saját bevallása szerint az Apple sűrűn vásárol fel cégeket, ha a technológiájukat hasznosnak találják...","id":"20200803_iphone_nfc_chip_kartyas_fizetes_terminal_apple_felvasarlas_mobeewave","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce25c5c0-9d19-47d3-ad51-bb163ff76fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c1268a-1689-4929-b56f-358db0d958fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_iphone_nfc_chip_kartyas_fizetes_terminal_apple_felvasarlas_mobeewave","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:03","title":"Lehet, hogy az iPhone-ok nemcsak bankkártyaként lesznek jók, hanem terminálként is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A végéhez közeledik a SpaceX történelmi űrmissziója. Bob Behnken és Doug Hurley két hónap után elindultak haza, a Földre.","shortLead":"A végéhez közeledik a SpaceX történelmi űrmissziója. Bob Behnken és Doug Hurley két hónap után elindultak haza...","id":"20200802_spacex_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_bob_behnken_doug_hurley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409197bd-1c87-432b-9d69-3c912f14a987","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_spacex_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_bob_behnken_doug_hurley","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:03","title":"Elindultak a Földre a Crew Dragon űrhajósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b030fd3-f5e6-4149-8097-1eeaa4a6f3a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A versenyen több mint 4500-an indultak.","shortLead":"A versenyen több mint 4500-an indultak.","id":"20200802_budapest_ejszakai_futoverseny_nyertes_olimpikon_csere_gaspar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b030fd3-f5e6-4149-8097-1eeaa4a6f3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb67ed7-9e78-4565-a9fc-4e954a9328cb","keywords":null,"link":"/sport/20200802_budapest_ejszakai_futoverseny_nyertes_olimpikon_csere_gaspar","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:57","title":"Riói olimpikon nyerte a budapesti éjszakai futóversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]