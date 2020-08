Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A kormány nemigen hagy beleszólást az önkormányzatoknak az építkezések engedélyezésére vagy tiltására, a helyieket pláne nem kérdezi meg senki, de van, aki bízik abban, hogy megállítható a Balaton elvétele.","shortLead":"A kormány nemigen hagy beleszólást az önkormányzatoknak az építkezések engedélyezésére vagy tiltására, a helyieket...","id":"202033_amig_ato_el_nem_tunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf1a25e-0b7b-4ca6-b9cd-52f8f6cd79ec","keywords":null,"link":"/360/202033_amig_ato_el_nem_tunik","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:15","title":"Az EU-nak köszönhető, hogy egyelőre marad ingyenes strand a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1d246f-e667-45c3-b5e4-4fc05be26cf8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Koronavírus okozta tüdőbetegségben 83 évesen, egy kaliforniai kórházban hunyt el kedden Trini Lopez amerikai énekes és gitáros, a latin rock and roll sztárja, olyan hatvanas évekbeli kultikus slágerek előadója, mint a Lemon Tree, a La Bamba és az If I Had a Hammer.","shortLead":"Koronavírus okozta tüdőbetegségben 83 évesen, egy kaliforniai kórházban hunyt el kedden Trini Lopez amerikai énekes és...","id":"20200812_Korornavirusban_elhunyt_Trini_Lopez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d1d246f-e667-45c3-b5e4-4fc05be26cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18542c67-0572-4d0a-beb2-872fc4b94f65","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Korornavirusban_elhunyt_Trini_Lopez","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:26","title":"Koronavírusban meghalt Trini Lopez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"217 millió forintos osztalékot vettek ki a NAKK Zrt.-ből, amit Orbán Viktor öccse alapított 2016-ban. A cég most az Orbán-család bizalmi embereként emlegetett Bihari Lajos többségi tulajdonában van. ","shortLead":"217 millió forintos osztalékot vettek ki a NAKK Zrt.-ből, amit Orbán Viktor öccse alapított 2016-ban. A cég most...","id":"20200813_Rekordevet_zart_Orban_Viktor_occsenek_korabbi_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8e8fea-1cd2-4981-88b4-5e0d4f82ec9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Rekordevet_zart_Orban_Viktor_occsenek_korabbi_cege","timestamp":"2020. augusztus. 13. 13:37","title":"Rekordévet zárt Orbán Viktor öccsének korábbi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Balogh Csaba gödi polgármester önként biztosan nem távozik, a szétesett ellenzék pedig nem támogatja az új választást. Az LMP-s alpolgármester szerint a felfüggesztett polgármesterrel egész működőképes az önkormányzat, a DK-ból frissen kilépett képviselő pedig úgy látja, választás esetén a Fidesz tarolna.","shortLead":"Balogh Csaba gödi polgármester önként biztosan nem távozik, a szétesett ellenzék pedig nem támogatja az új választást...","id":"20200812_god_polgarmester_idokozi_valasztas_momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77660dde-c067-4eab-beac-7d24d543408c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_god_polgarmester_idokozi_valasztas_momentum","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:45","title":"Gödi polgármester: Maradok, addig sem tudnak a közpénzmosással foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt öt évben mérték a három legforróbb júliust a világban – közölte az Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálata (C3S), amelynek friss adatai szerint világszerte a harmadik legmelegebb július volt az idei.","shortLead":"Az elmúlt öt évben mérték a három legforróbb júliust a világban – közölte az Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő...","id":"20200811_legforrobb_juliust_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646c489d-8b05-47a7-b402-93545d1b34e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_legforrobb_juliust_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:03","title":"Másfél évszázada írják, milyen meleg van – az elmúlt öt évben volt a három legforróbb július","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint olyan EU-s döntések kellenek, amik nem lehetetlenítik el Fehéroroszország és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatépítését.","shortLead":"A külügyminiszter szerint olyan EU-s döntések kellenek, amik nem lehetetlenítik el Fehéroroszország és az Európai Unió...","id":"20200813_Szijjarto_Feheroroszorszag_keleti_partnerseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b08df3-b5b4-408c-8106-ffd44ad15d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Szijjarto_Feheroroszorszag_keleti_partnerseg","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:11","title":"Szijjártó megszólalt Fehéroroszországról: A keleti partnerséget félti az EU döntéseitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszisztens végig maszkban dolgozott, személyesen csak 60 emberrel találkozott azokban a napokban, mikor enyhe tüneteket produkált. Mikor rosszabbul érezte magát, már nem ment be dolgozni. ","shortLead":"Az asszisztens végig maszkban dolgozott, személyesen csak 60 emberrel találkozott azokban a napokban, mikor enyhe...","id":"20200812_Enyhe_nathaszeru_tunetei_voltak_a_pilisborosjenoi_orvos_koronavirusos_asszisztensenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a963c861-b681-4430-b752-c434247bf94f","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Enyhe_nathaszeru_tunetei_voltak_a_pilisborosjenoi_orvos_koronavirusos_asszisztensenek","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:20","title":"Enyhe, náthaszerű tünetei voltak kezdetben a pilisborosjenői orvos koronavírusos asszisztensének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben debütált a OnePlus középkategóriás telefonja, a OnePlus Nord, azonban egyre biztosabb, hogy a gyártó több, nem csúcskategóriás telefont is bemutat ebben az évben.","shortLead":"Nemrégiben debütált a OnePlus középkategóriás telefonja, a OnePlus Nord, azonban egyre biztosabb, hogy a gyártó több...","id":"20200813_oneplus_clover_specifikacio_geekbench","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a45e6-a8da-4306-8975-5f53f07be89b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_oneplus_clover_specifikacio_geekbench","timestamp":"2020. augusztus. 13. 18:03","title":"Meglepő specifikációkkal szúrtak ki egy újabb OnePlus telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]