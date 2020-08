Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő azt szeretné, ha a következő uniós költségvetési ciklusban közvetlenül is kaphatna támogatást a független sajtó.","shortLead":"Az EP-képviselő azt szeretné, ha a következő uniós költségvetési ciklusban közvetlenül is kaphatna támogatást...","id":"20200814_ujhelyi_fuggetlen_sajto_palyazatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715beb82-6d3d-48b6-85b2-615128b58f45","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_ujhelyi_fuggetlen_sajto_palyazatok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:46","title":"Ujhelyi a független sajtóért aggódik: pályázatokat ajánl az újságíróknak, és előfizetésre kéri az olvasókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48124af-c55d-4875-9e40-0f412e18f321","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Kevés diák került be a műszaki és a természettudományi felsőoktatásba, tanárok pedig minden korábbinál kevesebben akarnak lenni.","shortLead":"Kevés diák került be a műszaki és a természettudományi felsőoktatásba, tanárok pedig minden korábbinál kevesebben...","id":"202033__felveteli_eredmenyek__egyetemek__tanarkepzes__futnak_utanuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b48124af-c55d-4875-9e40-0f412e18f321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896f6d4f-7926-4625-ba14-d91fb1d734e6","keywords":null,"link":"/360/202033__felveteli_eredmenyek__egyetemek__tanarkepzes__futnak_utanuk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:00","title":"Középiskolás fokon sem fog tanulni a nép, mert nem lesz kitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833","c_author":"Rácz Judit","category":"360","description":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti Várdai Istvánnal az idén sűrítve, augusztus 16–19. között tartandó kamarazenei fesztivált, a Kaposfestet.","shortLead":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti...","id":"202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c69d68e-6317-499e-a1f7-dfdc71f0bc55","keywords":null,"link":"/360/202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:00","title":"Baráti Kristóf: Ha a karmester profi és kifinomult, szinte semmit sem kell magyaráznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump egy százalékponttal növelte a támogatottságát.","shortLead":"Trump egy százalékponttal növelte a támogatottságát.","id":"20200814_Tartja_az_elonyet_Biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1834c3e2-28e2-464c-bea0-2f202ca79398","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_Tartja_az_elonyet_Biden","timestamp":"2020. augusztus. 14. 21:58","title":"Tartja az előnyét Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két enyingi és egy siófoki lakost állítottak elő a rendőrök.","shortLead":"Két enyingi és egy siófoki lakost állítottak elő a rendőrök.","id":"20200814_Erdi_tomegverekedes_elfogtak_harom_gyanusitottat_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279418b4-0a0c-4570-be29-0e51826c2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Erdi_tomegverekedes_elfogtak_harom_gyanusitottat_video","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:07","title":"Érdi tömegverekedés: elfogtak újabb három embert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új ufókutató csoportot állít fel az amerikai hadügy, mert ennek már fele sem tréfa.","shortLead":"Új ufókutató csoportot állít fel az amerikai hadügy, mert ennek már fele sem tréfa.","id":"20200814_Uj_ufokutato_csoport_alakult_a_Pentagonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a70265-068e-4ed6-994b-cbec02ca10ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_Uj_ufokutato_csoport_alakult_a_Pentagonnal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:14","title":"Valami röpköd, és nem tudják, mi az – a Pentagon kíváncsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","shortLead":"A Yale tagadja az amerikai igazságügyi minisztérium vádjait, a bíróságig is eljuthat az ügy.","id":"20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d86f386-9429-42cc-aa82-4b0d1c644dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d8bf2a-dff0-4adb-a563-13f04d4b6110","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_yale_rasszizmus_miniszterium","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:05","title":"A Trump-kormány szerint előítéletes a fehérekkel szemben a Yale Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c156542-c26b-4d68-bcb5-32167b908e7c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zene hatékonyan bevethető az étkezés tempójának befolyásolására, így hozzásegíthet az egészségesebb táplálkozás meghonosításához – állítják dán kutatók az Appetite című szaklapban. ","shortLead":"A zene hatékonyan bevethető az étkezés tempójának befolyásolására, így hozzásegíthet az egészségesebb táplálkozás...","id":"202033_eves_zenere_etkezest_lassito_legato_muzsika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c156542-c26b-4d68-bcb5-32167b908e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87857ddf-f8b4-427c-9c3f-2cf1fe848f99","keywords":null,"link":"/360/202033_eves_zenere_etkezest_lassito_legato_muzsika","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:00","title":"Rájöttek a tudósok, milyen zenét kell hallgatnunk, hogy lassabban együnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]