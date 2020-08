Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karanténban ünnepel. ","shortLead":"Karanténban ünnepel. ","id":"20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358310fc-dabd-49aa-8086-ed966d178b8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:15","title":"A ma születésnapos Antonio Banderas bejelentette, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ed0fc7-bc35-4950-b30c-f1ae17c157ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai a jövőben önálló márkanévként használja majd a Ioniq elnevezést, ami az elektromos autóikat jelöli majd. ","shortLead":"A Hyundai a jövőben önálló márkanévként használja majd a Ioniq elnevezést, ami az elektromos autóikat jelöli majd. ","id":"20200810_Modellcsalad_lesz_a_Hyundai_Ioniq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ed0fc7-bc35-4950-b30c-f1ae17c157ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4312b4c0-b8c6-432f-bf5a-79b373bb414c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_Modellcsalad_lesz_a_Hyundai_Ioniq","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:35","title":"Különválik a Hyundai és az Ioniq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vád hazugság és csalás.","shortLead":"A vád hazugság és csalás.","id":"20200810_Beperli_a_McDonalds_a_korabbi_vezerigazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3713172-a43f-4027-8317-80b63be4bb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddbea9a-403f-4eee-baae-643f6dfaf6b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Beperli_a_McDonalds_a_korabbi_vezerigazgatojat","timestamp":"2020. augusztus. 10. 16:47","title":"Beperli korábbi vezérigazgatóját a McDonald’s ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bdeb2f-100e-4a92-9455-640ec38c2f48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan új Start menü költözik a Windows 10-be, de egy kis trükközéssel már most is kipróbálható a fejlesztés.","shortLead":"Hamarosan új Start menü költözik a Windows 10-be, de egy kis trükközéssel már most is kipróbálható a fejlesztés.","id":"20200810_windows_10_uj_start_menu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21bdeb2f-100e-4a92-9455-640ec38c2f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c46c1e-f0e2-460a-bd63-23ef29adcb70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_windows_10_uj_start_menu","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:03","title":"Windows van a gépén? Már most beállíthatja az új Start menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök előtt a kínai és a kazah államfő is kifejezte jókívánságait.

","shortLead":"Az orosz elnök előtt a kínai és a kazah államfő is kifejezte jókívánságait.

","id":"20200810_Putyin_gratulalt_Lukasenkanak_a_gyozelemhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e2501f-94e7-4f5d-be07-a9f86a4dc1d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Putyin_gratulalt_Lukasenkanak_a_gyozelemhez","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:59","title":"Putyin is gratulált Lukasenkának a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17471a8-50f6-4a00-9e57-09dc5faff249","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretesen hangzik, de sok kétséget is felvet az a legújabb kutatás, amely az időskori elbutulás gyógyításával kecsegtet. ","shortLead":"Ígéretesen hangzik, de sok kétséget is felvet az a legújabb kutatás, amely az időskori elbutulás gyógyításával...","id":"202032_alzheimerkor_es_oxitocin_emlekeztetik_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d17471a8-50f6-4a00-9e57-09dc5faff249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddfd5ab-a955-44ef-86ee-edc388dd6203","keywords":null,"link":"/360/202032_alzheimerkor_es_oxitocin_emlekeztetik_oket","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:00","title":"Sikerült visszafordítani az Alzheimer-kórt – de sajnos több sebből vérzik a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a szlovén cégen keresztül beszerzett orvosi eszközökről kérdezte Polt Péter legfőbb ügyészt. ","shortLead":"A képviselő a szlovén cégen keresztül beszerzett orvosi eszközökről kérdezte Polt Péter legfőbb ügyészt. ","id":"20200810_vadai_polt_peter_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9645cd9-4bfd-4180-a5b8-6544e42b1e98","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_vadai_polt_peter_lelegeztetogep","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:05","title":"Rendőrségen landoltak Vadai Ágnes kérdései a lélegeztetőgép-vásárlásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252f111-0407-4b02-a36f-c29e607591e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közelmúltban teljes restauráláson átesett autó egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","shortLead":"A közelmúltban teljes restauráláson átesett autó egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket.","id":"20200810_140_kilometerrel_hirdetnek_egy_30_eves_vw_golf_gtdt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0252f111-0407-4b02-a36f-c29e607591e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badfcdce-c03f-481e-8687-400a1c199ced","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_140_kilometerrel_hirdetnek_egy_30_eves_vw_golf_gtdt","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:41","title":"140 kilométerrel hirdetnek egy 30 éves VW Golf GTD-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]