[{"available":true,"c_guid":"44fdf629-31a3-4116-b617-d0e3e119f82e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan haladnak a kármentési munkálatok a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telepén, a II. ütem több tényező miatt sem tud elindulni. Még az is lehet, hogy a vegyi szennyezéssel együtt értékesítik a telepet.","shortLead":"Lassan haladnak a kármentési munkálatok a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telepén, a II. ütem több tényező miatt sem...","id":"20200812_Nincs_elvi_akadalya_hogy_a_szennyezessel_egyutt_adjak_el_az_Illatos_uti_telepet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44fdf629-31a3-4116-b617-d0e3e119f82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b392a130-52ec-4453-bb79-26c5f6095e12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Nincs_elvi_akadalya_hogy_a_szennyezessel_egyutt_adjak_el_az_Illatos_uti_telepet","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:09","title":"\"Nincs elvi akadálya\", hogy a szennyezéssel együtt adják el az Illatos úti telepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb nyertese.","shortLead":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb...","id":"20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29deacce-8b38-45e0-97cc-3e9f6f221f21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:48","title":"Brüsszel kevesli a demokráciát, drágulhatnak a kambodzsai ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Balogh Csaba gödi polgármester önként biztosan nem távozik, a szétesett ellenzék pedig nem támogatja az új választást. Az LMP-s alpolgármester szerint a felfüggesztett polgármesterrel egész működőképes az önkormányzat, a DK-ból frissen kilépett képviselő pedig úgy látja, választás esetén a Fidesz tarolna.","shortLead":"Balogh Csaba gödi polgármester önként biztosan nem távozik, a szétesett ellenzék pedig nem támogatja az új választást...","id":"20200812_god_polgarmester_idokozi_valasztas_momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77660dde-c067-4eab-beac-7d24d543408c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_god_polgarmester_idokozi_valasztas_momentum","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:45","title":"Gödi polgármester: Maradok, addig sem tudnak a közpénzmosással foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dán orvosok figyeltek fel először a járvány és a koraszülések különös összefüggésére a márciusi–áprilisi adatok alapján, majd hasonló hírek érkeztek a többi között Írországból, az USA-ból és Kanadából is. ","shortLead":"Dán orvosok figyeltek fel először a járvány és a koraszülések különös összefüggésére a márciusi–áprilisi adatok...","id":"202032_covid19_kevesebb_koraszulott_nyugodtan_varhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8caf69-d474-41da-847c-97ef56a875d5","keywords":null,"link":"/360/202032_covid19_kevesebb_koraszulott_nyugodtan_varhatnak","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:30","title":"Rendkívüli mértékben zuhan a koraszülöttek száma a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre többször, egyre többeknél bukkan fel a telefon fotója.","shortLead":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre...","id":"20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39bb77a-c4bf-4ced-9c07-dcec1f54c538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:03","title":"Már az Android-főnök is Surface Duót használ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a83699-7020-499b-8f86-f3bb86b9f778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb az igény az utazás nélküli utazásra, hol máshol, mint Japánban.","shortLead":"Egyre nagyobb az igény az utazás nélküli utazásra, hol máshol, mint Japánban.","id":"20200812_Van_olyan_turizmus_amit_kimondottan_porget_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45a83699-7020-499b-8f86-f3bb86b9f778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b834fca-b4a5-4ab1-8296-fe5f934d48a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Van_olyan_turizmus_amit_kimondottan_porget_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:43","title":"Egy japán cég kitalálta, hogyan pörgetheti a \"turizmust\" koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztosra veszi Orbán Viktor miniszterelnök 2022-es bukását Mérő László matematikus, pszichológus. Azt mondja, az Index beszántása hiba volt, a lap azoknak is hiányzik, akik pont azért hajlandók szavazni a Fideszre, mert nincs diktatúra, hiszen az Index is szabadon működhet. Azt nem érti, hogy a tömegesen felálló stáb miért nem lépett gyorsabban. ","shortLead":"Biztosra veszi Orbán Viktor miniszterelnök 2022-es bukását Mérő László matematikus, pszichológus. Azt mondja, az Index...","id":"20200812_Mero_Laszlo_Orban_Viktor_meg_fog_bukni_2022ben_peldaul_az_Index_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b3ecbb-8129-41a7-ab12-b60b47a7c66c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Mero_Laszlo_Orban_Viktor_meg_fog_bukni_2022ben_peldaul_az_Index_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:15","title":"Mérő László: \"Orbán Viktor meg fog bukni 2022-ben, például az Index miatt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","shortLead":"A blokk biztonsága nem volt és most sincs veszélyeztetve a szakemberek szerint.","id":"20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6132d28d-abda-4f8c-9bbd-67a1342d126c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_paksi_atomeromu_4_es_blokk_meghibasodas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:53","title":"Meghibásodás miatt leállt a Paksi Atomerőmű 4. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]