Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e1de9c-209b-45fa-96a7-e983bb1d3380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő év elején lejár a Klubrádió frekvenciahasználati engedélye, a rádió vezetése már beadta a hosszabbítási igényt, de a médiahatóság még nem döntött.\r

\r

","shortLead":"Jövő év elején lejár a Klubrádió frekvenciahasználati engedélye, a rádió vezetése már beadta a hosszabbítási igényt, de...","id":"20200815_klubradio_mediahatosag_nmhh_frekvenciahasznalati_engedely_meghosszabbitasa_media_radio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e1de9c-209b-45fa-96a7-e983bb1d3380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cdfc68-0b58-4be1-8786-249659e26516","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_klubradio_mediahatosag_nmhh_frekvenciahasznalati_engedely_meghosszabbitasa_media_radio","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:16","title":"Október elejéig döntenie kell a Klubrádióról a médiahatóságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca476bf-f510-4a29-910a-75304419ed22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez az első alkalom, hogy egy darab a New York-i színház hivatalos bemutatója előtt kerül képernyőre.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy egy darab a New York-i színház hivatalos bemutatója előtt kerül képernyőre.","id":"20200813_A_Dianamusicalt_a_Broadway_elott_mutatja_be_a_Netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ca476bf-f510-4a29-910a-75304419ed22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4962e6fe-7cf8-4eb5-bf09-ef413b62479a","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_A_Dianamusicalt_a_Broadway_elott_mutatja_be_a_Netflix","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:56","title":"A Diana-musicalt a Broadway előtt mutatja be a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott névjegykártyákat lehet készíteni, amelyek a keresőben is felbukkanhatnak. A fejlesztést elsőként Indiában kapcsolták be, az ottani tapasztalatok alapján terjeszthetik majd ki globálisan.","shortLead":"A Google egy új módszerrel igyekszik segíteni a vállalkozások vezetőit, alkalmazottait: személyre szabott...","id":"20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d781c7d-f3ea-49b9-ae33-4ed6693427ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcd9d68-3606-42f5-a8d6-a838ae164b8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_google_kereso_nevjegykartya_people_cards","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:03","title":"Ha valaki rákeres önre a Google-ben: névjegykártyákat vezet be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98518550-ee4f-4585-b273-929043e578e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi hibrid hotelt a NETIZEN orosz befektetői nyitották meg.","shortLead":"A fővárosi hibrid hotelt a NETIZEN orosz befektetői nyitották meg.","id":"20200814_moszkva_szentpetervar_budapest_hibrid_hotel_netizen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98518550-ee4f-4585-b273-929043e578e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf40d7e-982a-4620-9fb5-5579af1ec9ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_moszkva_szentpetervar_budapest_hibrid_hotel_netizen","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:30","title":"Moszkva és Szentpétervár után nálunk is nyílt hibrid hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval alacsonyabb inflációhoz mérten emelte a kormány idén a nyugdíjakat. ","shortLead":"Jóval alacsonyabb inflációhoz mérten emelte a kormány idén a nyugdíjakat. ","id":"20200813_32_milliarddal_hiteleztek_meg_havonta_a_nyugdijasok_iden_a_magyar_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3e8ecd-86ae-4da4-b7aa-faad55734794","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_32_milliarddal_hiteleztek_meg_havonta_a_nyugdijasok_iden_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. augusztus. 13. 18:20","title":"Novemberben jöhet a nyugdíjkorrekció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8bf3f1-1219-4019-8af5-692bb33da856","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hőmérséklet és a szén-dioxid-szint emelkedése miatt számos faj populációja csökken, eközben azonban túlszaporodhatnak az algák.","shortLead":"A hőmérséklet és a szén-dioxid-szint emelkedése miatt számos faj populációja csökken, eközben azonban túlszaporodhatnak...","id":"20200814_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tenger_ocean_taplaleklanc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b8bf3f1-1219-4019-8af5-692bb33da856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba1cbfd-66b8-43bc-828b-78207b1fc6e1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200814_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tenger_ocean_taplaleklanc","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:57","title":"Radikálisan felforgatja a tengeri táplálékláncot a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427a4dfd-c024-48b7-bf2f-8a512bed8d88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas teljesítmény mellé már-már kamionnyi nyomaték társul ebben a német luxusterepjáróban. ","shortLead":"A hatalmas teljesítmény mellé már-már kamionnyi nyomaték társul ebben a német luxusterepjáróban. ","id":"20200814_nincs_messze_az_1000_loerotol_ez_az_uj_mercedes_gosztaly_amg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427a4dfd-c024-48b7-bf2f-8a512bed8d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0f8b70-37ba-46b7-aab6-eee27f8ed490","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_nincs_messze_az_1000_loerotol_ez_az_uj_mercedes_gosztaly_amg","timestamp":"2020. augusztus. 15. 06:41","title":"Nincs messze az 1000 lóerőtől ez az új Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram állítja: nem szándékosan, hanem egy, a rendszerében talált hiba miatt olyan fotókat is megőrzött, amiket nem kellett volna. A problémát már javította a cég.","shortLead":"Az Instagram állítja: nem szándékosan, hanem egy, a rendszerében talált hiba miatt olyan fotókat is megőrzött, amiket...","id":"20200814_instagram_adatmentes_gdpr_torolt_fotok_bejegyzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db63e2f8-8480-4081-8ba9-2d57db68f2c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_instagram_adatmentes_gdpr_torolt_fotok_bejegyzes","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:03","title":"Törölt egy fotót az Instagramról? Most derült ki, hogy valójában megmaradt a rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]