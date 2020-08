Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sorra kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból. Három játékosnak is pozitív lett a tesztje az UVSE vízilabdacsapatánál

Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora Titokzatos zsűritaggal indul az Álarcos énekes második évada

Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán. Trump szerint ellenfelében, Bidenben "semmi izgató nincs"

A miniszterelnök lemondását követelő tüntetők előrehozott választást követelnek. Negyven napja tüntetnek Bulgáriában a kormány ellen

Egy szállodát ért merényletben legkevesebb tízen meghaltak. Halálos terroristatámadás Szomáliában

Időjárás-előrejelzés holnap estig, illetve a hét végéig. Zivataros lesz a nap hátralévő része, a jövő héten sem várható lehűlés

A hosszan tűrés és a gyors döntések embere. Amikor hírét vette Vidnyánszky Attila kinevezésének a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának az élére, felmondott a Nemzeti Színháznál. Szakmai kibeszéletlenségek miatt jutott arra az elhatározásra, hogy hét év után „szabad sávra" vált, de zavarta az is, hogy színészileg nem hozták helyzetbe. Bánsági Ildikó: Ebbe egy kicsit én is belehalok

Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal. Kokaint találtak az olimpiai bajnok otthonában

\r

","shortLead":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","id":"20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6393-8995-49d9-9b72-ed6d8aa0b07e","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:03","title":"Titokzatos zsűritaggal indul az Álarcos énekes második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","shortLead":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","id":"20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a22c87-af3b-4260-a141-20575e4984ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:03","title":"Trump szerint ellenfelében, Bidenben \"semmi izgató nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök lemondását követelő tüntetők előrehozott választást követelnek.","shortLead":"A miniszterelnök lemondását követelő tüntetők előrehozott választást követelnek.","id":"20200817_bulgaria_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628c43bf-685a-4f99-af6d-a501b89b4e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf96d26-591e-4efc-84a6-f00a59d24532","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_bulgaria_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:54","title":"Negyven napja tüntetnek Bulgáriában a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szállodát ért merényletben legkevesebb tízen meghaltak. ","shortLead":"Egy szállodát ért merényletben legkevesebb tízen meghaltak. ","id":"20200816_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0297c4-93e2-4c6e-8988-7d3e8bc6dd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:10","title":"Halálos terroristatámadás Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47502572-b599-4b81-98d3-653106fae137","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Időjárás-előrejelzés holnap estig, illetve a hét végéig.","shortLead":"Időjárás-előrejelzés holnap estig, illetve a hét végéig.","id":"20200816_Zivataros_lesz_a_nap_hatralevo_resze_a_jovo_heten_sem_varhato_lehules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47502572-b599-4b81-98d3-653106fae137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03f640-efe2-42f7-aba4-464a3cdd64aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Zivataros_lesz_a_nap_hatralevo_resze_a_jovo_heten_sem_varhato_lehules","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:20","title":"Zivataros lesz a nap hátralévő része, a jövő héten sem várható lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ccbf7d-63af-4b00-bade-1558afeca9ba","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A hosszan tűrés és a gyors döntések embere. Amikor hírét vette Vidnyánszky Attila kinevezésének a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának az élére, felmondott a Nemzeti Színháznál. Szakmai kibeszéletlenségek miatt jutott arra az elhatározásra, hogy hét év után „szabad sávra” vált, de zavarta az is, hogy színészileg nem hozták helyzetbe. Interjú.","shortLead":"A hosszan tűrés és a gyors döntések embere. Amikor hírét vette Vidnyánszky Attila kinevezésének a Színház és...","id":"20200817_Bansagi_Ildiko_Nemzeti_Szinhaz_Vidnyanyszky_Attila_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ccbf7d-63af-4b00-bade-1558afeca9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7d36d0-8210-4094-9606-971995f6a6b7","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Bansagi_Ildiko_Nemzeti_Szinhaz_Vidnyanyszky_Attila_interju","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:30","title":"Bánsági Ildikó: Ebbe egy kicsit én is belehalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","shortLead":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","id":"20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9dbfc9-5f73-4fa2-ba1a-007117fea859","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:25","title":"Kokaint találtak az olimpiai bajnok otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]