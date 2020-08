Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült...","id":"20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bf020-9e94-4534-bc83-14cc99abe712","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:33","title":"Tárhely, filmek, zenék, hírek – új csomagokkal állhat elő az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee76d74-4c46-4f98-b823-559a90b41ec5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus miatt feltűnőbbé váltak a tudományos publikálás zökkenői, de szépen működik a tudomány önellenőrzése is.","shortLead":"A koronavírus miatt feltűnőbbé váltak a tudományos publikálás zökkenői, de szépen működik a tudomány önellenőrzése is.","id":"202033__tudomanyos_folyoiratok_ketsegei__ellenor_blogok__ragadozo_lapok__kutya_egy_szerkeszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dee76d74-4c46-4f98-b823-559a90b41ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6c55f0-f450-461a-bb95-e1db7c4bb124","keywords":null,"link":"/360/202033__tudomanyos_folyoiratok_ketsegei__ellenor_blogok__ragadozo_lapok__kutya_egy_szerkeszto","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:15","title":"Hajmeresztő kamu kerül néha a tudományos lapokba, sőt nem is mindegyik tudományos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nagyot változott a közhangulat az utóbbi két napban az 1994 óta az Aljakszandr Lukasenka vezette Fehéroroszországban: az Európa utolsó diktátoraként is ismert államfő bár még mindig lepatkányozza az ellenzéket, már hajlandónak tűnik a reformokra, sőt azt is közölte, az új alkotmány elfogadása után új elnökválasztást tarthatnak. Más kérdés, hogy az ellenzék nem reformokat akar, hanem az autoriter politikus távozását. ","shortLead":"Nagyot változott a közhangulat az utóbbi két napban az 1994 óta az Aljakszandr Lukasenka vezette Fehéroroszországban...","id":"20200817_Lukasenka_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ba1ab2-ba64-4c38-b309-245374b7f16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5887e16d-4859-4e57-9156-a1e8c8694beb","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Lukasenka_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:10","title":"Hajlandó a reformokra Lukasenka, kérdés viszont, mire lesz ez elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afbda3f-7396-4c4a-a85f-c48007dd41c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás fotóriporter 74 éves volt.","shortLead":"A legendás fotóriporter 74 éves volt.","id":"20200817_Elhunyt_Szebeni_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0afbda3f-7396-4c4a-a85f-c48007dd41c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07647f32-eb48-4e02-ae30-8db0aa77e78d","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Elhunyt_Szebeni_Andras","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:23","title":"Elhunyt Szebeni András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az UTE egyik jégkorongozójának pozitív lett a koronavírus-tesztje.","shortLead":"Az UTE egyik jégkorongozójának pozitív lett a koronavírus-tesztje.","id":"20200816_Koronavirusfertozes_miatt_lezartak_az_Ujpesti_Jegcsarnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1deee1-349c-4391-8abf-05e5f9878c0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Koronavirusfertozes_miatt_lezartak_az_Ujpesti_Jegcsarnokot","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:20","title":"Koronavírus-fertőzés miatt lezárták az Újpesti Jégcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbd11d8-6ab0-478d-85eb-1b15154d89ae","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976 és 1989 közötti históriáját áttekintő kismonográfia és szexuális tanácsadó kézikönyv a HVG ajánlójában.","shortLead":"A magyar–lengyel ellenzéki együttműködés 1976 és 1989 közötti históriáját áttekintő kismonográfia és szexuális...","id":"20200813_Mit_tanult_Orban_Viktor_a_lengyel_ellenzektol__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fbd11d8-6ab0-478d-85eb-1b15154d89ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3f9bc-606d-4713-9060-42811d8770cb","keywords":null,"link":"/360/20200813_Mit_tanult_Orban_Viktor_a_lengyel_ellenzektol__Ebbol_a_konyvbol_kiderul","timestamp":"2020. augusztus. 16. 12:15","title":"Mit tanult a fiatal Orbán a lengyel ellenzéktől? - Ebből a könyvből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc5ae6c-d70e-44f8-ad68-df832b2122d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei továbbra is biztosítja a rendszer- és biztonsági frissítéseket azokra a telefonjaira, melyek 2019. május 16., azaz az amerikai szankciók előtt kerültek forgalomba – áll a kínai telefongyártó szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásában.","shortLead":"A Huawei továbbra is biztosítja a rendszer- és biztonsági frissítéseket azokra a telefonjaira, melyek 2019. május 16...","id":"20200817_huawei_android_frissitesek_lejart_licensz_google_aosp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cc5ae6c-d70e-44f8-ad68-df832b2122d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a8becd-a935-4b42-a96a-fbcf0347a735","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_huawei_android_frissitesek_lejart_licensz_google_aosp","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:55","title":"A Huawei üzeni: megoldja, hogy kapjanak frissítést a korábbi telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c26cba5-f799-4cd7-91de-c4d75f16bb29","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: közösen, zuhanás, félsziget, lövedék, Pilátus.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200816_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c26cba5-f799-4cd7-91de-c4d75f16bb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e73a6f-c0c6-459e-81cb-da531ce45190","keywords":null,"link":"/360/20200816_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergelynek már elege van a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]